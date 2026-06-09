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“Tak ada penyerang lain yang lebih baik darinya” - Mengapa Cristiano Ronaldo Harus Menjadi Pemain Utama Portugal di Piala Dunia 2026, Saat Mantan Rekan Setimnya Memuji Bakatnya yang “Unik”
Ronaldo tetap 'unik'
Mantan rekan setim Ronaldo di timnas Portugal, Maniche, telah memberikan dukungannya kepada bintang Al-Nassr tersebut, dengan menegaskan bahwa Ronaldo harus tetap menjadi ujung tombak serangan timnas hingga Piala Dunia 2026. Terlepas dari perdebatan mengenai usia dan mobilitasnya, Maniche yakin bahwa kemampuan mencetak gol yang dimiliki Ronaldo membedakannya dari striker Portugal lainnya.
Ronaldo, yang akan berusia 41 tahun saat turnamen global berikutnya dimulai di Amerika Utara, terus mencetak gol secara teratur di Liga Pro Saudi dan selama jeda internasional. Bagi Maniche, yang bermain bersama Ronaldo di Euro 2004, keputusan untuk memainkan pemain veteran ini adalah murni berdasarkan prestasi, bukan reputasi.
- Getty Images
Kurangnya alternatif yang lebih baik
Mantan gelandang Chelsea dan Atlético Madrid itu berpendapat bahwa meskipun Portugal memiliki banyak pemain berbakat secara teknis, mereka kekurangan penyerang tajam yang mampu menyamai produktivitas Ronaldo.
Ia menyoroti tingkat kebugaran dan dedikasi profesional sang penyerang sebagai alasan utama mengapa ia masih bisa bersaing di level tertinggi meskipun sudah memasuki tahap akhir kariernya.
“Saya tidak melihat ada penyerang lain yang lebih baik darinya,” kata Maniche kepada flashscore saat membahas kumpulan talenta yang tersedia bagi manajer Roberto Martinez. Dia menggambarkan Ronaldo sebagai talenta “unik” yang kehadirannya saja sudah menciptakan ruang dan peluang bagi pemain lain, menjadikannya komponen penting dalam starting XI saat Portugal berusaha membangun performa mereka belakangan ini.
Mourinho sebagai solusi bagi Real Madrid
Selain soal skuad tim nasional, Maniche juga menyinggung masa depan mantan pelatihnya di Porto dan Chelsea, Jose Mourinho. Mengingat 'The Special One' sering dikaitkan dengan kembalinya yang sensasional ke Real Madrid, Maniche yakin pelatih berpengalaman itu masih lebih dari mampu menangani tekanan di Santiago Bernabeu, meski ada anggapan bahwa metodenya sudah ketinggalan zaman.
"Sulit untuk menolak klub seperti Real Madrid. Ketertarikan itu tidak mengejutkan saya. Ada hubungan yang kuat antara Florentino Pérez dan José Mourinho. Ketika Mourinho tiba di Real Madrid, Barcelona sedang mendominasi sepak bola Eropa dan dia berhasil membuat klub itu kompetitif kembali. Tapi bukan hanya itu. José Mourinho masih merupakan pelatih yang sangat kompeten dan sangat lugas. Dia bisa membawa para pemain ke sisinya. Dan ketertarikan ini bukanlah kebetulan. Ada narasi yang mengatakan bahwa dia berhenti menang atau tidak beradaptasi dengan sepak bola modern, tapi saya sama sekali tidak setuju," jelas Maniche.
- AFP
Menuju 2026
Meskipun beberapa pakar menyarankan agar Portugal mulai melakukan transisi tanpa sang pencetak gol terbanyak sepanjang masa, Martinez tetap sangat mengandalkan sang kapten. Ambisi Ronaldo untuk mencapai tonggak 1.000 gol tetap menjadi pendorong utamanya, dan Piala Dunia 2026 mungkin menjadi kesempatan terakhirnya untuk mengamankan satu trofi besar yang masih belum ada di lemari trofinya.
Semua mata akan tertuju pada Cristiano Ronaldo saat ia memimpin serangan Portugal melawan DR Kongo pada 17 Juni, dalam pertandingan pembuka Grup K di Piala Dunia 2026. Grup ini juga mencakup Kolombia dan Uzbekistan.