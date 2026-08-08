Getty Images Sport
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'Tak ada kata-kata untuk menggambarkan perasaan saya' - Wonderkid Arsenal mengalami cedera ACL yang menghancurkan
Prospek akademi Arsenal menepi
Arsenal mengalami kemunduran dalam persiapan pramusim mereka setelah gelandang berusia 19 tahun, Copley, mengalami cedera ligamen anterior cruciatum (ACL) saat menghadapi Betis. Produk akademi itu mendapat kesempatan dari Arteta ketika Arsenal menelan kekalahan 3-1 dalam laga uji coba melawan tim La Liga tersebut di Aviva Stadium, Dublin, pada 5 Agustus. Masuk sebagai bek kanan pada babak pertama, Copley terpaksa ditarik keluar hanya beberapa menit setelah tampil menyusul situasi yang sangat buruk.
- Action Plus
Pemain muda unggah pernyataan emosional
Melalui media sosial, Copley membagikan pesan emosional setelah pemeriksaan medis mengonfirmasi parahnya cedera tersebut. Merefleksikan patah hatinya atas diagnosis cedera itu, Copley menulis: "Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan bagaimana perasaan saya saat ini. Saya berubah dari menjalani mimpi bermain pada pramusim bersama klub yang saya dukung sejak kecil menjadi mengetahui bahwa ACL saya robek."
Meski terpukul secara emosional, gelandang muda itu berjanji untuk tetap tegar, sembari menjanjikan kepada para pendukung bahwa ia akan bekerja tanpa lelah untuk kembali "lebih kuat dan lebih baik."
Cedera mengganggu rencana peminjaman
Cedera parah ini terjadi pada momen krusial dalam perkembangan Copley, setelah masa peminjamannya yang sukses di Crawley Town pada paruh kedua musim lalu. Ia adalah pemain serbabisa yang sebelumnya menjadi kapten tim Arsenal U-21 dan sempat membuat staf pelatih terkesan saat bermain di posisi bek kanan dalam laga pramusim sebelumnya melawan Girona. Jajaran petinggi Arsenal telah mempertimbangkan peminjaman lain untuk menambah pengalamannya di level senior, tetapi kini mereka menunda rencana tersebut.
- Getty Images Sport
Jalan pemulihan yang panjang dimulai
Copley kini menghadapi periode panjang operasi dan rehabilitasi yang diperkirakan akan membuatnya absen selama sebagian besar musim mendatang. Tim medis Arsenal akan memprioritaskan proses pemulihan yang penuh dan terstruktur untuk membantu bintang akademi itu mendapatkan kembali kondisi fisik dan ketajamannya. Kemunduran ini menjadi pukulan bagi sang pemain maupun klub, menghentikan momentum salah satu talenta paling menjanjikan dari Hale End tepat saat ia menembus tim senior.
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