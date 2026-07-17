City sedang bersiap untuk membuka era baru di bawah Enzo Maresca, setelah Guardiola mengakhiri masa jabatannya yang berlangsung selama 10 tahun, dan semua pihak di Etihad akan memulai dari awal. Mungkinkah Grealish kembali bergabung ke dalam skuad?

Atau, apakah Everton akan menjajaki opsi untuk menyepakati transfer dengan harga diskon? Ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan kepada Lescott, mantan bek Everton dan City tersebut—berbicara atas izin VladCasino—mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir apa pun yang terjadi, baik di Everton maupun City, ini adalah awal yang baru.

“Fakta bahwa ada manajer baru memberinya kesempatan untuk menunjukkan ambisinya, hasratnya terhadap permainan ini. Dan itu satu hal yang menurut saya tak ada yang bisa meragukannya: hasrat dan cintanya pada sepak bola. Mengingat saya mengenal Jack dengan baik, dia benar-benar seorang yang mendalami sepak bola, dan mencintai permainan ini—benar-benar mencintai sepak bola. Jadi, di mana pun dia memilih, saya yakin mereka akan mendapatkan versi Jack yang sangat menarik karena dia memiliki banyak hal untuk diberikan pada sepak bola—bukan untuk membuktikan sesuatu, tapi dia hanya ingin berkembang dan bermain.

“Saya yakin tidak bisa masuk dalam daftar pemain yang dipanggil telah mengecewakannya menjelang Piala Dunia, jadi saya yakin dia masih memiliki ambisi untuk bermain bagi Inggris.”