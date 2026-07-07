'Tak ada gunanya' - Roberto Martinez mengonfirmasi bahwa ia telah mengundurkan diri dari jabatannya di Portugal setelah tersingkir dari Piala Dunia, sementara mantan pelatih Cristiano Ronaldo muncul sebagai calon penggantinya

Dalam konferensi pers pasca-pertandingan di Dallas, mantan pelatih timnas Belgia itu menegaskan bahwa keputusannya untuk mengakhiri masa jabatannya yang dimulai pada Januari 2023 sudah final.

Martinez menyatakan: "Saya datang ke Portugal untuk memenangkan Piala Dunia, dan menurut saya, tanpa memenangkannya, tidak ada gunanya melanjutkan. Dewan direksi dan presiden kini memiliki kesempatan untuk memilih manajer baru… kontrak saya berakhir hari ini.

"Tidak banyak lagi yang bisa saya katakan. Saya sangat bangga… Saya merasa disambut dengan sangat hangat layaknya warga Portugal lainnya. Ini merupakan suatu kebahagiaan, sumber kebanggaan, dan tanggung jawab."