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"Tak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan betapa hebatnya dia" - Luis Suárez memberikan penghormatan kepada Lionel Messi setelah melihat rekan setimnya di Inter Miami yang "bahagia" itu memukau Piala Dunia 2026 bersama Argentina
Suarez merayakan pencapaian bersejarah
Suarez mengungkapkan kebanggaannya yang luar biasa atas performa spektakuler yang ditunjukkan Messi pada tahap awal turnamen ini. Messi mengukuhkan posisinya di puncak tertinggi sepak bola internasional dengan mencetak dua gol dalam kemenangan telak atas Austria.
Dua gol yang sangat efektif itu membuat total golnya di Piala Dunia menjadi 18, sehingga ia unggul dua gol dari mantan striker Jerman, Miroslav Klose. Berbicara mengenai pencapaian bersejarah tersebut, Suarez menyatakan bahwa tak ada kata-kata yang dapat benar-benar menggambarkan dampak yang ditimbulkan oleh rekan setimnya di Inter Miami itu, yang terus mendominasi panggung global dengan cara yang mengesankan bersama rekan-rekan setimnya di tim nasional.
- AFP
Sungguh menyenangkan untuk ditonton
Suarez menekankan bahwa kebahagiaan pribadi Messi sama pentingnya dengan rekor-rekor bersejarah yang dipecahkan di lapangan. "Tak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan betapa hebatnya dia sebagai pemain maupun sebagai penonton," kata Suarez tentang Messi. "Bagi saya, sebagai teman yang mengenalnya dengan baik, melihatnya bahagia dan menikmati Piala Dunia adalah hal terbaik yang pernah ada."
Penampilan gemilang tersebut terjadi setelah hat-trick menakjubkan melawan Aljazair dalam kemenangan meyakinkan 3-0 pada laga pembuka. Suarez menambahkan: "Sungguh menyenangkan melihatnya bermain. Saya sangat menyukainya. Melihatnya bahagia, melihatnya menikmati Piala Dunia bersama tim nasionalnya, dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung dan selalu ada untuknya."
Tim bersatu di belakang Messi
Beban emosional di balik gol-gol yang baru-baru ini dicetaknya menjadi jelas ketika Messi menangis setelah mencetak gol ke gawang Aljazair akibat situasi pribadi yang sulit. Keluarganya mengonfirmasi bahwa Jorge Messi saat ini sedang menjalani perawatan medis untuk penyakit yang tidak diungkapkan. Menanggapi hal itu, bek Argentina Lisandro Martinez mengungkapkan bahwa seluruh skuad telah bersatu mendukung kapten mereka.
"Kita tidak boleh membiarkannya jatuh, terutama saat ini," kata Martinez. "Leo perlu berada di sini dan menikmati waktunya." Martinez menegaskan bahwa Messi benar-benar berdiri sendiri di puncak olahraga ini. "Tidak perlu membandingkannya," tambah Martinez. "Dia berdiri sendiri di puncak. Saya kehabisan kata-kata — saya hanya merasakan kegembiraan yang luar biasa karena dia ada di sini dan dia adalah orang Argentina. Kita harus menghargainya. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkannya — yang tersisa hanyalah menikmati kehadirannya."
- Getty Images Sport
Impian meraih Sepatu Emas dan gelar juara
Argentina telah memastikan diri sebagai juara grup dan akan menghadapi Yordania dalam pertandingan terakhir fase grup. Setelah mengangkat trofi pada tahun 2022, Messi kini bermimpi meraih gelar juara dunia untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Para penggemar di seluruh dunia akan menyaksikan dengan saksama apakah sang kapten mampu mempertahankan momentum gemilangnya dan membawa Argentina menuju kemenangan bersejarah lainnya di babak gugur.