Tak ada perpisahan di Anfield untuk Mohamed Salah? Arne Slot enggan berkomentar soal peran sang bintang dalam laga terakhir Liverpool yang 'sangat penting' di musim ini

Menanggapi ketegangan yang sedang berlangsung dan penolakannya untuk menjamin posisi starter bagi sang penyerang dalam laga terakhir, Slot lebih fokus pada upaya mencapai target Eropa klub yang tersisa. Dalam konferensi pers prapertandingannya, Slot mengatakan: "Saya tidak pernah berkomentar mengenai susunan pemain. Menurut saya, pendapat saya tentang hal itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah kami lolos ke Liga Champions pada hari Minggu dan saya mempersiapkan Mo serta seluruh tim sebaik mungkin untuk pertandingan tersebut.

"Saya sangat kecewa setelah kekalahan kami melawan Villa karena kemenangan akan memberi kami tiket ke Liga Champions yang tidak kami dapatkan. Kini tersisa satu pertandingan yang sangat krusial bagi kami sebagai klub. Kami berdua menginginkan yang terbaik untuk klub, kami berdua ingin klub sukses, dan itulah tujuan utama.

"Saya harus menemukan cara untuk mengembangkan tim ini sekarang dan pasti di musim panas serta musim depan agar bisa sukses lagi, dan memainkan gaya sepak bola yang saya sukai. Dan jika saya menyukainya, para penggemar juga akan menyukainya karena saya tidak menyukai banyak hal dari cara kami bermain musim ini. Namun, kami berusaha mengembangkan tim dengan cara yang memungkinkan kami bersaing, tetapi juga memainkan gaya sepak bola yang disukai para penggemar, saya, dan semoga Mo—jika dia berada di tempat lain pada saat itu—juga akan menyukainya."