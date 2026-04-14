Dengan contoh seperti Sergio Ramos, Toni Kroos, atau Luka Modric, Real Madrid di masa lalu memiliki "pemain-pemain di lapangan" yang "sekarang sudah tidak ada lagi," keluh Matthäus. Memang, para bintang Real Madrid saat ini "cepat, jago menggiring bola, dan memiliki teknik yang luar biasa, yang tentu saja memiliki kekuatan tertentu, hal itu juga terlihat pada leg pertama," lanjut mantan pemain Bayern tersebut. Namun, menurut Matthäus, ada satu hal yang menjadi kendala: "Namun, mereka tidak lagi memancarkan kekuatan seperti pada dekade-dekade terakhir. Mereka adalah pemain-pemain yang bagus, tetapi tidak ada satu pun yang menjadi ikon, tidak ada Vinicius, tidak ada Bellingham, dan juga tidak ada Mbappe, dan itulah yang kurang dari Real."

Bayern memenangkan leg pertama di Madrid pekan lalu dengan skor 2-1 dan oleh karena itu, menurut Matthäus, mereka menjadi favorit menjelang leg kedua di kandang sendiri. "Tapi tentu saja itu tidak berarti bahwa ini akan menjadi tugas yang mudah," kata pria berusia 65 tahun itu. Hal serupa juga baru-baru ini diungkapkan oleh mantan bos Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, yang belum lama ini menganggap Real masih belum bisa diremehkan dan tidak menyukai hype seputar FCB saat ini.