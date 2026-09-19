Tak ada perlakuan istimewa untuk Cris! Jesus memperingatkan lima Ballon d'Or tak akan menyelamatkan sang kapten dari dicadangkan

Pelatih kepala baru Portugal Jorge Jesus memperjelas kebijakan pemilihannya terkait kapten tim nasional Cristiano Ronaldo setelah mengumumkan skuad berisi 25 pemain untuk laga pembuka UEFA Nations League. Pelatih berusia 72 tahun itu menegaskan bahwa reputasi individu tidak akan memiliki bobot apa pun saat menentukan tim inti.

Berbicara kepada para wartawan, Jesus menegaskan bahwa setiap anggota skuad harus merebut tempatnya sepenuhnya berdasarkan performa terkini dalam latihan dan pertandingan.

Sang pelatih menambahkan bahwa pencapaian target karier seperti mencapai 1.000 gol harus tetap menjadi fokus utama di level klub, bukan bersama tim nasional.