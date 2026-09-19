Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan menjelang laga liga berikutnya, sang pelatih berupaya mengakhiri rumor yang mengaitkan timnya dengan mantan kapten Inter tersebut.

Menjelaskan komitmennya kepada para pemain yang didatangkan klub pada bursa transfer, Gattuso mengatakan via Calciomercato.com: "Mari akhiri seluruh kekacauan soal Icardi ini. Dia telah mencetak 250 gol sepanjang kariernya, dan tidak ada yang meragukan nilainya. Kami telah membuat pilihan; kami merekrut [Andrea] Pinamonti dan [Albert] Gudmundsson, dan ketika Anda sudah memberi kata-kata Anda kepada para pemain, Anda tidak bisa menariknya kembali. Dengan segala hormat kepada Icardi, saya sudah membicarakannya dengan presiden dan direktur, dan memang benar untuk tetap dengan apa yang kami miliki."

Sang juru taktik kemudian menegaskan bahwa menambah satu penyerang lagi hanya akan memperburuk skuad yang sudah gemuk di beberapa sektor: "Saat ini, kami sudah punya pemain yang harus absen dari latihan karena kami memiliki enam bek sayap. Ketika Marusic kembali, dua di antara mereka harus dicoret, dan itu tidak terlihat bagus."