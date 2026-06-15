Lebih dari 400 tahun yang lalu, penyair John Donne menulis bahwa "tidak ada seorang pun yang merupakan sebuah pulau", sebuah kalimat yang bahkan berlaku bagi mereka yang menyandang nama sebuah pulau: "Kami selalu mengatakan bahwa lolosnya kami ke Piala Dunia bukan sekadar soal olahraga: ini soal budaya, musik, dan segalanya. Kami ingin memperkenalkan negara kami kepada dunia. Ambisi kami adalah bertanding tanpa rasa takut, dengan identitas kami, dan bermain dengan berani untuk menunjukkan kepada dunia siapa kami sebagai tim dan sebagai bangsa. Identitas kami adalah siapa kami sebagai bangsa yang menghadapi kesulitan." Cape Verde adalah negara ketiga dengan populasi terkecil dalam sejarah Piala Dunia dan negara kedua terkecil berdasarkan luas wilayah: Termasuk semua pulau-pulau di dalamnya, negara ini memiliki sedikit lebih dari 550 ribu penduduk dan luas wilayahnya lebih dari 100 kali lebih kecil daripada Spanyol: julukan yang dimiliki sang pelatih adalah pengingat terus-menerus akan asal-usulnya.







