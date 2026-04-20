Owen — yang kini mewakili Casino.org, sebuah platform terkemuka yang membantu para pemain menemukan merek kasino di Inggris — tidak ragu bahwa Newcastle telah menempatkan orang yang tepat di bangku cadangan mereka. Saat ditanya GOAL mengenai rumor pengunduran diri yang mengejutkan itu, ia berkata: “Saya mengerti bahwa Newcastle sedang tidak dalam performa terbaiknya saat ini, saya paham. Saya paham bahwa ada rasa frustrasi.

“Tapi apakah dia manajer paling sukses? Yah, dia jelas manajer paling sukses belakangan ini. Dia membawa trofi untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dia berhasil membawa tim ke Liga Champions. Tangannya terikat setengah karena aturan bodoh yang hanya mengizinkan pengeluaran sejumlah uang tertentu.

“Ini adalah orang yang sulit sekali ditemukan—seorang pelatih yang terbukti hebat, yang benar-benar dihargai oleh semua orang, yang sudah membawa trofi, yang sudah meraih begitu banyak kesuksesan, lebih banyak daripada yang pernah diraih Newcastle dalam waktu yang sangat lama. Dan satu musim yang tidak berjalan sempurna, tapi itu bukan bencana. Lihat saja Tottenham jika Anda ingin melihat bencana! Di planet mana orang-orang ini berada?

“Yang akan terjadi adalah jika mereka berpisah dengan Eddie Howe, dia akan bergabung dengan tim seperti Man United, Chelsea, Liverpool, atau Man City, dan para penggemar Newcastle akan berpikir: ‘Oh my God, kita pernah memilikinya, dia adalah pahlawan kita, dia adalah legenda, satu musim yang agak tenang dan tiba-tiba kita mengusirnya’.

“Sekarang, saya tahu tidak semua penggemar Newcastle berpikir seperti itu, tapi maksud saya, hal ini benar-benar membuat saya bingung bagaimana orang bisa membicarakan hal-hal seperti ini. Kontinuitas, loyalitas, hal-hal seperti itu harus ditekankan. Dan Newcastle memiliki salah satu manajer terbaik di Premier League. Hati-hati, sangat, sangat, sangat, sangat hati-hati. Jika kalian ingin dia pergi, berhati-hatilah. Dan saya tidak akan memiliki simpati sedikit pun untuk Newcastle tahun depan jika mereka mengambil keputusan itu, tidak ada simpati sama sekali.”