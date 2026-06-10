Tak ada kembalinya yang diimpikan bagi Thomas Müller? Legenda Bayern meragukan kemungkinan kembalinya sebagai direktur atau presiden setelah pensiun

Sejak mengakhiri kariernya selama 25 tahun bersama Bayern dan bergabung dengan Vancouver Whitecaps sebagai pemain bebas transfer pada Agustus 2025, spekulasi mengenai kembalinya Müller ke klub tersebut dalam kapasitas eksekutif tak henti-hentinya bermunculan.

Pemain berusia 36 tahun ini meniti kariernya dari akademi muda pada tahun 2000 hingga tim utama, sehingga banyak pendukung yang berasumsi bahwa ia pada akhirnya akan beralih ke peran penting di jajaran direksi. Namun, dalam wawancara terbaru dengan BILD, sang penyerang dengan tegas meredam ekspektasi yang melambung tinggi ini. Sambil menampilkan dirinya sebagai duta merek, Muller menegaskan dengan sangat jelas bahwa langsung masuk ke jajaran direksi bukanlah agenda terdekatnya.