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Tak ada kembalinya yang diimpikan bagi Thomas Müller? Legenda Bayern meragukan kemungkinan kembalinya sebagai direktur atau presiden setelah pensiun
Muller meredam spekulasi tentang kembalinya ke Bayern
Sejak mengakhiri kariernya selama 25 tahun bersama Bayern dan bergabung dengan Vancouver Whitecaps sebagai pemain bebas transfer pada Agustus 2025, spekulasi mengenai kembalinya Müller ke klub tersebut dalam kapasitas eksekutif tak henti-hentinya bermunculan.
Pemain berusia 36 tahun ini meniti kariernya dari akademi muda pada tahun 2000 hingga tim utama, sehingga banyak pendukung yang berasumsi bahwa ia pada akhirnya akan beralih ke peran penting di jajaran direksi. Namun, dalam wawancara terbaru dengan BILD, sang penyerang dengan tegas meredam ekspektasi yang melambung tinggi ini. Sambil menampilkan dirinya sebagai duta merek, Muller menegaskan dengan sangat jelas bahwa langsung masuk ke jajaran direksi bukanlah agenda terdekatnya.
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Penyerang asal Jerman itu tidak terburu-buru untuk mendapatkan peran kunci
Ketika ditanya apakah para pendukung dapat berharap akan adanya reuni yang cepat, Müller menyambut baik pertanyaan itu namun bersikap sangat hati-hati. "Dalam jangka panjang, saya tidak menutup kemungkinan apa pun. Saat ini, saya tidak bisa membayangkan hal ini akan menjadi relevan dalam waktu dekat," jelasnya.
Penyerang legendaris ini memiliki koleksi trofi yang tak tertandingi, dengan 13 gelar Bundesliga, dua gelar Liga Champions, enam DFB-Pokal, dan dua Piala Dunia Antarklub FIFA yang diraihnya di Munich. Namun, ia menekankan bahwa memimpin klub membutuhkan lebih dari sekadar kesuksesan di lapangan.
"Anda tidak bisa menjalankan tugas di posisi kepemimpinan di Bayern Munich secara sekadar lewat," tambahnya.
Masa depan sepak bola masih sangat terbuka
Pada tahap ini, sang juara Piala Dunia 2014 masih belum memutuskan sama sekali mengenai jalur karier profesionalnya setelah ia akhirnya gantung sepatu. Dengan catatan 45 gol dalam 131 penampilan bersama timnas Jerman, warisannya sudah tak terbantahkan, dan baru-baru ini ia menambahkan satu gelar Piala Kanada bersama Vancouver ke dalam koleksi prestasinya yang sudah sangat banyak.
"Apakah saya ingin tetap berkecimpung di dunia sepak bola? Apakah saya ingin mencoba menjadi pelatih suatu saat nanti? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan pada diri sendiri pada waktunya," katanya. Alih-alih terburu-buru terjun ke lingkungan yang penuh tekanan, Muller berencana untuk mendedikasikan lebih banyak waktu untuk minat pribadinya, sambil bercanda mengatakan: "Saya lebih memikirkan golf."
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Presiden Bayern memuji kembalinya sang pahlawan
Hanya tiga bulan setelah Müller meninggalkan Bavaria untuk memulai petualangannya di MLS, presiden Bayern saat ini, Herbert Hainer, mengungkapkan bahwa ia menyarankan sang penyerang untuk berangkat ke Amerika Serikat jika ia ingin tetap berkecimpung di dunia olahraga setelah karier bermainnya berakhir. Selain memandang Müller sebagai calon duta merek Bayern, Hainer menambahkan: "Suatu hari nanti, ia bahkan bisa menggantikan saya."