“Tak ada penyerang lain yang lebih baik darinya” - Mengapa Cristiano Ronaldo Harus Menjadi Pemain Utama Portugal di Piala Dunia 2026, Saat Mantan Rekan Setimnya Memuji Bakatnya yang “Unik”

Mantan rekan setim Ronaldo di timnas Portugal, Maniche, telah memberikan dukungannya kepada bintang Al-Nassr tersebut, dengan menegaskan bahwa Ronaldo harus tetap menjadi ujung tombak serangan timnas hingga Piala Dunia 2026. Terlepas dari perdebatan mengenai usia dan mobilitasnya, Maniche yakin bahwa kemampuan mencetak gol yang dimiliki Ronaldo membedakannya dari striker Portugal lainnya.

Ronaldo, yang akan berusia 41 tahun saat turnamen global berikutnya dimulai di Amerika Utara, terus mencetak gol secara teratur di Liga Pro Saudi dan selama jeda internasional. Bagi Maniche, yang bermain bersama Ronaldo di Euro 2004, keputusan untuk memainkan pemain veteran ini adalah murni berdasarkan prestasi, bukan reputasi.



