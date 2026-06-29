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Tak ada jalan kembali bagi Julian Alvarez! Diego Simeone ingin striker Atlético Madrid itu dilepas setelah secara terbuka mendesak transfer ke Barcelona
Simeone kehabisan kesabaran terhadap Alvarez
Tidak ada jalan kembali bagi Alvarez di Atlético, karena Simeone dilaporkan telah mencapai batas kesabarannya terhadap sang penyerang. Manajer asal Argentina itu, yang dikenal menuntut loyalitas mutlak dari skuadnya, sudah merasa cukup setelah sang pemain secara terbuka mendesak untuk pindah ke rival mereka, Barcelona.
Menurut laporan dari SPORT, suasana di Metropolitano telah berubah secara signifikan. Simeone kini memandang kepergian sang juara Piala Dunia itu sebagai satu-satunya solusi logis untuk menjaga keharmonisan di ruang ganti. Manajer tersebut tidak berniat mencoba meyakinkan seorang pemain untuk tetap bertahan jika hatinya sudah tertuju pada masa depan di tempat lain.
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Pindah ke Barcelona tetap menjadi prioritas
Alvarez sudah lama menjadi incaran tim perekrutan di Camp Nou. Direktur olahraga Barcelona, Deco, merupakan pengagum pemain timnas Argentina tersebut dan menganggapnya sebagai target prioritas untuk memperkuat lini serang Blaugrana. Memang, daya tarik bermain untuk Barca tampaknya telah memengaruhi mantan pemain Manchester City itu.
Di dalam kubu Atletico, kabar tentang keinginan Alvarez untuk hengkang tidak disambut dengan keterkejutan. Pihak klub sudah menyadari bahwa sang pemain sedang mencari tantangan baru dan bahwa Barcelona adalah tujuan pilihannya. Meskipun ia berhati-hati dalam memilih kata-katanya, pernyataan-pernyataannya baru-baru ini ditafsirkan sebagai seruan yang jelas, “datang dan rekrut saya,” kepada raksasa Catalan tersebut.
Atlético menetapkan syarat-syarat keluar
Meskipun hubungan antara manajer dan pemain tampaknya telah retak, Atlético tidak akan membiarkan Barcelona melenggang begitu saja. Pihak manajemen klub, yang dipimpin oleh Kepala Operasi Olahraga Mateu Alemany, lebih memilih untuk menjual Álvarez ke klub luar negeri daripada memperkuat rival langsung mereka di La Liga.
Aspek finansial dari kesepakatan ini tetap menjadi hambatan signifikan bagi Joan Laporta dan jajarannya. Atletico dilaporkan telah menetapkan syarat-syarat ketat untuk setiap potensi transfer, dan mereka diperkirakan akan menuntut biaya tambahan sebagai kompensasi atas kehilangan talenta ternama tersebut ke pesaing. Menegosiasikan kesepakatan yang memenuhi tuntutan Atleti sekaligus sesuai dengan anggaran Barca akan menjadi tantangan utama musim panas ini.
- AFP
Titik akhir di Metropolitano
Situasi ini telah melampaui titik rekonsiliasi, dengan Simeone kini memprioritaskan penyelesaian yang cepat. Manajer Atleti ingin saga ini segera berakhir untuk menghindari gangguan yang berkepanjangan selama persiapan pramusimnya. Tidak dicantumkannya Alvarez dalam materi promosi klub baru-baru ini, termasuk peluncuran seragam baru, hanya semakin memperparah situasi. Tampaknya hari-hari sang striker di ibu kota Spanyol sudah terhitung. Rasa urgensi ini bisa menguntungkan Barcelona jika mereka mampu mengumpulkan dana yang diperlukan.