AFP
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“Tak ada resep atau uang yang bisa membelinya!” Cristian Chivu membuat pengakuan berani soal Liga Champions
Chivu tetapkan standar Eropa jelang debut di San Siro
Pelatih kepala Inter Milan, Cristian Chivu, berbicara kepada wartawan di Inter Training Center menjelang laga kedua fase liga Liga Champions UEFA melawan Club Brugge. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama Inter di kompetisi tersebut setelah kalah dari Real Madrid dalam laga pembuka di kandang lawan.
Chivu menegaskan bahwa status Inter menuntut komitmen maksimal di semua kompetisi.
Pelatih berusia 45 tahun itu menegaskan bahwa kesuksesan di Eropa menuntut kerja keras setiap hari, bukan investasi finansial.
- Getty Images Sport
Manajer menuntut tanggung jawab, bukan spekulasi
Berbicara dalam konferensi pers jelang pertandingan, Chivu menjelaskan mentalitas yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi Eropa. "Status sebuah tim dan klub ini menuntut upaya untuk mencapai semua target musim ini," kata Chivu.
"Mimpi tidak serta-merta terwujud: mimpi harus diubah menjadi tanggung jawab, dengan bekerja dengan baik dan meningkatkan kemampuan secara individu maupun sebagai kelompok."
"Tidak ada resep atau uang yang bisa membeli trofi seperti ini: Anda perlu keberanian untuk bermimpi, tetapi cara Anda bekerja adalah yang terpenting."
Calhanoglu dinyatakan bugar, Chivu membela Bastoni
Chivu menyampaikan kabar positif soal skuadnya dengan memastikan gelandang Hakan Calhanoglu sepenuhnya siap bermain, sekaligus memberikan dukungan penuh kepada bek Alessandro Bastoni. "Calhanoglu baik-baik saja, dia tidak pernah mengalami masalah apa pun dan siap bermain," jelas Chivu.
"Alessandro adalah aset bagi Inter dan Italia. Kami tahu kualitasnya dan kepribadiannya selalu bisa kami andalkan."
Menanggapi kembalinya mantan kiper Yann Sommer bersama Brugge, Chivu menambahkan: "Yann hanya pantas menerima ucapan terima kasih dari kami atas apa yang telah dia lakukan selama tiga tahun di Inter."
- Buzzi
Fokus penuh diperlukan untuk menghadapi tantangan Brugge yang bermain proaktif
Chivu mengingatkan para pemainnya agar tidak memikirkan pertandingan berikutnya meski jadwal mereka padat di kompetisi domestik dan Eropa. Ia juga memuji gaya bermain agresif Club Brugge.
“Pertandingan seperti ini tidak memberi ruang untuk kehilangan fokus. Yang terpenting adalah pertandingan besok,” pungkas Chivu.
“Brugge ambisius dan proaktif, baik saat menyerang maupun bertahan. Mereka menekan lawan jauh di area pertahanan lawan dan menyerang dengan banyak pemain. Di Liga Champions, tidak ada pertandingan yang mudah.”
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