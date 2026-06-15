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New York New Jersey stadiumGOAL
Thomas Hindle

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Tak Ada Samba di Rawa - Bagaimana Konfigurasi Lapangan yang Sempit di Stadion New York/New Jersey Membuat Brasil Tak Berdaya dalam Laga Pembuka Piala Dunia yang Aneh

Brazil
World Cup
FEATURES
Analysis
Brazil vs Morocco
Morocco
Vinicius Junior

Pertandingan pembuka antara Brasil dan Maroko berjalan lancar, namun ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan terkait pengalaman penonton di stadion sebesar itu

EAST RUTHERFORD, N.J. - Berdirilah di salah satu koridor atas Stadion New York/New Jersey, pandanglah ke kejauhan, menjauhi lapangan, dan Anda akan disambut oleh pemandangan yang aneh. Ini adalah lanskap industri: beton, aspal, puluhan bus antar-jemput, tenda-tenda sementara, dan, di kejauhan, sebuah jalan raya. Tidak banyak orang di sana. Tidak banyak aktivitas. Stadion ini, yang berjarak kurang dari 10 mil dari Kota New York, terasa terisolasi, terpencil - seolah berada di dunia tersendiri. Itulah kondisi saat pertandingan Piala Dunia digelar pada Sabtu malam.

Kurang dari 12 bulan sebelumnya, pada 15 Juni 2025, tempat ini dipenuhi kehidupan. Kaos hijau di mana-mana, memenuhi area parkir. Ada barbekyu dan bir, para ayah menonton dengan bangga anak-anak mereka yang menendang bola dan berlari-lari di lapangan. Seorang pria berdiri di samping truk pikap, sebuah kendaraan besar dengan bendera Portugal yang dicat dengan rapi di bagian depan. Di bagian belakang terdapat replika Cristiano Ronaldo setinggi 6 kaki, sangat mirip aslinya, dengan otot paha yang menonjol, jari telunjuknya menempel di bibir seolah-olah membungkam kerumunan yang sebenarnya tidak ada dan tidak menontonnya. Orang-orang berhenti untuk berfoto. Mobil itu, yang dijuluki "siuuuu machine", menjadi sensasi.

Namun, yang lebih penting, hari itu terasa seperti suasana yang khas. Pertandingan berakhir 0-0. Porto dan Palmeiras tak terlihat ingin menang. Tapi pertandingan sepak bola tetap berlangsung, dan para penggemar sebelum—dan setelah—pertandingan memastikan ada hal yang layak diingat. Setidaknya, itu terlihat, terasa, dan berjalan seperti hari libur yang sesungguhnya.

Itulah Piala Dunia Klub, turnamen yang pada dasarnya merupakan uji coba yang cukup buruk untuk tahun ini. Namun, pada hari pertama turnamen sesungguhnya di wilayah New York/New Jersey—tempat final akan digelar—edisi yang diperluas dari Piala Dunia ini terasa mati. Semuanya berjalan efisien, tanpa kehidupan, dan terkesan steril. Memang, semuanya berjalan lancar bagi para penonton. Ada banyak orang yang siap membantu di sekitar. Namun, keajaiban, energi, dan kegembiraan hari pertandingan? Itu hilang di tengah lautan kepentingan korporat, pengendalian kerumunan, dan perimeter keamanan.

  • Brazil fans New YorkTom Hindle

    Tailgating — pengalaman yang terlewatkan?

    Jalan-jalan di sekitar MetLife biasanya memakan waktu lama. Stadion ini sangat luas, berdiri di lahan rawa-rawa antara New York dan Newark. Pada dasarnya, ini adalah sebuah "kapal luar angkasa" industri di tengah rawa. Sinar matahari menyinari aspal yang panas. Namun, setidaknya delapan kali setiap musim gugur dan musim dingin, tempat parkir ini hampir tidak terlihat. Sebaliknya, tempat ini dipenuhi mobil, berserakan kaleng bir, dan dipenuhi pemanggang serta pendingin. Terlepas dari semua kekurangan MetLife — yang jumlahnya banyak — tempat ini adalah lokasi yang sangat baik untuk tailgate.

