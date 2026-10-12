Pelatih kepala Inter Milan, Cristian Chivu, berbicara kepada wartawan di Inter Training Center menjelang laga kedua fase liga Liga Champions UEFA melawan Club Brugge. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama Inter di kompetisi tersebut setelah kalah dari Real Madrid dalam laga pembuka di kandang lawan.

Chivu menegaskan bahwa status Inter menuntut komitmen maksimal di semua kompetisi.

Pelatih berusia 45 tahun itu menegaskan bahwa kesuksesan di Eropa menuntut kerja keras setiap hari, bukan investasi finansial.