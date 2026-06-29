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Tak ada "Tangan Tuhan", gol ajaib, atau kemenangan di Piala Dunia! Peter Shilton menjelaskan bagaimana VAR bisa mengubah jalannya sejarah bagi Inggris dan Diego Maradona
Maradona mencetak dua gol ke gawang Inggris pada babak perempat final Piala Dunia
Posisi Maradona di antara para legenda sepanjang masa semakin kokoh pada musim panas itu, berkat serangkaian penampilan menginspirasi yang memungkinkan sang playmaker bertubuh mungil itu berhasil meraih trofi emas paling bergengsi.
Berita utama di seluruh dunia didominasi oleh momen-momen yang ajaib dan sedikit aneh - dengan satu pertandingan khusus melawan Three Lions di Stadion Azteca yang ikonik itu tercatat dalam sejarah sepak bola.
Maradona mencetak dua gol di awal babak kedua pertandingan tersebut, dan kedua gol itu menjadi legenda. Gol pertamanya dicetak dengan menyentuh bola di atas kepala Shilton menggunakan kepalan tangan—tanpa wasit melihat adanya pelanggaran—sebelum gol kedua yang menakjubkan, di mana ia berlari setengah panjang lapangan, meninggalkan para bek tertinggal di belakangnya, sebelum akhirnya mencetak gol yang dengan cepat dikenal sebagai ‘Gol Abad Ini’.
Namun, semua itu bisa saja dihapus dari buku sejarah jika teknologi yang ada di sepak bola modern telah digunakan pada tahun 1980-an. VAR memang memiliki para pengkritiknya, tetapi teknologi ini memang mampu mendeteksi pelanggaran-pelanggaran yang tidak biasa.
Bagaimana VAR bisa mengubah jalannya sejarah & perdebatan mengenai GOAT
Ketika ditanya apakah Inggris akan menang melawan Argentina pada hari itu—sehingga mencegah Maradona mengangkat trofi Piala Dunia—jika sistem bantuan video sudah diterapkan, mantan kiper Inggris Shilton—yang berbicara dalam kerja sama dengan Lynx Fine Fragrance dan kampanye ‘The Official Makeup’ mereka—mengatakan kepada GOAL: “Ya, saat itu saya pikir kami bisa saja melaju dan memenangkan turnamen tersebut, dan saya rasa itulah sebabnya saya begitu kecewa selama bertahun-tahun.
“Dengan VAR, saya rasa kedua gol Argentina itu akan dianulir. Untuk gol kedua, Glenn Hoddle dijatuhkan secara tidak sah. Seandainya VAR sudah ada saat itu, situasinya pasti akan sangat berbeda.
“Saya tahu tidak semua orang menyukainya, tapi saya hanya berharap VAR sudah ada pada hari itu. Sulit diterima karena saya yakin kami bisa melaju lebih jauh; kami baru saja menemukan performa terbaik, memiliki pemain-pemain hebat, dan sisanya sudah menjadi sejarah, begitu saja.”
Inggris kembali bersaing memperebutkan gelar juara Piala Dunia pada turnamen 2026
Maradona melewati empat pemain bertahan sebelum mengelabui Shilton dan mencetak gol keduanya dalam pertandingan tersebut, tanpa ada yang mampu menghentikan lajunya. Ketika ditanya apakah ia berharap ada yang mengambil tindakan lebih tegas—meski harus menerima kartu kuning yang tak terhindarkan—Shilton menambahkan: “Ada dua sudut pandang dalam hal ini. Menurut saya, di Inggris kita selalu ditanamkan untuk bermain secara adil.
“Menurut saya, jika ada yang menjatuhkannya, sekadar melakukan pelanggaran—sesuatu yang sering dilakukan banyak tim—hanya menjatuhkannya saja. Anda bisa lihat rekaman pertandingan, dan kami cenderung tidak melakukan hal semacam itu. Saya rasa banyak tim memang akan menjatuhkan pemain lawan.”
Inggris kini kembali beraksi di ajang Piala Dunia, dengan skuad tahun 2026 berharap dapat mencapai apa yang tidak bisa diraih oleh Shilton dan kawan-kawan – merebut gelar juara. Thomas Tuchel telah membawa pasukannya ke babak 32 besar, di mana mereka akan menghadapi Republik Demokratik Kongo, sementara penantian panjang The Three Lions untuk meraih kesuksesan nyata telah mencapai angka 60 tahun.
- Lynx
Laporan Resmi: 40 tahun sejak pertandingan ikonik di Piala Dunia 1986
Shilton, pria yang menjadi korban momen paling kontroversial dalam sejarah sepak bola, akhirnya menutup bab tersebut. Dalam sebuah aksi rekonsiliasi yang luar biasa yang didukung oleh Lynx Fine Fragrance, Shilton berjabat tangan dengan maskot yang melambangkan momen terkenal itu dari Piala Dunia FIFA 1986. Momen tersebut, yang dijuluki ‘The Official Makeup’, menandai pertama kalinya Shilton secara terbuka melupakan masa lalu terkait kontroversi terlama dalam sejarah sepak bola.
Acara ‘The Official Makeup’ berlangsung di lapangan sepak bola Chelmsford FC, dekat kota kelahiran Peter, dan merek parfum pria Lynx mendatangkan maskot asal Argentina mereka—yang menjadi bagian dari sponsor merek tersebut untuk Piala Dunia FIFA 2026—sampai ke Chelmsford untuk acara bersejarah ini. Skor akhir: Shilton x Lynx 1, Dendam 0.