    Hal itu tampaknya cocok bagi penggemar sepak bola. Bagaimanapun, ini adalah budaya yang berkembang berkat ritual berkumpul sebelum pertandingan. Dan para penggemar, secara historis, bahkan di stadion-stadion Amerika, telah berhasil melakukannya. Kolombia dan Kanada mengeksekusi seni tersebut dengan sempurna di Sports Illustrated Arena yang jauh lebih kecil namun sama-sama terletak di lokasi yang canggung tahun lalu dalam sebuah pertandingan persahabatan, ketika para penggemar Kolombia datang berbondong-bondong untuk menciptakan suasana pra-pertandingan yang meriah.

    FIFA tidak melarang tailgating secara langsung. Namun, pengaturan hari pertandingan membuatnya hampir mustahil. Sebagian besar area parkir MetLife telah dialihfungsikan untuk staf acara dan pendukung. Sebagian besar digunakan untuk drop off dan rideshare. Keamanan, media, polisi: semua hal ini membutuhkan banyak ruang. Ditambah dengan fakta bahwa FIFA telah memasang perimeter keamanan yang substansial, kemungkinan besar dipengaruhi, setidaknya sebagian, oleh kegagalan yang terjadi pada final Copa America 2024, dan suasana prapertandingan terasa hambar.

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  • Fans on trainTom Hindle

    Perjalanan yang mudah, tapi memang agak membosankan

    Sebaliknya, pada hari Sabtu, para penggemar harus menempuh perjalanan kaki yang panjang sebagai pelengkap perjalanan yang membuat frustrasi. Perjalanan menuju MetLife terasa lebih seperti perjalanan pulang-pergi daripada sebuah petualangan. Suasana semarak sama sekali tidak terasa; energi para pendukung sudah terkuras habis bahkan sebelum mereka tiba di stadion.

    Perjalanan ini tidaklah mudah. Para penggemar yang berangkat dari Penn Station di New York harus naik NJ Transit ke Secaucus Junction — yang pada dasarnya merupakan pusat transportasi tepat di seberang perbatasan negara bagian — sebelum naik kereta khusus hari pertandingan ke Meadowlands. Di masa lalu, ini merupakan perjalanan yang membingungkan.

    Secara adil, tidak ada kebingungan di sini. Perjalanan ini mahal, dengan tiket pulang-pergi seharga $98 per orang, tetapi tidak terlalu rumit. Seorang petugas NJ Transit, yang diminta untuk bekerja lembur karena Piala Dunia, berkomentar kepada GOAL bahwa “senang melihat begitu banyak jersey.” Penonton diarahkan ke sudut 32nd dan 6th di Midtown, tiket mereka diperiksa dua kali, dibawa melalui pemeriksaan keamanan, diberikan gelang pergelangan tangan yang ketat, tiket mereka diperiksa lagi, dan diharuskan menunjukkan gelang tersebut di titik-titik tertentu sepanjang perjalanan yang memakan waktu satu jam. Jika ada kekhawatiran tentang penonton tanpa tiket yang mencoba masuk ke stadion, kekhawatiran itu pasti teratasi.

    Masalahnya adalah, ketika segalanya dikelola dengan begitu ketat, ruang untuk spontanitas menjadi sangat terbatas. Kerumunan sepak bola biasanya memiliki nuansa kekacauan yang terkendali. Lagu-lagu dukungan seharusnya berkembang. Para pendukung seharusnya berkumpul, berkeliling, bernyanyi, berbaur, dan menciptakan momentum mereka sendiri. Di sini, ada beberapa kaleng bir dalam kantong kertas cokelat—sebuah sentuhan nostalgia yang manis—tetapi nyanyian dihentikan sebelum benar-benar dimulai. Tidak ada drum di kereta, tidak ada pawai menuju gerbang keamanan, tidak ada kesan kerumunan yang perlahan-lahan mengambil alih rute menuju stadion. Semuanya tertib dan cukup efisien. Namun, semuanya juga terasa aneh dan datar.

