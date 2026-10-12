Messi tetap menjadi tolok ukur tertinggi kehebatan dalam sepakbola. Lewat proyek terbarunya, ia meneruskan tongkat estafet kepada sekelompok remaja pilihan. Ikon asal Argentina itu telah menunjuk sepuluh pemain yang menurutnya memiliki kualitas unik untuk “menulis ulang masa depan sepakbola”. Inisiatif yang diluncurkan sebagai bagian dari kampanye besar bersama mitra lamanya, Adidas, ini menyoroti talenta dari berbagai penjuru dunia, bukan hanya dari raksasa-raksasa Eropa yang sudah mapan.

Meski Messi kerap dikaitkan dengan romantisme sepakbola Argentina, pilihannya menunjukkan sudut pandang internasional yang mengejutkan luas. Ia telah memilih sepuluh “bab” yang mewakili era berikutnya dalam sepakbola, dengan fokus pada pemain-pemain yang sudah mencuri perhatian di level profesional meski masih sangat muda.