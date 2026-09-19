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Tak ada perlakuan istimewa untuk Cris! Jesus memperingatkan lima Ballon d'Or tak akan menyelamatkan sang kapten dari dicadangkan
Jesus melontarkan peringatan soal pemilihan skuad kepada kapten ikonik Ronaldo
Pelatih kepala baru Portugal Jorge Jesus memperjelas kebijakan pemilihannya terkait kapten tim nasional Cristiano Ronaldo setelah mengumumkan skuad berisi 25 pemain untuk laga pembuka UEFA Nations League. Pelatih berusia 72 tahun itu menegaskan bahwa reputasi individu tidak akan memiliki bobot apa pun saat menentukan tim inti.
Berbicara kepada para wartawan, Jesus menegaskan bahwa setiap anggota skuad harus merebut tempatnya sepenuhnya berdasarkan performa terkini dalam latihan dan pertandingan.
Sang pelatih menambahkan bahwa pencapaian target karier seperti mencapai 1.000 gol harus tetap menjadi fokus utama di level klub, bukan bersama tim nasional.
- SOPA Images
Manajer menegaskan status Ballon d'Or tak berarti apa-apa
Saat ditanya tentang bagaimana mengelola sorotan yang mengelilingi Ronaldo, Jesus mengambil sikap tegas terkait disiplin skuad. Sang manajer menegaskan bahwa riwayat sebelumnya dan penghargaan tidak akan membuat siapa pun kebal dari pencoretan jika level performa menurun di bawah ekspektasi.
Karena sebelumnya pernah bekerja bersama, pelatih itu merasa tidak perlu mengadakan pembicaraan pribadi sebelum pengumuman skuad.
"Cris adalah pemain seperti yang lain. Jika dia tampil baik, dia bermain; jika dia tidak tampil baik, dia tidak bermain," tegas Jesus. "Cris punya status yang berbeda, dia memiliki lima penghargaan Ballon d'Or, tetapi apakah itu masuk dalam pertimbangan keputusan saya? Itu tidak berarti apa-apa, nol."
Visi taktis membentuk ulang peran Felix dan Leao
Selain memperjelas pendiriannya soal CR7, Jesus memaparkan identitas taktik yang berbeda dari pendahulunya, Roberto Martinez. Sang pelatih menegaskan bahwa ia lebih menyukai sistem yang menggunakan dua penyerang tengah ketimbang gelandang ketiga, sekaligus mendefinisikan ulang peran-peran kunci di lini depan.
Ia menjelaskan bahwa Joao Felix akan beroperasi secara ketat sebagai striker tengah, sementara Rafael Leao juga akan dimainkan di tengah.
"Joao Felix bukan pemain yang bermain di sayap bersama saya. Dia akan selalu menjadi striker kedua dan striker utama," jelas Jesus. "Rafael Leao selalu bermain sebagai striker utama untuk saya."
- AFP
Portugal bersiap menghadapi periode Nations League yang intens
Portugal memulai pertahanan gelar Grup A4 mereka melawan Wales pada 24 September di Stadion Jose Alvalade, Lisbon. Skuad itu kemudian bertandang menghadapi Norwegia pada 27 September sebelum mengunjungi Denmark pada 1 Oktober.
Rangkaian empat pertandingan itu berakhir pada 4 Oktober ketika Portugal menjamu Norwegia di Estadio do Dragao.
Dengan 13 pemain yang sebelumnya pernah bekerja di bawah asuhannya masuk dalam kelompok tersebut, Jesus menargetkan untuk menerapkan ide-ide taktisnya dengan cepat.
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