  • New York Mayor Mamdani Makes FIFA World Cup Announcement With Governor Kathy HochulGetty Images News

    Pemerintah yang sedang berperang

    Dan mungkin inilah hasil yang bersedia diterima oleh panitia tuan rumah, dan FIFA secara keseluruhan. Ingatlah, persiapan menuju turnamen ini memang berjalan berantakan. Pada satu titik, tiket kereta api - yang biasanya dihargai $12,90 untuk pulang pergi - direncanakan akan dibanderol seharga $150. Angka tersebut kemudian diturunkan menjadi $105, dan kemudian turun lagi menjadi $98. Pada dasarnya, harga tiket pertandingan ini $50 per orang lebih murah daripada yang mungkin terjadi beberapa bulan lalu - dan diawasi dengan baik.

    Hal ini memang terjadi, harus diakui, di tengah latar belakang yang rumit. Komite tuan rumah New York/New Jersey telah menjadi urusan yang berantakan selama berbulan-bulan. Pada dasarnya, ada empat pihak yang terlibat di sini: Negara Bagian New York, Negara Bagian New Jersey, Pemerintah Kota New York, dan FIFA. New Jersey tetap teguh dalam ketidakbersediaannya untuk bernegosiasi dengan FIFA. Hal ini mencapai puncaknya baru-baru ini ketika jaksa agung New Jersey, bersama dengan jaksa agung New York, memanggil badan pengatur sepak bola tersebut, meminta kejelasan mengenai harga tiket yang sangat tinggi di Stadion New York/New Jersey. Apakah hal ini akan menghasilkan sesuatu bukanlah intinya - ini adalah bentuk perang terbuka yang paling dekat.

    Pihak lain lebih terbuka untuk bernegosiasi. Zohran Mamdani, seorang penggemar sepak bola yang antusias, telah menegaskan bahwa ia bersedia melakukan pembicaraan dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Sumber-sumber dekat walikota menekankan kepada GOAL bahwa hubungan dekat antara keduanya membantu mengamankan beberapa kemenangan signifikan bagi Kota New York. Hasilnya terlihat pada hari Sabtu, dengan 1.000 penggemar yang hanya membayar $50 untuk tiket, diangkut dengan bus gratis ke stadion. Pemerintahan Mamdani juga menegosiasikan pesta menonton gratis untuk final, serta zona penggemar di semua wilayah selama turnamen berlangsung (FIFA awalnya mengumumkan zona penggemar berbayar dengan tiket masuk $10 pada bulan Desember tahun lalu).

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pertandingan yang sama-sama membosankan

    Pertentangan kepentingan tersebut menghasilkan perjalanan yang aneh. Dan pertandingan itu pun tak kalah anehnya.

    Secara teori, pertandingan Brasil melawan Maroko adalah pertandingan terbaik di babak penyisihan grup dalam turnamen yang membengkak ini. Namun, tim Brasil kali ini berbeda dari stereotip lama. Dalam diri Carlo Ancelotti, mereka memiliki manajer cerdas yang mampu membangun tim yang solid. Ia ditunjuk untuk, pada dasarnya, mengelola skuad yang dipenuhi pemain Brasil yang bermain di Eropa. Dua pemain terbaiknya berlatih di Real Madrid dan Barcelona. Namun, Ancelotti selalu menjadi manajer yang mengutamakan pertahanan. Tim Brasil-nya tidak seksi, tapi kokoh. Neymar, yang paling mendekati gaya samba, belum dalam kondisi prima, dan dia ada di sini karena akan menjadi kekacauan jika dia tidak ada.

