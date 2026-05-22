Tak ada perpisahan di Anfield untuk Mohamed Salah? Arne Slot enggan berkomentar soal peran sang bintang dalam laga terakhir Liverpool yang 'sangat penting' di musim ini
Keraguan soal susunan pemain membayangi laga penutup
Penyerang yang telah lama membela klub ini, yang telah mencetak 257 gol dalam 441 penampilan untuk The Reds, baru-baru ini memicu kontroversi internal yang hebat setelah memposting di media sosial yang menuntut perubahan taktis dalam gaya permainan Liverpool. Kritik terbuka ini muncul setelah ia sebelumnya tidak dimasukkan dalam skuad saat melawan Inter pada awal musim ini, yang terjadi setelah sang penyerang mengakui bahwa hubungannya dengan Slot telah benar-benar memburuk.
Akibatnya, pelatih kepala tersebut enggan menanggapi sorotan media yang intens mengenai apakah penyerang veteran tersebut akan diberi kesempatan tampil dalam pertandingan perpisahan di laga terakhir musim ini melawan Brentford pada hari Minggu. The Reds berada di ambang memastikan tempat di Liga Champions musim depan menjelang pertandingan di Anfield.
Prioritas kualifikasi slot
Menanggapi ketegangan yang sedang berlangsung dan penolakannya untuk menjamin posisi starter bagi sang penyerang dalam laga terakhir, Slot lebih fokus pada upaya mencapai target Eropa klub yang tersisa. Dalam konferensi pers prapertandingannya, Slot mengatakan: "Saya tidak pernah berkomentar mengenai susunan pemain. Menurut saya, pendapat saya tentang hal itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah kami lolos ke Liga Champions pada hari Minggu dan saya mempersiapkan Mo serta seluruh tim sebaik mungkin untuk pertandingan tersebut.
"Saya sangat kecewa setelah kekalahan kami melawan Villa karena kemenangan akan memberi kami tiket ke Liga Champions yang tidak kami dapatkan. Kini tersisa satu pertandingan yang sangat krusial bagi kami sebagai klub. Kami berdua menginginkan yang terbaik untuk klub, kami berdua ingin klub sukses, dan itulah tujuan utama.
"Saya harus menemukan cara untuk mengembangkan tim ini sekarang dan pasti di musim panas serta musim depan agar bisa sukses lagi, dan memainkan gaya sepak bola yang saya sukai. Dan jika saya menyukainya, para penggemar juga akan menyukainya karena saya tidak menyukai banyak hal dari cara kami bermain musim ini. Namun, kami berusaha mengembangkan tim dengan cara yang memungkinkan kami bersaing, tetapi juga memainkan gaya sepak bola yang disukai para penggemar, saya, dan semoga Mo—jika dia berada di tempat lain pada saat itu—juga akan menyukainya."
Kewenangan dipertanyakan di media sosial
Perbedaan taktis semakin melebar ketika beberapa anggota skuad Liverpool secara aktif menanggapi kritik kontroversial yang dilontarkan Salah di media sosial, sehingga memaksa sang manajer untuk membela otoritas dan visi jangka panjangnya. Saat membela filosofi sepak bolanya dan menanggapi reaksi skuad, Slot menambahkan: "Kalian membuat banyak asumsi. Pertama-tama kalian mengatakan bahwa dia ingin memainkan gaya itu, lalu mengatakan bahwa itu bukan gaya saya.
"Saya pikir Mo sangat senang dengan gaya permainan yang kami mainkan tahun lalu karena itu membawa kami meraih gelar liga. Sepak bola telah berubah, sepak bola telah berkembang, tetapi kami berdua menginginkan yang terbaik untuk Liverpool, yaitu bersaing untuk meraih trofi, yang belum kami lakukan musim ini dan yang kami lakukan musim lalu.
Dia dan tim – dan saya termasuk di dalamnya – membawa gelar liga kembali setelah lima tahun, dan kami ingin menantang gelar itu lagi musim depan serta terus mengembangkan tim. Itulah pandangan saya."
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai fakta bahwa anggota skuad lainnya secara aktif menyukai dan berinteraksi dengan unggahan kontroversial tersebut, pria asal Belanda itu berkomentar: "Media sosial muncul ketika saya sudah sedikit lebih tua, jadi seperti yang diketahui orang-orang, saya tidak terlalu terlibat. Saya tidak benar-benar tahu apa arti sebenarnya dari 'menyukai' sebuah postingan. Yang saya tahu, dan itulah dunia saya, adalah melihat bagaimana mereka berlatih, dan saya tidak melihat ada yang berbeda dibandingkan dengan sisa musim ini."
Tujuan Liga Champions semakin mendekat
Liverpool akan menghadapi ujian taktis yang menentukan saat menjamu Brentford, di mana mereka hanya membutuhkan satu poin untuk secara matematis memastikan tiket ke kompetisi Eropa papan atas. Tim asuhan Slot yang performanya tidak konsisten harus segera mengatasi kelemahan pertahanan yang belakangan ini muncul untuk menghindari kegagalan telak yang dapat menggagalkan seluruh strategi perekrutan mereka di bursa transfer musim panas.
Sementara itu, Salah tampaknya akan menutup musim domestik dengan catatan gol yang sangat rendah, yakni tujuh gol, dengan transisi administratif besar-besaran menantinya saat ia menyelesaikan kepindahannya dari Anfield pada musim panas ini.