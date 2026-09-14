Championship Australia, yang berfungsi sebagai kasta kedua dalam sistem liga sepak bola negara itu, secara resmi telah mengonfirmasi penerapan 'model poin bonus adu penalti' untuk musim mendatang. Berdasarkan regulasi baru ini, setiap pertandingan yang berakhir imbang pada akhir waktu normal akan langsung dilanjutkan ke adu penalti.

Dalam mekanisme baru tersebut, satu poin bonus akan diberikan kepada tim yang memenangi adu penalti, sehingga mengamankan total dua poin dari pertandingan itu, sementara tim yang kalah akan pulang hanya dengan satu poin. Pejabat liga secara vokal menyuarakan alasan di balik perubahan eksperimental ini, dengan menekankan bahwa langkah tersebut dirancang untuk menciptakan 'antusiasme yang nyata, menjaga suporter tetap terlibat hingga tendangan terakhir, dan memberi para pemain pengalaman pertandingan bertekanan tinggi yang langka.'