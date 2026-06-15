Tak Ada Samba di Rawa - Bagaimana Konfigurasi Lapangan yang Sempit di Stadion New York/New Jersey Membuat Brasil Tak Berdaya dalam Laga Pembuka Piala Dunia yang Aneh

EAST RUTHERFORD, N.J. - Berdirilah di salah satu koridor atas Stadion New York/New Jersey, pandanglah ke kejauhan, menjauhi lapangan, dan Anda akan disambut oleh pemandangan yang aneh. Ini adalah lanskap industri: beton, aspal, puluhan bus antar-jemput, tenda-tenda sementara, dan, di kejauhan, sebuah jalan raya. Tidak banyak orang di sana. Tidak banyak aktivitas. Stadion ini, yang berjarak kurang dari 10 mil dari Kota New York, terasa terisolasi, terpencil - seolah berada di dunia tersendiri. Itulah kondisi saat pertandingan Piala Dunia digelar pada Sabtu malam.

Kurang dari 12 bulan sebelumnya, pada 15 Juni 2025, tempat ini dipenuhi kehidupan. Kaos hijau di mana-mana, memenuhi area parkir. Ada barbekyu dan bir, para ayah menonton dengan bangga anak-anak mereka yang menendang bola dan berlari-lari di lapangan. Seorang pria berdiri di samping truk pikap, sebuah kendaraan besar dengan bendera Portugal yang dicat dengan rapi di bagian depan. Di bagian belakang terdapat replika Cristiano Ronaldo setinggi 6 kaki, sangat mirip aslinya, dengan otot paha yang menonjol, jari telunjuknya menempel di bibir seolah-olah membungkam kerumunan yang sebenarnya tidak ada dan tidak menontonnya. Orang-orang berhenti untuk berfoto. Mobil itu, yang dijuluki "siuuuu machine", menjadi sensasi.

Namun, yang lebih penting, hari itu terasa seperti suasana yang khas. Pertandingan berakhir 0-0. Porto dan Palmeiras tak terlihat ingin menang. Tapi pertandingan sepak bola tetap berlangsung, dan para penggemar sebelum—dan setelah—pertandingan memastikan ada hal yang layak diingat. Setidaknya, itu terlihat, terasa, dan berjalan seperti hari libur yang sesungguhnya.

Itulah Piala Dunia Klub, turnamen yang pada dasarnya merupakan uji coba yang cukup buruk untuk tahun ini. Namun, pada hari pertama turnamen sesungguhnya di wilayah New York/New Jersey—tempat final akan digelar—edisi yang diperluas dari Piala Dunia ini terasa mati. Semuanya berjalan efisien, tanpa kehidupan, dan terkesan steril. Memang, semuanya berjalan lancar bagi para penonton. Ada banyak orang yang siap membantu di sekitar. Namun, keajaiban, energi, dan kegembiraan hari pertandingan? Itu hilang di tengah lautan kepentingan korporat, pengendalian kerumunan, dan perimeter keamanan.