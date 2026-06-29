Tak ada "Tangan Tuhan", gol ajaib, atau kemenangan di Piala Dunia! Peter Shilton menjelaskan bagaimana VAR bisa mengubah jalannya sejarah bagi Inggris dan Diego Maradona

Posisi Maradona di antara para legenda sepanjang masa semakin kokoh pada musim panas itu, berkat serangkaian penampilan menginspirasi yang memungkinkan sang playmaker bertubuh mungil itu berhasil meraih trofi emas paling bergengsi.

Berita utama di seluruh dunia didominasi oleh momen-momen yang ajaib dan sedikit aneh - dengan satu pertandingan khusus melawan Three Lions di Stadion Azteca yang ikonik itu tercatat dalam sejarah sepak bola.

Maradona mencetak dua gol di awal babak kedua pertandingan tersebut, dan kedua gol itu menjadi legenda. Gol pertamanya dicetak dengan menyentuh bola di atas kepala Shilton menggunakan kepalan tangan—tanpa wasit melihat adanya pelanggaran—sebelum gol kedua yang menakjubkan, di mana ia berlari setengah panjang lapangan, meninggalkan para bek tertinggal di belakangnya, sebelum akhirnya mencetak gol yang dengan cepat dikenal sebagai ‘Gol Abad Ini’.

Namun, semua itu bisa saja dihapus dari buku sejarah jika teknologi yang ada di sepak bola modern telah digunakan pada tahun 1980-an. VAR memang memiliki para pengkritiknya, tetapi teknologi ini memang mampu mendeteksi pelanggaran-pelanggaran yang tidak biasa.