'Tak ada kata-kata untuk menggambarkan perasaan saya' - Wonderkid Arsenal mengalami cedera ACL yang menghancurkan

Melalui media sosial, Copley membagikan pesan emosional setelah pemeriksaan medis mengonfirmasi parahnya cedera tersebut. Merefleksikan patah hatinya atas diagnosis cedera itu, Copley menulis: "Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan bagaimana perasaan saya saat ini. Saya berubah dari menjalani mimpi bermain pada pramusim bersama klub yang saya dukung sejak kecil menjadi mengetahui bahwa ACL saya robek."

Meski terpukul secara emosional, gelandang muda itu berjanji untuk tetap tegar, sembari menjanjikan kepada para pendukung bahwa ia akan bekerja tanpa lelah untuk kembali "lebih kuat dan lebih baik."