    Maroko, di sisi lain, adalah tim terbaik pertama atau kedua di Afrika, idola Piala Dunia 2022, dan memiliki sejumlah talenta kelas dunia. Dan selama 20 menit, Maroko mendominasi Brasil. Achraf Hakimi berlari lincah seperti tupai di sayap kanan. Pemain muda Lille, Ayyoub Bouaddi, berputar dan menerobos ke tengah, menari-nari di antara duo bertubuh jangkung Bruno Guimaraes dan Casemiro. Brahim Diaz adalah pemain kunci, dan dia memberikan umpan indah untuk Ismael Saibari dari PSV, yang melepaskan tendangan melambung di atas Alisson pada menit ke-21.

    Ada banyak kontroversi seputar jeda minum di Piala Dunia. Namun, di sini, dalam cuaca panas di atas 90 derajat, mudah dipahami mengapa jeda tersebut diperlukan. Dan apa pun yang dikatakan Ancelotti kepada tim Selecao-nya pada babak pertama, itu berhasil. Mereka tampak seperti tim yang berbeda pada 20 menit terakhir babak pertama. Vinicius Jr mencetak gol dari peluang pertamanya, memotong ke dalam melewati Hakimi dan melepaskan tendangan keras ke sudut atas gawang. Sektor penonton Brasil yang awalnya tenang setelah awal yang lambat tiba-tiba hidup kembali.

    Dari situ, seharusnya pertandingan menjadi seru. Kedua tim ini adalah tim-tim bagus yang tampaknya akan bersaing untuk posisi teratas di Grup C. Namun, mereka membiarkan pertandingan meredup di bawah terik matahari musim panas. Kedua manajer melakukan pergantian pemain. Kedua tim hanya menciptakan satu peluang besar di babak kedua. Ancelotti, yang berbicara setelah pertandingan, mengatakan bahwa satu poin itu sepenuhnya bisa diterima, tidak lebih.

    "Ini adalah hasil yang kami dapatkan. Itu tidak buruk... Anda tidak memenangkan Piala Dunia berdasarkan pertandingan pertama Anda," katanya.

  • New York New Jersey StadiumTom Hindle

    Ke mana arah FIFA selanjutnya?

    Itu adalah pertandingan yang sesuai dengan suasana hari itu. Tak ada yang salah. Target minimal tercapai. Namun, tak ada yang terasa istimewa dari hari itu. Semuanya tertib, teratur, dan normal. Dan mungkin itulah jenis Piala Dunia yang bisa dihadirkan FIFA, setidaknya pada hari pertandingan. Video-video suporter Skotlandia yang membanjiri Fenway Park, serta seorang turis Jerman yang viral karena menemukan Waffle House, telah menambah pesona—dan menunjukkan bahwa Amerika bisa menjadi destinasi liburan yang luar biasa.

    Namun, setidaknya dalam konteks New York/New Jersey, di mana letak hari pertandingan dalam semua ini? Seorang penggemar Brasil, setelah melihat bagian tempat duduknya dikosongkan oleh petugas keamanan menyusul laporan tentang pendukung yang duduk di kursi yang salah, menganggapnya sebagai masalah budaya.

    “Ini Amerika. Mereka tidak memahami budayanya. Mereka melihat drum, mereka melihat orang-orang berdiri di atas kursi. Itu terlalu berlebihan,” katanya.

    Seorang juru bicara FIFA mengatakan bahwa polisi negara bagian sedang melindungi penggemar yang memiliki tiket untuk bagian tersebut dan mengusir mereka yang duduk di kursi yang salah.

    Apakah momen itu mencerminkan hal yang lebih besar tentang venue tersebut masih harus dilihat. Ini hanyalah satu pertandingan, di satu stadion. Namun, ini juga merupakan “hari pembukaan” di venue yang akan menjadi tuan rumah final. Dan 12 bulan sebelumnya, sebuah pertandingan dalam turnamen yang jauh lebih kurang penting terasa lebih hidup. Hal itu bertolak belakang dengan pemandangan di area concourse yang tinggi.

    Faktanya, tidak banyak yang terjadi di mana pun Anda melihat. Lupakan kekhawatiran soal harga dan logistik. Monoton mungkin adalah dosa terburuk dari semuanya.

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