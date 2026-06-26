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‘Tak ada harapan’ - Sepak bola Eropa di Sunderland mengejutkan mantan manajer legendarisnya, sementara Peter Reid memprediksi Black Cats akan mendapatkan lebih banyak ‘amunisi’ di bursa transfer musim panas
Sunderland berlaga di Liga Europa bersama Juventus dan AC Milan
Peringkat akhir tersebut cukup untuk memastikan partisipasi pertama mereka di kompetisi kontinental dalam 53 tahun. Sunderland akan berlaga di Liga Europa musim depan bersama tim-tim seperti Juventus, AC Milan, Marseille, dan Rennes.
Hanya empat tahun yang lalu, setelah empat musim berkompetisi di divisi ketiga sepak bola Inggris, The Black Cats merayakan promosi dari League One. Mereka kembali ke kancah utama setelah memenangkan final play-off Championship pada tahun 2025.
Banyak yang memperkirakan bahwa laju pesat di wilayah Timur Laut ini akan terhenti begitu mereka kembali ke kasta tertinggi, tetapi beberapa langkah transfer yang cerdas — yang mendatangkan pemain seperti Granit Xhaka dan Brian Brobbey — memungkinkan Sunderland untuk lebih dari sekadar bertahan di papan atas. Kemenangan pada hari terakhir atas Chelsea di Stadium of Light memastikan kelolosan mereka ke kompetisi Eropa.
- Getty
Reid mendukung Sunderland agar bisa melakukan lebih banyak transaksi transfer yang cerdas
Musim kedua di Liga Premier sudah cukup berat tanpa perlu menambah pertandingan ke jadwal yang sudah padat, jadi apakah hal itu patut menjadi sumber kekhawatiran di Wearside? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Reid, yang dua kali membawa Sunderland promosi dan sendiri meraih dua kali finis di peringkat ketujuh antara tahun 1995 dan 2002, mantan manajer Black Cats itu—saat berbicara di lelang bertema Piala Dunia terbesar di dunia yang diselenggarakan oleh BUDDS, rumah lelang spesialis memorabilia olahraga terkemuka di Inggris—mengatakan kepada GOAL: “Percaya atau tidak, saya hadir di pertandingan play-off saat mereka promosi. Coventry adalah tim yang lebih baik dalam dua pertandingan play-off—semifinal. Sheffield United, menurut saya, bisa dibilang adalah tim yang lebih baik. Tapi mereka menemukan cara.
“Yang saya sukai—semua orang bilang Sunderland akan terdegradasi. Rekrutmen pemain, seperti Xhaka, mereka luar biasa. Dan maksud saya benar-benar luar biasa. Dengan struktur klub saat ini dan basis suporternya, saya tidak akan terkejut jika mereka lolos lagi. Jika rekrutmen pemainnya sebagus musim panas lalu, saya pikir mereka punya amunisi yang cukup.
“Saya menonton pertandingan Tottenham melawan Everton, pertandingan terakhir musim ini, pertandingan besar—Sunderland berpeluang lolos ke kompetisi Eropa, skenario-skenario itu ada, tapi saya pikir peluangnya sangat tipis. Mereka berhasil melakukannya.
“Saya sangat senang untuk para pendukung karena mereka sungguh luar biasa. Fantastis. Semua pujian untuk mereka. Klub sepak bola besar, sejarah yang hebat. Rekrutmen pemain sangat krusial. Tapi tentu saja, mereka telah melakukannya dengan brilian. Saya pikir mereka bisa terus melaju. Namun seperti yang kita tahu, ini benar-benar sulit.”
Apakah Sunderland mampu mengatasi tuntutan tambahan dari kompetisi Eropa?
Sunderland akan membutuhkan tambahan pemain dalam beberapa pekan mendatang, mengingat kedalaman skuad yang lebih besar diperlukan untuk menyeimbangkan tuntutan kompetisi domestik dan kontinental. Dalam situasi seperti itu, sangat mudah untuk membuang-buang uang.
Mengenai perlunya menghindari jebakan tersebut, Reid menambahkan: “Seperti yang Anda katakan pada jendela transfer terakhir, mereka telah melakukan hal yang luar biasa. Mereka harus melakukannya lagi.
“Jika Anda ingin menjadi pelatih, yang terpenting adalah manajemen pemain, perekrutan, dan mengembangkan pemain melalui akademi. Menurut saya, ketiga hal itulah yang sangat penting dalam manajemen sepak bola.
“Sunderland, dalam beberapa tahun terakhir, telah tampil sangat cemerlang. Jangan lupakan Sunderland; mereka memiliki Jordan Pickford dan Jordan Henderson—keduanya berasal dari akademi Sunderland. Mereka terus melakukannya. Mereka sempat terdegradasi ke divisi pertama pada masa-masa sulit, tetapi saya yakin dengan struktur klub saat ini, mereka akan terus berkembang.”
- BUDDS Auctions
Meningkatnya minat terhadap barang-barang favorit penggemar di berbagai pasar memorabilia
Reid menjadi pahlawan masa kini di Sunderland setelah memberikan harapan baru bagi sekelompok pendukung setia. Generasi 2026 juga melakukan hal yang sama, dengan munculnya para pemain favorit penggemar yang akan menarik banyak minat di pasar memorabilia dalam beberapa tahun mendatang.
Beberapa barang menonjol di bidang tersebut baru-baru ini dilelang — seiring berlangsungnya putaran final Piala Dunia di Amerika Utara — termasuk kaos tahun 1966 milik Martin Peters dan Alan Ball yang terjual masing-masing seharga £140.000 dan £30.000, sementara kaos Pele terjual seharga £42.000.
Lelang Piala Dunia BUDDS berlangsung pada 25 Juni 2026, dengan lelang daring berjadwal yang dimulai pada 2 Juni. Daftar lengkap hasilnya dapat dilihat di sini dan di sini, sementara penilaian daring gratis untuk memorabilia olahraga apa pun dapat diminta di sini.