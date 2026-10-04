AFP
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Tak ada ruang untuk berpuas diri! Mancini keluarkan peringatan kepada bintang-bintang Italia jelang bentrok dengan Turki meski performa lawan sedang buruk
Kean menepi saat Mancini merotasi skuad
Kedalaman lini serang Italia akan diuji pada Senin malam setelah kabar bahwa Moise Kean terpaksa mundur dari pemusatan latihan tim nasional. Penyerang itu mengalami masalah kebugaran sepanjang pekan, dan setelah gagal mengikuti latihan penuh bersama rekan-rekannya di tim nasional, keputusan diambil untuk memulangkannya ke klubnya demi pemeriksaan lebih lanjut dan pemulihan.
"Moise tidak dalam kondisi yang baik, dia belum pulih, jadi dia akan pulang malam ini," konfirmasi Mancini dalam wawancara dengan Sky Sport Italia. Sang pelatih menjelaskan bahwa jadwal Nations League yang tanpa henti memaksanya dalam menentukan pilihan tim, seraya menambahkan: "Kami sedang mencoba beberapa pemain berbeda, karena ada beberapa pertandingan yang berdekatan, itu menimbulkan kelelahan. Ada kemungkinan [Gianluca] Scamacca bisa menjadi starter menggantikan Pio Esposito, karena dia memiliki karakteristik yang mirip, tetapi kami punya banyak pemain."
- AFP
Tenaga baru diharapkan di Bologna
Stadion Dall'Ara akan menjadi tuan rumah bagi tim Italia yang telah dirombak saat Mancini berupaya mengelola beban fisik para pemain kuncinya. Italia mengawali kampanye UEFA Nations League mereka dengan kekalahan kandang 2-0 yang mengecewakan dari Belgia, sebelum bangkit dengan kemenangan dominan 4-1 di Bursa dan mengamankan hasil imbang 1-1 yang diraih dengan susah payah melawan Prancis di Stade de France.
Laporan menyebut Nicolo Barella dan Alessandro Romano menjadi kandidat utama untuk kembali ke susunan pemain inti, memberikan kualitas teknis dan etos kerja di ruang mesin yang didambakan Mancini. Selain itu, penyesuaian di lini belakang juga berpeluang dilakukan, dengan Giovanni Di Lorenzo diperkirakan menggantikan Michael Kayode di posisi bek kanan.
Peringatan keras agar tidak berpuas diri
Terlepas dari jurang statistik antara kedua negara di Grup A, Mancini menolak lengah. Turkiye saat ini berada di dasar klasemen setelah menelan tiga kekalahan beruntun, hanya mampu mencetak satu gol dan kebobolan delapan gol dalam kampanye yang menyedihkan.
"Turkiye adalah tim yang kuat, ini bukan pertandingan yang bisa dianggap enteng," kata Mancini dalam konferensi pers pralaga. Ia menekankan bahwa pendekatan mental para pemainnya akan sama pentingnya seperti eksekusi taktis mereka pada Senin malam.
- AFP
Membangun fondasi kokoh untuk masa depan
Mancini tetap fokus membangun soliditas dan identitas jangka panjang saat Italia berupaya mengamankan tiga poin vital di UEFA Nations League, di mana mereka saat ini berada di peringkat ketiga Grup A dengan empat poin, tertinggal dari pemuncak klasemen Prancis (7 poin) dan Belgia di posisi kedua (6 poin).
"Hal yang penting adalah memberi tim ini rasa soliditas dan membuat mereka kembali percaya pada diri sendiri. Kami sama sekali tidak berisiko meremehkan lawan kami besok," pungkas Mancini, menegaskan bahwa standar internal dan kepercayaan diri yang kembali pulih menjadi prioritas menjelang pertandingan hari Senin.
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