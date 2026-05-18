Tak ada penyesalan? Crystal Palace yang akan bertanding di final Conference League memberi Nottingham Forest dan Evangelos Marinakis bahan pertimbangan setelah perselisihan soal kualifikasi Eropa

Apakah para pendukung di Nottingham akan mengutuk nasib mereka, sambil mempertanyakan apakah seharusnya mereka menerima takdir dan memulai perjuangan mereka sendiri demi meraih kejayaan di Conference League?

Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Morrison, mantan striker Palace tersebut - dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas izin Freebets.com - mengatakan: “Saya mengerti maksud Anda. Namun, saya harus memberikan penghargaan yang besar kepada Forest karena jika Anda melihat Liga Europa, mereka tidak terlalu jauh dari sana. Dan saya merasa cedera yang mereka alami cukup krusial.

“Kemenangan 1-0 [melawan Villa], mereka luar biasa di leg pertama, lalu mereka mengalami cedera. Dan ketika tiga atau empat pemain inti absen, sulit untuk beradaptasi. Dan Villa tampil luar biasa di Villa Park.

“Tapi jika Forest menang di laga itu, saya yakin mereka bisa mengalahkan Freiburg di final. Begitulah adanya. Tapi saya pikir mereka bermain fantastis. Dan Vitor Pereira telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia masuk ke klub, dan berhasil mempertahankan mereka di Premier League meski dengan semua cedera yang mereka alami.

“Yang Forest butuhkan adalah memiliki pemain terbaik mereka, semua pemain dalam kondisi fit dan sehat. Saya menonton pertandingan melawan Newcastle—saya pikir Elliot Anderson luar biasa. Dia pemain yang hebat, ngomong-ngomong. Anda mungkin akan kehilangan dia di musim panas karena para pemburu talenta akan datang dengan buku cek besar dan semacamnya.

“Tapi menurut saya ini musim yang bagus bagi Forest. Kita tahu pemiliknya [Evangelos Marinakis] sangat ambisius dan saya pikir musim depan mereka akan berinvestasi lagi dan berharap bisa finis di paruh atas klasemen. Itulah mengapa saya suka pemiliknya karena dia sangat ambisius dan ingin klub itu sukses besar.”