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‘Tak ada pembicaraan soal MLS’ - Rencana masa depan Jack Grealish terungkap di tengah spekulasi tentang awal baru di Man City atau Everton bagi penyerang yang tetap memendam ambisi membela Inggris
Dari peraih tiga gelar hingga pemain pinjaman Everton: Grealish di Man City
Grealish menjadi pemain termahal dalam sejarah sepak bola Inggris saat menyelesaikan transfer senilai £100 juta ($135 juta) ke City dari klub masa kecilnya, Aston Villa, pada musim panas 2021. Pada saat itu, Pep Guardiola sedang mencari pemain yang lebih kreatif.
Instingnya sebagai pengatur serangan sedikit terkendali saat bermain di bawah asuhan pelatih asal Catalan yang menuntut itu, namun musim 2022-23 membuahkan prestasi Treble berupa gelar juara Liga Premier, Piala FA, dan Liga Champions.
Grealish tampil gemilang sepanjang musim tersebut, namun hanya mencetak 17 gol untuk City dari 157 penampilannya bersama klub tersebut. Ia mulai tergeser dari urutan prioritas lini serang, hingga akhirnya kepindahannya ke Merseyside disetujui pada 2025. Di sana, ia meraih penghargaan Pemain Terbaik Bulan Ini di awal musim, namun mengalami cedera kaki yang tidak menguntungkan pada Januari dan belum pernah tampil lagi sejak saat itu — yang sekaligus memupus impiannya untuk bermain di Piala Dunia bersama timnas Inggris.
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Awal baru atau transfer permanen: Apa yang menanti Grealish di musim panas ini?
City sedang bersiap untuk membuka era baru di bawah Enzo Maresca, setelah Guardiola mengakhiri masa jabatannya yang berlangsung selama 10 tahun, dan semua pihak di Etihad akan memulai dari awal. Mungkinkah Grealish kembali bergabung ke dalam skuad?
Atau, apakah Everton akan menjajaki opsi untuk menyepakati transfer dengan harga diskon? Ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan kepada Lescott, mantan bek Everton dan City tersebut—berbicara atas izin VladCasino—mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir apa pun yang terjadi, baik di Everton maupun City, ini adalah awal yang baru.
“Fakta bahwa ada manajer baru memberinya kesempatan untuk menunjukkan ambisinya, hasratnya terhadap permainan ini. Dan itu satu hal yang menurut saya tak ada yang bisa meragukannya: hasrat dan cintanya pada sepak bola. Mengingat saya mengenal Jack dengan baik, dia benar-benar seorang yang mendalami sepak bola, dan mencintai permainan ini—benar-benar mencintai sepak bola. Jadi, di mana pun dia memilih, saya yakin mereka akan mendapatkan versi Jack yang sangat menarik karena dia memiliki banyak hal untuk diberikan pada sepak bola—bukan untuk membuktikan sesuatu, tapi dia hanya ingin berkembang dan bermain.
“Saya yakin tidak bisa masuk dalam daftar pemain yang dipanggil telah mengecewakannya menjelang Piala Dunia, jadi saya yakin dia masih memiliki ambisi untuk bermain bagi Inggris.”
Masa depan di MLS? Grealish masih punya banyak hal yang bisa ditawarkan di Liga Premier
Grealish akan genap berusia 31 tahun pada bulan September, namun ia masih memiliki banyak hal yang bisa ditawarkan di level tertinggi — termasuk kemungkinan bersama timnas Inggris, mengingat ia telah mencatatkan 39 penampilan bersama The Three Lions. Kejuaraan Eropa yang akan digelar di kandang sendiri pada tahun 2028 akan menjadi target pemain kelahiran Birmingham ini.
Bermain secara reguler di Liga Premier seharusnya membantu Grealish tetap bersaing untuk seleksi tim nasional, sementara rencana untuk keluar dari zona nyaman karier profesionalnya ditunda untuk saat ini. Mungkin saja jalur kariernya akan mengarah ke Amerika Utara di masa mendatang.
Untuk saat ini, belum ada rencana untuk menjajaki jalur tersebut, dan Lescott menambahkan mengenai rencana jangka pendek maupun jangka panjang: “Saya belum melihat kaitannya, saya tidak tahu apakah itu rumor yang kami ciptakan, atau sesuatu yang sudah beredar di ruang publik, tetapi setelah berbicara dengan Jack, tidak ada pembicaraan mengenai MLS atau bermain di luar negeri.
“Sekali lagi, dengan segala hormat kepada liga-liga yang lebih rendah, ambisinya adalah tampil di level tertinggi dan bermain untuk timnas Inggris.”
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Kontrak Grealish: Kapan kontraknya di Man City berakhir
Grealish hanya memiliki sisa 12 bulan dari kontrak enam tahun yang ia tandatangani saat bergabung dengan City. Artinya, beberapa keputusan penting perlu diambil dalam beberapa pekan mendatang mengenai langkah terbaik bagi semua pihak yang terlibat.
Setelah menikmati waktunya di Hill Dickinson Stadium — meski harus menghadapi persaingan ketat untuk memperebutkan tempat di Etihad — tampaknya transfer permanen akan menjadi opsi yang paling logis sebelum jendela transfer berikutnya ditutup pada 1 September.
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