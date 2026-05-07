"Tak ada kemungkinan" Harry Kane kembali ke Liga Premier meski tersingkir secara 'mengecewakan' dari Liga Champions bersama Bayern Munich, kata mantan bintang Liga Premier

Kegagalan di babak semifinal tidak hanya membuat Kane kehilangan trofi; hal itu juga secara signifikan meredupkan harapannya untuk meraih penghargaan individu. Setelah mencetak 55 gol yang luar biasa di semua kompetisi musim ini, mantan pemain Tottenham itu sempat menjadi kandidat terdepan untuk Ballon d'Or, namun kekalahan Bayern dari PSG telah memberikan peluang kepada pesaing seperti pemenang Ballon d'Or 2025 Ousmane Dembele dan Declan Rice.

Agbonlahor yakin penghargaan individu akan ada di benak Kane. "Saya pikir dia akan [memikirkan kegagalan meraih Ballon d'Or]; dia adalah tipe pemain seperti itu," katanya. "Musim yang dia jalani... Saya melihat wajahnya setelah pertandingan, dan terlihat jelas bahwa dia sangat kecewa karena tidak lolos ke final, tetapi juga, hal itu akan ada di pikirannya. Jika dia memenangkan Liga Champions, dengan musim yang dia jalani, jumlah gol yang dia cetak, pergi ke Piala Dunia dan tampil bagus, itu pasti akan menjadi miliknya."