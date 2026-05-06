Tak ada "kehebatan" dalam laga spektakuler melawan PSG! Vincent Kompany masih menanti jawaban yang sangat spesifik dari FC Bayern

Cedera robekan otot adduktor yang dialami Serge Gnabry merupakan pukulan telak bagi FC Bayern, mengingat pemain berusia 30 tahun itu telah mengalami kebangkitan yang luar biasa sepanjang musim ini. Sebagai pengganti Jamal Musiala yang mengalami cedera jangka panjang, Gnabry masuk ke dalam susunan pemain inti dan tampil begitu baik sehingga Musiala tidak bisa merebut kembali posisinya sebagai pemain inti bahkan setelah pulih dari cedera pada awal tahun ini. Gnabry terus menjadi starter di semua pertandingan penting hingga ia mengalami cedera pada pertengahan April. Musim berakhir, Piala Dunia pun berakhir.
Beruntung di tengah kesialan: Cedera Gnabry terjadi tepat pada saat Musiala mulai kembali ke performa terbaiknya. Pada bulan Maret, Musiala kembali absen karena masalah pada pergelangan kaki, terpaksa membatalkan partisipasinya dalam pertandingan internasional, dan harus mendengarkan saran dari Oliver Kahn bahwa ia mungkin harus mengorbankan kesempatan untuk tampil di Piala Dunia.
Namun, pada bulan April, Musiala tiba-tiba tampil gemilang dan mencatatkan serangkaian penampilan yang kuat.
FC Bayern: Jamal Musiala mulai mendekati performa terbaiknya pada bulan April
Di Bundesliga, ia mulai mencetak gol sebagai pemain rotasi untuk Gnabry yang saat itu hanya diistirahatkan; di perempat final Liga Champions melawan Real Madrid, ia memberikan kontribusi penting dari bangku cadangan; dan setelah Gnabry cedera, ia tiba-tiba kembali menjadi pemain inti. Enam poin dalam tujuh pertandingan. Musiala tampak gigih dan bugar, sementara umpan-umpannya semakin brilian dan dribelnya semakin lincah.
"Ini kebetulan bahwa cedera Serge terjadi sekarang dan Jamal tidak lagi jauh dari level terbaiknya," kata Pelatih Vincent Kompany saat itu. "Secara fisik, dia sudah sangat dekat dengan level terbaiknya. Berlari, menekan, memenangkan duel—dia bisa melakukannya sekarang. Hanya ada satu pertanyaan: Kapan si 'Magic Musiala' ini kembali? Jamal dalam masa kejayaannya. Jika kebebasan total itu kembali suatu saat nanti, dan itu pasti akan terjadi, maka kamu akan memiliki versi yang lebih matang dari Jamal Musiala. Dan sebagai pelatih, saya menantikannya."
Sebagai lawan besar berikutnya, Dewa Sepak Bola menghadirkan PSG bagi FC Bayern di semifinal Liga Champions, justru PSG! Tim yang sama di mana Musiala mengalami patah tulang betis saat tersingkir di Piala Dunia Antarklub musim panas lalu. Justru melawan PSG, dia tiba-tiba kembali menjadi starter dan sangat penting. Waktu yang tepat untuk kembalinya "Magic Musiala". Ini seharusnya menjadi salah satu kisah yang (Anda pasti sudah menebaknya!) tentu saja HANYA ditulis oleh sepak bola.
Max Eberl: "Dia mungkin tidak tampil secemerlang yang lain"
Seperti yang sudah diduga, Musiala masuk dalam susunan pemain inti pada leg pertama melawan PSG. Namun, … tidak ada apa-apa. Yang menciptakan kegemparan di pihak Munich adalah pemain lain: Michael Olise, Harry Kane, Luis Diaz. Meskipun ada empat gol, Musiala tidak mencatatkan satu pun tembakan ke gawang, tidak ada assist, hanya satu peluang yang terbuang sia-sia. Selain itu, ia hanya melakukan 26 operan, yang merupakan jumlah terendah kedua di antara semua pemain starting eleven. Jauh di atas Alphonso Davies, yang memang bermain 34 menit lebih sedikit demi kelengkapan data.
Pertandingan ini sepenuhnya terlewatkan oleh Musiala. Setidaknya sampai batas tertentu, hal itu juga disebabkan oleh dinamika permainan. Permainan berlangsung bolak-balik, kebanyakan melalui sayap dan tanpa singgah di tengah lapangan. Faktanya, bola menghindari area tengah lapangan seolah-olah di sana terdapat paku-paku yang tersebar. Joshua Kimmich dan Aleksandar Pavlovic juga sama-sama kesulitan mendapatkan porsi permainan di lini tengah, layaknya Musiala sebelumnya.
"Saya tidak merasa dia tidak menonjol saat melawan Paris," balas Direktur Olahraga Max Eberl terhadap kritik terhadap Musiala dengan nada yang agak terlalu baik hati, tapi apa lagi yang bisa dia katakan. Orang-orang yang suka mengkritik mungkin akan mencatat: Musiala setidaknya menonjol pada menit ke-33, saat dia membiarkan Joao Neves lolos dalam situasi tendangan sudut dan menyebabkan skor sementara menjadi 1-2. "Dia mungkin tidak bersinar seperti yang lain, tetapi dia telah bekerja sangat keras untuk tim," tambah Eberl dengan tepat. Musiala terlibat dalam 15 duel, terbanyak kedua setelah Olise, dan memenangkan sepuluh di antaranya.
FC Bayern: Jamal Musiala kembali tampil kurang menonjol saat melawan Heidenheim
Empat hari setelah pertandingan spektakuler di Paris, saat menghadapi 1. FC Heidenheim dalam laga Bundesliga yang (setidaknya dari sudut pandang Munich) terbilang kurang penting, Musiala tetap menjadi salah satu dari empat pemain yang masuk dalam susunan pemain inti. Namun, sama seperti di Paris, "Magic Musiala" sama sekali tak terlihat jejaknya saat menghadapi tim yang berada di dasar klasemen. "Dia sama seperti yang lain, tidak 100 persen terlibat dalam pertandingan," kata Eberl setelah skor 3-3. Dia berhasil melepaskan satu tembakan yang tidak berbahaya, dan pada babak pertama Kompany menariknya keluar dari lapangan.
"Dia telah mengumpulkan menit bermain, jadi saya melihatnya secara positif," kata Eberl dan meyakinkan: "Dia akan membantu kami pada Rabu nanti." Dalam pertandingan leg kedua melawan PSG, Musiala setidaknya memiliki kesempatan kedua untuk menulis sejarah yang istimewa. Meskipun Leon Goretzka mencatatkan dua gol dan memberikan rekomendasi yang baik saat melawan Heidenheim, posisi starter Musiala tidak terancam.