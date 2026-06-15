Pedro Leitão Brito, yang dikenal dengan nama panggilan Bubista, telah mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dengan gemilang: pelatih kepala Cape Verde ini berhasil menorehkan salah satu prestasi paling epik dalam sejarah Piala Dunia, denganmenahan imbang 0-0 Spanyol—juara Eropa bertahan dan salah satu favorit untuk memenangkan turnamen tersebut—dalam laga debut Tim Hiu Biru di Piala Dunia. Di negaranya, ia sudah menjadi pahlawan, namun namanya juga takkan terlupakan di seluruh dunia.
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"Tak ada seorang pun yang hidup sendiri": Siapakah Bubista, pelatih kepala Cape Verde yang membuat Spanyol terkejut
"BOA VISTA": Nama yang Menjadi Pertanda
Sebuah nama yang berasal dari tempat kelahirannya dan sebuah harapan baik, Boa Vista, yang berarti "pemandangan indah", sekaligus pulau paling timur di Kepulauan Cape Verde, tempat ia lahir pada Januari 1970.Nomen omen, demikian kata orang Romawi. Seorang pelatih yang mampu merancang tim yang kompak dan rapat di fase awal, siap melancarkan serangan balik dengan kecepatan tinggi, mengalahkan de la Fuente sepanjang pertandingan, dan sering menguasai bola di hadapan para pemain Spanyol. Ia berhasil menjauhkan Spanyol dari pertahanan rapat timnya, menciptakan kisah dongeng bagi "Hiu Biru" pada hari debut mereka di Piala Dunia. Ia akan selalu dikenang.
SEEKOR HIU BIRU
Sejarah telah mencatat namanya tahun lalu, saat ia membawa Cape Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Namun, perjalanannya telah berlangsung selama enam tahun, sejak 2020, ketika ia duduk di bangku cadangan tim nasional tempat ia pernah bermain dari 1989 hingga 2006, selama enam belas tahun, sambil mengenakan ban kapten: para Hiu Biru berangkat dari ujung Afrika, untuk menjadi salah satu tim paling konsisten di Benua itu, hingga mampu menghalangi tim nasional seperti Kamerun untuk lolos ke Piala Dunia, yang merupakan tim Afrika pertama yang menorehkan sejarah dalam kompetisi tersebut, bersama Roger Millan, pada tahun 1990 di Italia.
HIDUP YANG PENUH RESIKO
Kota Boa Vista menjalin kerja sama kembar dengan kota Zocca di Italia, tempat kelahiran Vasco Rossi, yang terletak di Emilia Romagna. Bubista menjalani "kehidupan yangpenuh risiko", seperti yang dinyanyikan oleh sang Komandan. Ia memulai karier sepak bolanya di Spanyol, di Badajoz, di divisi dua, sebelum pindah ke liga Angola, di Atlético Sport Aviação, lalu ke liga Portugal, di Estoril, dan akhirnya kembali ke kampung halamannya, di Falcoes do Norte. Sebagai bek yang handal, meski hanya tampil tiga kali di level profesional Spanyol, ia dikenal karena gaya bermainnya yang agresif dan sikapnya yang kasar, namun juga karena hatinya yang besar dan kemampuannya memimpin rekan-rekannya, layaknya seorang pelatih di lapangan.
Piala Dunia 1982 dan Del Bosque
Dalam sebuah wawancara dengan Coaches Voice, Bubista mengenang bahwa Piala Dunia pertama yang membekas dalam ingatannya adalah Piala Dunia 1982 di Spanyol, yang dimenangkan oleh tim Italia asuhan Bearzot, yang memicu kecintaannya pada sepak bola. Salah satu panutannya sebagai pelatih adalah Vicente del Bosque, yang berhasil menjuarai Piala Dunia bersama tim Spanyol.
"TIDAK ADA MANUSIA YANG MERUPAKAN SEBUAH PULAU"
Lebih dari 400 tahun yang lalu, penyair John Donne menulis bahwa "tidak ada seorang pun yang merupakan sebuah pulau", sebuah kalimat yang bahkan berlaku bagi mereka yang menyandang nama sebuah pulau: "Kami selalu mengatakan bahwa lolosnya kami ke Piala Dunia bukan sekadar soal olahraga: ini soal budaya, musik, dan segalanya. Kami ingin memperkenalkan negara kami kepada dunia. Ambisi kami adalah bertanding tanpa rasa takut, dengan identitas kami, dan bermain dengan berani untuk menunjukkan kepada dunia siapa kami sebagai tim dan sebagai bangsa. Identitas kami adalah siapa kami sebagai bangsa yang menghadapi kesulitan." Cape Verde adalah negara ketiga dengan populasi terkecil dalam sejarah Piala Dunia dan negara kedua terkecil berdasarkan luas wilayah: Termasuk semua pulau-pulau di dalamnya, negara ini memiliki sedikit lebih dari 550 ribu penduduk dan luas wilayahnya lebih dari 100 kali lebih kecil daripada Spanyol: julukan yang dimiliki sang pelatih adalah pengingat terus-menerus akan asal-usulnya.
"TIDAK ADA YANG BOLEH MERAYAKANNYA LEBIH DARI KAMI"
Kata-kata yang terdengar seperti ramalan, menjelang pertandingan hari ini: “Sejak hari pertama saya katakan bahwa kami ada di sini untuk mereka: rakyat kami harus menikmati pertandingan dan merasa bahagia selama Piala Dunia. Kami, sebagai rakyat Cape Verde, tidak boleh membiarkan bangsa lain merayakan Piala Dunia lebih dari kami. Yang paling penting adalah bendera kita dikibarkan di panggung sepak bola paling bergengsi di dunia. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar bagi negara kecil seperti kita. Kita akan melakukan segala cara agar setiap warga Cape Verde, baik di dalam maupun di luar negeri, bangga pada kita.”Kamu berhasil, Bubista.