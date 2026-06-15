‘Tak ada tempat bersembunyi’ bagi Jude Bellingham di tengah hiruk-pikuk Real Madrid, saat pemain timnas Inggris itu menyambut kembalinya Jose Mourinho ke Santiago Bernabeu sebagai pemimpin pertunjukan

Bellingham harus menunda awal musim domestik terbarunya karena harus menjalani pemulihan pascaoperasi akibat cedera bahu yang sudah dideritanya sejak lama. Karena melewatkan masa persiapan musim panas, ia harus berjuang keras untuk mengejar ketertinggalan dalam hal kebugaran.

Tak terelakkan, butuh waktu cukup lama baginya untuk kembali menemukan ketajaman dalam pertandingan. Ia kembali harus absen setelah tertatih-tatih keluar dari laga melawan Rayo Vallecano pada 1 Februari - lapangan pun dipenuhi air mata hari itu setelah ia mengalami cedera otot paha belakang.

Sebuah penampilan gemilang di akhir musim ditunjukkan saat ia mencetak dua gol dalam tiga penampilan terakhirnya di La Liga, namun pada tahap itu masih ada pertanyaan apakah ia bisa mendapatkan tempat di starting line-up Inggris untuk turnamen besar berikutnya.

Bellingham menghadapi persaingan ketat untuk posisi di skuad Three Lions dari pemain seperti gelandang serang Aston Villa Morgan Rogers dan bintang Arsenal pemenang gelar Premier League Eberechi Eze. Tuchel menolak untuk berkomitmen, setidaknya di depan publik, pada nomor 10 tertentu.

Dengan masalah yang harus dihadapi di level internasional, situasi di Madrid juga menjadi gangguan. Pelatih Portugal yang misterius, Mourinho, kembali ke Santiago Bernabeu untuk periode kedua, dengan kembalinya yang mengejutkan ke lingkungan yang familiar pada usia 63 tahun.

Si 'The Special One' yang menobatkan dirinya sendiri ini memiliki banyak hal yang harus dihadapi di ibu kota Spanyol. Ia harus menentukan cara terbaik untuk mengelola dan menenangkan ego Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan kawan-kawan sambil menyegarkan skuad yang sudah dua tahun tanpa meraih gelar besar.