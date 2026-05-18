Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Tak ada penyesalan? Crystal Palace yang akan bertanding di final Conference League memberi Nottingham Forest dan Evangelos Marinakis bahan pertimbangan setelah perselisihan soal kualifikasi Eropa
Mengapa Palace dan Forest bertukar posisi
Forest sempat bersaing memperebutkan tiket Liga Champions hampir sepanjang musim 2024-25, namun akhirnya terseok-seok di akhir musim di bawah asuhan Nuno Espirito Santo dan finis di peringkat ketujuh. Secara teori, mereka seharusnya bisa menjadi kandidat Liga Konferensi berkat posisi tersebut di liga domestik.
Namun, The Reds justru terseret ke dalam saga panjang yang melibatkan Palace, John Textor, UEFA, dan Lyon. Aturan kepemilikan multi-klub dan tenggat waktu terkait restrukturisasi di tingkat direksi mengakibatkan perubahan pada susunan peserta turnamen-turnamen Eropa pada musim 2025-26.
Kapan final Conference League digelar?
Palace dan Forest bertukar posisi, dengan Forest terpaksa turun ke Liga Europa. Kenaikan kasta tersebut disambut dengan antusias di City Ground, namun impian bersama itu pada akhirnya pupus akibat kekalahan dari Aston Villa di babak semifinal.
Sebaliknya, meski awalnya kecewa karena mengalami kemunduran, Palace—setelah mengatasi beberapa kendala di sepanjang perjalanan—berhasil melaju ke final kompetisi Eropa besar yang membuat trofi baru semakin dekat. Mereka akan menghadapi Rayo Vallecano di Leipzig pada 27 Mei.
Apakah Forest akan mengutuk nasib mereka?
Apakah para pendukung di Nottingham akan mengutuk nasib mereka, sambil mempertanyakan apakah seharusnya mereka menerima takdir dan memulai perjuangan mereka sendiri demi meraih kejayaan di Conference League?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Morrison, mantan striker Palace tersebut - dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas izin Freebets.com - mengatakan: “Saya mengerti maksud Anda. Namun, saya harus memberikan penghargaan yang besar kepada Forest karena jika Anda melihat Liga Europa, mereka tidak terlalu jauh dari sana. Dan saya merasa cedera yang mereka alami cukup krusial.
“Kemenangan 1-0 [melawan Villa], mereka luar biasa di leg pertama, lalu mereka mengalami cedera. Dan ketika tiga atau empat pemain inti absen, sulit untuk beradaptasi. Dan Villa tampil luar biasa di Villa Park.
“Tapi jika Forest menang di laga itu, saya yakin mereka bisa mengalahkan Freiburg di final. Begitulah adanya. Tapi saya pikir mereka bermain fantastis. Dan Vitor Pereira telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia masuk ke klub, dan berhasil mempertahankan mereka di Premier League meski dengan semua cedera yang mereka alami.
“Yang Forest butuhkan adalah memiliki pemain terbaik mereka, semua pemain dalam kondisi fit dan sehat. Saya menonton pertandingan melawan Newcastle—saya pikir Elliot Anderson luar biasa. Dia pemain yang hebat, ngomong-ngomong. Anda mungkin akan kehilangan dia di musim panas karena para pemburu talenta akan datang dengan buku cek besar dan semacamnya.
“Tapi menurut saya ini musim yang bagus bagi Forest. Kita tahu pemiliknya [Evangelos Marinakis] sangat ambisius dan saya pikir musim depan mereka akan berinvestasi lagi dan berharap bisa finis di paruh atas klasemen. Itulah mengapa saya suka pemiliknya karena dia sangat ambisius dan ingin klub itu sukses besar.”
Glasner bisa hengkang dengan trofi ketiganya
Sementara Forest dan Marinakis kini harus merenung, mengingat mereka sebenarnya bisa saja bersiap untuk petualangan di final kompetisi Eropa, Palace berupaya menutup 12 bulan yang tak terlupakan dengan meraih trofi.
Setelah sebelumnya merayakan kemenangan di Piala FA dan Community Shield, masa kepelatihan Oliver Glasner — yang akan berakhir saat kontraknya di Selhurst Park habis pada musim panas — berpotensi ditutup dengan catatan terbaik jika trofi lain dan tiket ke Liga Europa musim 2026-27 berhasil diamankan.