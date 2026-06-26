‘Tak ada harapan’ - Sepak bola Eropa di Sunderland mengejutkan mantan manajer legendarisnya, sementara Peter Reid memprediksi Black Cats akan mendapatkan lebih banyak ‘amunisi’ di bursa transfer musim panas

Musim kedua di Liga Premier sudah cukup berat tanpa perlu menambah pertandingan ke jadwal yang sudah padat, jadi apakah hal itu patut menjadi sumber kekhawatiran di Wearside? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Reid, yang dua kali membawa Sunderland promosi dan sendiri meraih dua kali finis di peringkat ketujuh antara tahun 1995 dan 2002, mantan manajer Black Cats itu—saat berbicara di lelang bertema Piala Dunia terbesar di dunia yang diselenggarakan oleh BUDDS, rumah lelang spesialis memorabilia olahraga terkemuka di Inggris—mengatakan kepada GOAL: “Percaya atau tidak, saya hadir di pertandingan play-off saat mereka promosi. Coventry adalah tim yang lebih baik dalam dua pertandingan play-off—semifinal. Sheffield United, menurut saya, bisa dibilang adalah tim yang lebih baik. Tapi mereka menemukan cara.

“Yang saya sukai—semua orang bilang Sunderland akan terdegradasi. Rekrutmen pemain, seperti Xhaka, mereka luar biasa. Dan maksud saya benar-benar luar biasa. Dengan struktur klub saat ini dan basis suporternya, saya tidak akan terkejut jika mereka lolos lagi. Jika rekrutmen pemainnya sebagus musim panas lalu, saya pikir mereka punya amunisi yang cukup.

“Saya menonton pertandingan Tottenham melawan Everton, pertandingan terakhir musim ini, pertandingan besar—Sunderland berpeluang lolos ke kompetisi Eropa, skenario-skenario itu ada, tapi saya pikir peluangnya sangat tipis. Mereka berhasil melakukannya.

“Saya sangat senang untuk para pendukung karena mereka sungguh luar biasa. Fantastis. Semua pujian untuk mereka. Klub sepak bola besar, sejarah yang hebat. Rekrutmen pemain sangat krusial. Tapi tentu saja, mereka telah melakukannya dengan brilian. Saya pikir mereka bisa terus melaju. Namun seperti yang kita tahu, ini benar-benar sulit.”