Kedalaman lini serang Italia akan diuji pada Senin malam setelah kabar bahwa Moise Kean terpaksa mundur dari pemusatan latihan tim nasional. Penyerang itu mengalami masalah kebugaran sepanjang pekan, dan setelah gagal mengikuti latihan penuh bersama rekan-rekannya di tim nasional, keputusan diambil untuk memulangkannya ke klubnya demi pemeriksaan lebih lanjut dan pemulihan.

"Moise tidak dalam kondisi yang baik, dia belum pulih, jadi dia akan pulang malam ini," konfirmasi Mancini dalam wawancara dengan Sky Sport Italia. Sang pelatih menjelaskan bahwa jadwal Nations League yang tanpa henti memaksanya dalam menentukan pilihan tim, seraya menambahkan: "Kami sedang mencoba beberapa pemain berbeda, karena ada beberapa pertandingan yang berdekatan, itu menimbulkan kelelahan. Ada kemungkinan [Gianluca] Scamacca bisa menjadi starter menggantikan Pio Esposito, karena dia memiliki karakteristik yang mirip, tetapi kami punya banyak pemain."