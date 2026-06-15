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‘Tak ada tempat bersembunyi’ bagi Jude Bellingham di tengah hiruk-pikuk Real Madrid, saat pemain timnas Inggris itu menyambut kembalinya Jose Mourinho ke Santiago Bernabeu sebagai pemimpin pertunjukan
Cedera menghambat perkembangan Bellingham di Real Madrid pada musim 2025-26
Bellingham harus menunda awal musim domestik terbarunya karena harus menjalani pemulihan pascaoperasi akibat cedera bahu yang sudah dideritanya sejak lama. Karena melewatkan masa persiapan musim panas, ia harus berjuang keras untuk mengejar ketertinggalan dalam hal kebugaran.
Tak terelakkan, butuh waktu cukup lama baginya untuk kembali menemukan ketajaman dalam pertandingan. Ia kembali harus absen setelah tertatih-tatih keluar dari laga melawan Rayo Vallecano pada 1 Februari - lapangan pun dipenuhi air mata hari itu setelah ia mengalami cedera otot paha belakang.
Sebuah penampilan gemilang di akhir musim ditunjukkan saat ia mencetak dua gol dalam tiga penampilan terakhirnya di La Liga, namun pada tahap itu masih ada pertanyaan apakah ia bisa mendapatkan tempat di starting line-up Inggris untuk turnamen besar berikutnya.
Bellingham menghadapi persaingan ketat untuk posisi di skuad Three Lions dari pemain seperti gelandang serang Aston Villa Morgan Rogers dan bintang Arsenal pemenang gelar Premier League Eberechi Eze. Tuchel menolak untuk berkomitmen, setidaknya di depan publik, pada nomor 10 tertentu.
Dengan masalah yang harus dihadapi di level internasional, situasi di Madrid juga menjadi gangguan. Pelatih Portugal yang misterius, Mourinho, kembali ke Santiago Bernabeu untuk periode kedua, dengan kembalinya yang mengejutkan ke lingkungan yang familiar pada usia 63 tahun.
Si 'The Special One' yang menobatkan dirinya sendiri ini memiliki banyak hal yang harus dihadapi di ibu kota Spanyol. Ia harus menentukan cara terbaik untuk mengelola dan menenangkan ego Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan kawan-kawan sambil menyegarkan skuad yang sudah dua tahun tanpa meraih gelar besar.
- Getty
Bellingham harus membuktikan kemampuannya bersama Real Madrid dan timnas Inggris
Ketika ditanya apakah drama yang terus-menerus di lingkungan yang dipenuhi bintang-bintang besar telah merugikan Bellingham, mantan gelandang Inggris Reid — yang berbicara dalam lelang bertema Piala Dunia terbesar di dunia yang diselenggarakan oleh BUDDS, rumah lelang spesialis memorabilia olahraga terkemuka di Inggris — mengatakan kepada GOAL: “Satu-satunya cara untuk menjawab pertanyaan itu adalah di lapangan. Tidak ada tempat untuk bersembunyi begitu Anda berada di lapangan.
“Kita semua tahu kemampuannya. Tidak masalah jika saya membicarakannya, dia membicarakannya, atau media membicarakannya, tapi hanya ada satu cara untuk mengatasinya—turun ke lapangan dan bermain. Dia memiliki kemampuan, dia menguasai semua aspek permainan. Anak ini, dia punya itu. Dia hanya perlu menunjukkan konsistensi di lapangan. Bukan urusan saya untuk memberi tahu orang lain bagaimana melakukannya.”
Akankah Bellingham bersinar di bawah bimbingan 'The Special One' Mourinho?
Mourinho terkenal karena kemampuannya dalam mengelola pemain dan pasti ingin segera membuat Bellingham bermain sesuai dengan filosofi taktiknya yang legendaris. Mantan manajer Chelsea ini pernah mengubah Frank Lampard menjadi gelandang pencetak gol paling mematikan di dunia. Bisakah ia melakukan hal yang sama untuk pemain internasional Inggris yang agresif ini?
Menanggapi pertanyaan itu, Reid menambahkan: “Bellingham punya semua kemampuan, semua kemampuan. Tidak masalah jika saya membicarakannya, Jose membicarakannya, dia membicarakannya — buktikan di lapangan. Itulah cara berpikir saya. Buktikan di lapangan. Dan dia punya kemampuan itu.”
- BUDDS Auctions
Tugas bersama Timnas Inggris di Piala Dunia 2026 kini menjadi fokus utama Bellingham
Bellingham dapat semakin memperkuat poin tersebut dengan tampil sebagai pemain kunci bagi Inggris di Piala Dunia 2026. Ia tetap menjadi sosok yang berpotensi menjadi penentu kemenangan bagi The Three Lions — hal ini telah ia tunjukkan di Euro 2024 melalui selebrasi golnya yang kini ikonik, “who else”, saat melawan Slovakia — dan bisa jadi menjadi pembeda antara kesuksesan dan kegagalan di tanah Amerika Utara.
Jika 60 tahun penderitaan dapat diakhiri musim panas ini, maka tempat di antara para legenda akan diraih. Dua orang yang mencapai status tersebut pada 1966—Martin Peters dan Alan Ball—termasuk di antara mereka yang kaosnya akan dilelang. Bellingham dan kawan-kawan berpotensi menarik minat serupa di masa depan.
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