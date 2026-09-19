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Tak ada tempat untuk Mauro Icardi! Gennaro Gattuso menjelaskan mengapa Lazio menolak kesempatan merekrut mantan bintang Inter Milan itu dengan status bebas transfer
Klub papan atas mengabaikan penyerang
Kubu Icardi dan Lazio menggelar pembicaraan transfer pada musim panas ini, dengan Sky Sport Italia melaporkan bahwa negosiasi baru kembali berjalan pekan lalu. Meski tersedia dengan status bebas transfer setelah menolak perpanjangan kontrak di Galatasaray pada Juli 2026, striker berusia 33 tahun itu tidak akan menuju Roma. Gattuso dan jajaran petinggi klub pada akhirnya menutup pintu untuk kepindahan tersebut demi memprioritaskan opsi lini serang yang sudah mereka miliki.
- sportphoto24
Pelatih asal Italia mengakhiri spekulasi
Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan menjelang laga liga berikutnya, sang pelatih berupaya mengakhiri rumor yang mengaitkan timnya dengan mantan kapten Inter tersebut.
Menjelaskan komitmennya kepada para pemain yang didatangkan klub pada bursa transfer, Gattuso mengatakan via Calciomercato.com: "Mari akhiri seluruh kekacauan soal Icardi ini. Dia telah mencetak 250 gol sepanjang kariernya, dan tidak ada yang meragukan nilainya. Kami telah membuat pilihan; kami merekrut [Andrea] Pinamonti dan [Albert] Gudmundsson, dan ketika Anda sudah memberi kata-kata Anda kepada para pemain, Anda tidak bisa menariknya kembali. Dengan segala hormat kepada Icardi, saya sudah membicarakannya dengan presiden dan direktur, dan memang benar untuk tetap dengan apa yang kami miliki."
Sang juru taktik kemudian menegaskan bahwa menambah satu penyerang lagi hanya akan memperburuk skuad yang sudah gemuk di beberapa sektor: "Saat ini, kami sudah punya pemain yang harus absen dari latihan karena kami memiliki enam bek sayap. Ketika Marusic kembali, dua di antara mereka harus dicoret, dan itu tidak terlihat bagus."
Warisan Turki bertemu kenyataan
Status tanpa klub Icardi sangat kontras dengan posisinya yang ikonis di Galatasaray, tempat ia meraih empat gelar Super Lig dan pergi sebagai pemain asing tersubur dalam sejarah klub. Namun, reputasi gemilang itu dan catatan terbuktinya berupa 121 gol di Serie A gagal menggoyahkan komitmen Gattuso untuk menjaga keharmonisan ruang ganti. Bagi bos Lazio itu, mempertahankan kepercayaan pada skuadnya saat ini jelas lebih diprioritaskan daripada mengakomodasi nama besar yang bisa mengganggu hierarki di dalam tim.
- Getty Images Sport
Laju tak terkalahkan menghadapi ujian
Setelah awal kuat dalam kampanye ini dengan catatan tiga kemenangan dan satu hasil imbang dari empat pertandingan pertama mereka, Lazio kini kembali mengalihkan perhatian ke kompetisi domestik. Pasukan Gattuso akan bertandang ke Stadio Penzo untuk menghadapi Venezia yang sedang terpuruk pada Sabtu. Mengamankan tiga poin penuh di kandang lawan akan sangat krusial untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka dan menjaga Lazio tetap dalam persaingan di papan atas klasemen Serie A.
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