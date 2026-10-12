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Tak ada tempat bagi Mastantuono! Messi pilih sepuluh bintang sepak bola masa depan, termasuk nama-nama mengejutkan
Segelintir yang terpilih untuk generasi berikutnya
Messi tetap menjadi tolok ukur tertinggi kehebatan dalam sepakbola. Lewat proyek terbarunya, ia meneruskan tongkat estafet kepada sekelompok remaja pilihan. Ikon asal Argentina itu telah menunjuk sepuluh pemain yang menurutnya memiliki kualitas unik untuk “menulis ulang masa depan sepakbola”. Inisiatif yang diluncurkan sebagai bagian dari kampanye besar bersama mitra lamanya, Adidas, ini menyoroti talenta dari berbagai penjuru dunia, bukan hanya dari raksasa-raksasa Eropa yang sudah mapan.
Meski Messi kerap dikaitkan dengan romantisme sepakbola Argentina, pilihannya menunjukkan sudut pandang internasional yang mengejutkan luas. Ia telah memilih sepuluh “bab” yang mewakili era berikutnya dalam sepakbola, dengan fokus pada pemain-pemain yang sudah mencuri perhatian di level profesional meski masih sangat muda.
- Getty Images Sport
Bintang-bintang terbaik Argentina banyak yang terabaikan
Mungkin aspek paling mengejutkan dari pilihan Messi adalah tidak masuknya sejumlah kompatriot asal Argentina yang ternama. Meski Franco Mastantuono, sensasi Real Madrid yang saat ini dipinjamkan ke Fiorentina, ramai dibicarakan dan Nico Paz belakangan menunjukkan perkembangan pesat di Como, keduanya tidak masuk daftar akhir.
Satu-satunya pemain Argentina yang masuk daftar itu adalah Tomas Aranda. Talenta muda Boca Juniors itu, yang telah mendapat pengakuan setelah menjalani debut bersama tim nasional senior, menjadi satu-satunya kompatriot yang dianggap Messi layak mendapat tempat dalam daftar sepuluh besar tersebut.
Nama-nama mengejutkan dari seluruh dunia
Daftar pemain putra ini memuat sejumlah nama yang mungkin belum dikenal luas, tetapi sangat dihargai para pemandu bakat. Max Dowman dari Arsenal mewakili Inggris, sementara talenta Meksiko Gilberto Mora dari Tijuana juga masuk daftar. Gelandang Turki milik Eintracht Frankfurt, Can Uzun, prospek Crystal Palace Zavier Gozo, Jesus Rodriguez dari Como, dan Kees Smit dari AZ Alkmaar melengkapi daftar yang mencakup akademi-akademi elite Eropa serta pasar sepakbola Amerika Utara yang tengah berkembang.
Enam tahun setelah menyusun daftar pertamanya, megabintang Inter Miami itu kini untuk ketiga kalinya menyebut nama-nama pemain muda yang ia yakini akan mencapai level tertinggi. Sebelumnya, ia pernah menyoroti Trent Alexander-Arnold, Phil Foden, Jadon Sancho, dan Mason Mount sebagai pemain muda paling menjanjikan pilihannya.
- Getty Images Sport
Dimasukkannya sepak bola wanita
Dalam langkah progresif, daftar pilihan Messi tidak terbatas pada sepakbola pria. Ia juga memilih tiga pemain wanita yang menurutnya akan menjadi bintang masa depan. Legenda Argentina itu memasukkan Chloe Sarwie dari Nordsjaelland, talenta Brasil milik Lyon Giovanna Waksman, serta pemain muda Jerman Lotta Wrede dari Hamburg. Pilihan yang inklusif ini menunjukkan bahwa Messi mengakui pesatnya pertumbuhan sepakbola profesional wanita dan tingginya tingkat talenta yang ada saat ini.
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