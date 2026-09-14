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Tak ada lagi hasil imbang! Kompetisi kasta kedua Australia mengadopsi adu penalti ala Leagues Cup untuk menentukan poin bonus
Perubahan radikal dalam regulasi sepak bola Australia
Championship Australia, yang berfungsi sebagai kasta kedua dalam sistem liga sepak bola negara itu, secara resmi telah mengonfirmasi penerapan 'model poin bonus adu penalti' untuk musim mendatang. Berdasarkan regulasi baru ini, setiap pertandingan yang berakhir imbang pada akhir waktu normal akan langsung dilanjutkan ke adu penalti.
Dalam mekanisme baru tersebut, satu poin bonus akan diberikan kepada tim yang memenangi adu penalti, sehingga mengamankan total dua poin dari pertandingan itu, sementara tim yang kalah akan pulang hanya dengan satu poin. Pejabat liga secara vokal menyuarakan alasan di balik perubahan eksperimental ini, dengan menekankan bahwa langkah tersebut dirancang untuk menciptakan 'antusiasme yang nyata, menjaga suporter tetap terlibat hingga tendangan terakhir, dan memberi para pemain pengalaman pertandingan bertekanan tinggi yang langka.'
- Getty Images Sport
Setelah Leagues Cup
Meski langkah ini mungkin tampak tidak lazim bagi para puris sepak bola Eropa, format tersebut bukan tanpa preseden dalam sepak bola modern. Format ini sangat mencerminkan sistem yang digunakan di Leagues Cup, turnamen tahunan yang diikuti klub-klub dari Major League Soccer di Amerika Serikat dan Liga MX Meksiko.
Menariknya, ini bukan kali pertama sepak bola Australia bereksperimen dengan sistem penentuan pemenang seperti itu. National Soccer League, yang dulu merupakan kompetisi level teratas Australia, juga menggunakan format poin bonus adu penalti pada edisi 1994-95. Dengan meninjau kembali keunikan historis ini, Football Australia bertujuan memodernisasi pengalaman kasta kedua sambil mengambil inspirasi dari model internasional yang sukses.
Struktur dan penerapan format baru
Berbeda dengan format liga tradisional, Australian Championship digelar setiap tahun setelah musim National Premier Leagues (NPL) kasta ketiga berakhir. Kompetisi ini menggunakan format yang berbeda, mempertemukan delapan klub anggota permanennya dengan delapan juara NPL dalam fase grup yang diikuti 16 tim sebelum berlanjut ke fase gugur yang diikuti delapan tim.
Pada fase grup, 16 tim dibagi ke dalam empat grup yang masing-masing berisi empat tim, dengan setiap tim memainkan enam pertandingan, dan dua tim teratas dari masing-masing grup memastikan tempat di fase gugur. Sistem bonus poin adu penalti akan digunakan secara eksklusif selama fase grup pembuka ini, memastikan klasemen tetap ketat dan kompetitif hingga peluit akhir fase grup.
- Getty Images Sport
Menjaga integritas hasil imbang 90 menit
Meski adu penalti diperkenalkan, liga mengonfirmasi bahwa pertandingan yang tetap imbang setelah 90 menit tetap akan secara resmi dicatat sebagai hasil seri. Perpanjangan waktu tidak akan dimainkan, dengan tim langsung menjalani adu penalti untuk menentukan siapa yang meraih tambahan satu poin bonus.
Football Australia, badan pengatur sepak bola negara itu, mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan klub-klub anggota dan Japan Football Association (JFA). JFA baru-baru ini menerapkan format serupa untuk J1 100 Year Vision League interim mereka dalam masa transisi menuju kalender Agustus-Mei.
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