"Saya merasa Real juga kekurangan pemain-pemain seperti itu," tulis Matthäus dalam kolomnya di Sky menjelang leg kedua perempat final Liga Champions antara FC Bayern München dan Los Blancos pada Rabu ini.
"Tak ada satupun yang menjadi ikon": Lothar Matthäus melihat adanya kelemahan besar di Real Madrid menjelang leg kedua melawan FC Bayern München
Dengan contoh seperti Sergio Ramos, Toni Kroos, atau Luka Modric, Real Madrid di masa lalu memiliki "pemain-pemain di lapangan" yang "sekarang sudah tidak ada lagi," keluh Matthäus. Memang, para bintang Real Madrid saat ini "cepat, jago menggiring bola, dan memiliki teknik yang luar biasa, yang tentu saja memiliki kekuatan tertentu, hal itu juga terlihat pada leg pertama," lanjut mantan pemain Bayern tersebut. Namun, menurut Matthäus, ada satu hal yang menjadi kendala: "Namun, mereka tidak lagi memancarkan kekuatan seperti pada dekade-dekade terakhir. Mereka adalah pemain-pemain yang bagus, tetapi tidak ada satu pun yang menjadi ikon, tidak ada Vinicius, tidak ada Bellingham, dan juga tidak ada Mbappe, dan itulah yang kurang dari Real."
Bayern memenangkan leg pertama di Madrid pekan lalu dengan skor 2-1 dan oleh karena itu, menurut Matthäus, mereka menjadi favorit menjelang leg kedua di kandang sendiri. "Tapi tentu saja itu tidak berarti bahwa ini akan menjadi tugas yang mudah," kata pria berusia 65 tahun itu. Hal serupa juga baru-baru ini diungkapkan oleh mantan bos Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, yang belum lama ini menganggap Real masih belum bisa diremehkan dan tidak menyukai hype seputar FCB saat ini.
Laga leg kedua melawan FC Bayern: Apakah Jude Bellingham "penentu jalannya pertandingan" bagi Real Madrid?
Terutama 25 menit terakhir pada leg pertama, saat tim Spanyol itu semakin menguat dan bahkan berhasil memperkecil ketertinggalan lewat gol Kylian Mbappe, seharusnya memberikan semangat bagi Real Madrid menurut Matthäus. Terlebih lagi, Jude Bellingham, yang baru kembali bermain sejak akhir Maret setelah pulih dari cedera paha dan hanya masuk sebagai pemain pengganti pada 30 menit terakhir leg pertama, kemungkinan besar akan kembali masuk ke dalam starting eleven. Bagi Matthäus, bintang gelandang asal Inggris itu adalah "pengubah permainan" bagi Los Blancos dalam duel pertama melawan Bayern.
"Segalanya bisa berubah dengan cepat - terutama jika Neuer tidak mengalami hari yang sama seperti di Madrid," kata Matthäus. Kiper Bayern itu menampilkan performa kelas dunia di Bernabeu dengan sejumlah aksi luar biasa dan penyelamatan gemilang, dan kemudian dirayakan dengan meriah.
FC Bayern München berpotensi menjadi juara pada akhir pekan ini
Sementara itu, hasil uji coba menjelang pertandingan leg kedua pada akhir pekan liga lalu cukup bervariasi. Real Madrid hanya mampu bermain imbang 1-1 di kandang melawan FC Girona dan kini sudah tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Spanyol, FC Barcelona. Dalam pertandingan yang berakhir imbang itu, penolakan penalti di menit-menit akhir juga memicu kemarahan yang besar.
Sebaliknya, Bayern terus melaju di atas gelombang kesuksesannya. Meskipun melakukan rotasi pemain, FCB menang telak 5-0 atas FC St. Pauli dan memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen menjadi dua belas poin berkat kekalahan Borussia Dortmund dari Bayer Leverkusen (0-1). Jika BVB gagal menang di kandang TSG Hoffenheim sehari sebelumnya, Bayern berpotensi merayakan gelar juara Bundesliga Jerman pada Minggu ini dengan kemenangan kandang atas VfB Stuttgart.
Pertandingan-pertandingan FC Bayern München berikutnya
Tanggal Waktu Pertemuan Rabu, 15 April 21.00 FC Bayern - Real Madrid (Liga Champions) Minggu, 19 April 17.30 FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga) Rabu, 22 April 20.45 Bayer Leverkusen - FC Bayern (Piala DFB)