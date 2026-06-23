"Tak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan betapa hebatnya dia" - Luis Suárez memberikan penghormatan kepada Lionel Messi setelah melihat rekan setimnya di Inter Miami yang "bahagia" itu memukau Piala Dunia 2026 bersama Argentina

Suarez mengungkapkan kebanggaannya yang luar biasa atas performa spektakuler yang ditunjukkan Messi pada tahap awal turnamen ini. Messi mengukuhkan posisinya di puncak tertinggi sepak bola internasional dengan mencetak dua gol dalam kemenangan telak atas Austria.

Dua gol yang sangat efektif itu membuat total golnya di Piala Dunia menjadi 18, sehingga ia unggul dua gol dari mantan striker Jerman, Miroslav Klose. Berbicara mengenai pencapaian bersejarah tersebut, Suarez menyatakan bahwa tak ada kata-kata yang dapat benar-benar menggambarkan dampak yang ditimbulkan oleh rekan setimnya di Inter Miami itu, yang terus mendominasi panggung global dengan cara yang mengesankan bersama rekan-rekan setimnya di tim nasional.