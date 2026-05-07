Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Tak ada kemungkinan" Harry Kane kembali ke Liga Premier meski tersingkir secara 'mengecewakan' dari Liga Champions bersama Bayern Munich, kata mantan bintang Liga Premier
Agbonlahor menampik kemungkinan kembalinya Kane ke Liga Premier
Dalam wawancara di talkSPORT Breakfast, Agbonlahor dengan tegas menyatakan bahwa masa depan Kane tidak lagi di Inggris. Ketika ditanya apakah kembalinya ke Liga Premier mungkin terjadi, ia bertanya, "Kenapa? Lihat saja apa yang dia lakukan di Bayern Munich; tidak mungkin dia kembali ke Liga Premier sekarang. Dia mungkin tidak akan pensiun di Jerman; dia bisa saja pindah ke Arab Saudi atau Amerika Serikat, mungkin. Tapi saat ini, dia menikmati sepak bolanya, dan para penggemar menyukainya. Mengapa dia harus pergi?"
- Getty Images Sport
Harapan meraih Ballon d'Or kini berada di ujung tanduk
Kegagalan di babak semifinal tidak hanya membuat Kane kehilangan trofi; hal itu juga secara signifikan meredupkan harapannya untuk meraih penghargaan individu. Setelah mencetak 55 gol yang luar biasa di semua kompetisi musim ini, mantan pemain Tottenham itu sempat menjadi kandidat terdepan untuk Ballon d'Or, namun kekalahan Bayern dari PSG telah memberikan peluang kepada pesaing seperti pemenang Ballon d'Or 2025 Ousmane Dembele dan Declan Rice.
Agbonlahor yakin penghargaan individu akan ada di benak Kane. "Saya pikir dia akan [memikirkan kegagalan meraih Ballon d'Or]; dia adalah tipe pemain seperti itu," katanya. "Musim yang dia jalani... Saya melihat wajahnya setelah pertandingan, dan terlihat jelas bahwa dia sangat kecewa karena tidak lolos ke final, tetapi juga, hal itu akan ada di pikirannya. Jika dia memenangkan Liga Champions, dengan musim yang dia jalani, jumlah gol yang dia cetak, pergi ke Piala Dunia dan tampil bagus, itu pasti akan menjadi miliknya."
Kesempatan Inggris di Piala Dunia
Meskipun impian Liga Champions telah sirna untuk tahun ini, Piala Dunia yang akan datang menawarkan jalan terakhir menuju Ballon d'Or. Baik Agbonlahor maupun pakar sepak bola Jerman Raphael Honigstein sepakat bahwa harapan Kane untuk meraih penghargaan tersebut kini sepenuhnya bergantung pada penampilannya bersama skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel musim panas ini.
Honigstein menambahkan di talkSPORT: "Ballon d'Or akan lepas dari genggamannya kecuali dia menang bersama Inggris. Tapi saya tidak yakin dia adalah tipe striker yang memikirkan hal itu; ada begitu banyak striker egois di luar sana. Dia bukan tipe orang seperti itu; dia ingin memenangkan trofi untuk Bayern dan untuk dirinya sendiri, dan saya pikir itulah mengapa dia kecewa."
- Getty Images Sport
Berkomitmen pada proyek Bayern
Menepis segala spekulasi mengenai kemungkinan Kane hengkang dari Bayern, Honigstein menyimpulkan: "Masa depannya dalam waktu dekat terikat dengan Bayern. Musim depan dan musim-musim berikutnya, jika Bayern bisa memperpanjang kontraknya, dia akan tetap di sana."
Sejak bergabung dengan Bayern pada 2023, Kane telah mencetak 140 gol dan 33 assist dalam 144 penampilan di semua kompetisi, menegaskan statusnya sebagai salah satu penuntas peluang paling klinis di dunia sepak bola. Waktunya di Bavaria telah membuahkan dua gelar Bundesliga dan satu gelar DFL-Supercup, dengan trofi-trofi lainnya masih dalam jangkauan. Ia akan memiliki kesempatan untuk menambahkan DFB-Pokal ke dalam koleksinya pada 23 Mei saat Bayern menghadapi Stuttgart di final.