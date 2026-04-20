‘Tak ada kata-kata’ - Newcastle diperingatkan agar tak mengambil risiko besar dengan merekrut Jose Mourinho, sementara kabar pemecatan Eddie Howe membuat Michael Owen bingung
Mourinho, pelatih asal Portugal yang penuh teka-teki, saat ini kembali ke tanah airnya bersama Benfica, namun belum berkomitmen untuk masa depan jangka panjangnya bersama klub tersebut. Pria berusia 63 tahun ini selalu terbuka terhadap tawaran menarik dan sebelumnya telah meraih kesuksesan besar di Inggris — dengan mengantongi tiga gelar liga utama selama dua periode kepelatihannya di Stamford Bridge.
Saat ini tidak ada posisi yang bisa diisi olehnya di Tyneside, tetapi situasi tersebut bisa berubah dengan cepat. Howe telah menghabiskan empat setengah tahun memimpin Newcastle - memimpin 226 pertandingan dan membawa trofi domestik besar pertama dalam 70 tahun, setelah menjuarai Carabao Cup pada 2025.
The Magpies telah merosot ke peringkat ke-14 di klasemen Liga Premier musim ini, membuat mereka berada dalam bahaya serius untuk gagal lolos ke kompetisi Eropa, dan muncul pertanyaan apakah Howe harus menanggung konsekuensi atas kesulitan yang dialami tim.
Mengapa melepas Howe akan menjadi keputusan yang keliru bagi Newcastle
Owen tidak ragu bahwa Newcastle telah menempatkan orang yang tepat di bangku cadangan mereka. Saat ditanya GOAL mengenai rumor pengunduran diri yang mengejutkan itu, ia berkata: "Saya mengerti bahwa Newcastle sedang tidak dalam performa terbaiknya saat ini, saya paham. Saya paham bahwa ada rasa frustrasi.
“Tapi apakah dia manajer paling sukses? Yah, dia jelas manajer paling sukses belakangan ini. Dia membawa trofi untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dia berhasil membawa tim ke Liga Champions. Tangannya terikat setengah karena aturan bodoh yang hanya mengizinkan pengeluaran sejumlah uang tertentu.
“Ini adalah orang yang sulit sekali ditemukan—seorang pelatih yang terbukti hebat, yang benar-benar dihargai oleh semua orang, yang sudah membawa trofi, yang sudah meraih begitu banyak kesuksesan, lebih banyak daripada yang pernah diraih Newcastle dalam waktu yang sangat lama. Dan satu musim yang tidak berjalan sempurna, tapi itu bukan bencana. Lihat saja Tottenham jika Anda ingin melihat bencana! Di planet mana orang-orang ini berada?
“Yang akan terjadi adalah jika mereka berpisah dengan Eddie Howe, dia akan bergabung dengan tim seperti Man United, Chelsea, Liverpool, atau Man City, dan para penggemar Newcastle akan berpikir: ‘Oh my God, kita pernah memilikinya, dia adalah pahlawan kita, dia adalah legenda, satu musim yang agak tenang dan tiba-tiba kita mengusirnya’.
“Sekarang, saya tahu tidak semua penggemar Newcastle berpikir seperti itu, tapi maksud saya, hal ini benar-benar membuat saya bingung bagaimana orang bisa membicarakan hal-hal seperti ini. Kontinuitas, loyalitas, hal-hal seperti itu harus ditekankan. Dan Newcastle memiliki salah satu manajer terbaik di Premier League. Hati-hati, sangat, sangat, sangat, sangat hati-hati. Jika kalian ingin dia pergi, berhati-hatilah. Dan saya tidak akan memiliki simpati sedikit pun untuk Newcastle tahun depan jika mereka mengambil keputusan itu, tidak ada simpati sama sekali.”
Mourinho berikutnya? Pandangan Owen soal rumor mengejutkan tersebut
Saat ditanya soal kabar yang mengaitkannya dengan Mourinho, mantan striker Newcastle United, Owen, berkata: “Ah, sudahlah. Lagi-lagi cerita lama yang itu. Saya jauh lebih memilih Eddie Howe. Dia sudah ada di sana, sudah menetap, sudah mengenal daerah itu, mengenal para pemain, dia pelatih hebat, masih muda, dan penuh semangat. Menukarnya dengan Jose Mourinho? Wah, saya tak bisa berkata-kata.”
Newcastle yang penuh ambisi sedang membangun masa depan yang lebih cerah
Banyak pendukung Magpies pasti merasakan hal yang sama, mengingat Howe masih memiliki modal kepercayaan yang cukup untuk melewati masa-masa sulit yang tak biasa ini. Namun, sepak bola adalah bisnis yang mengutamakan hasil, dan pria berusia 48 tahun ini sudah cukup lama berkecimpung di dunia sepak bola untuk tahu bahwa ia harus memenuhi ekspektasi.
Mourinho mungkin akan langsung mengambil kesempatan untuk mengambil alih St James’ Park, sehingga gaya manajemennya yang unik dapat kembali ke Inggris, tetapi ia tidak lagi ‘istimewa’ seperti dulu dan Newcastle tidak bisa mengambil risiko saat membangun masa depan cerah yang mereka harapkan.