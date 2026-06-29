Tak ada jalan kembali bagi Julian Alvarez! Diego Simeone ingin striker Atlético Madrid itu dilepas setelah secara terbuka mendesak transfer ke Barcelona

Tidak ada jalan kembali bagi Alvarez di Atlético, karena Simeone dilaporkan telah mencapai batas kesabarannya terhadap sang penyerang. Manajer asal Argentina itu, yang dikenal menuntut loyalitas mutlak dari skuadnya, sudah merasa cukup setelah sang pemain secara terbuka mendesak untuk pindah ke rival mereka, Barcelona.

Menurut laporan dari SPORT, suasana di Metropolitano telah berubah secara signifikan. Simeone kini memandang kepergian sang juara Piala Dunia itu sebagai satu-satunya solusi logis untuk menjaga keharmonisan di ruang ganti. Manajer tersebut tidak berniat mencoba meyakinkan seorang pemain untuk tetap bertahan jika hatinya sudah tertuju pada masa depan di tempat lain.







