Getty Images Sport
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'Tak ada gunanya' - Roberto Martinez mengonfirmasi bahwa ia telah mengundurkan diri dari jabatannya di Portugal setelah tersingkir dari Piala Dunia, sementara mantan pelatih Cristiano Ronaldo muncul sebagai calon penggantinya
Harapan tinggi berakhir dengan kekecewaan
Perjalanan Portugal di Piala Dunia berakhir lebih awal setelah gol di menit-menit akhir dari Mikel Merino memastikan kemenangan 1-0 bagi Spanyol di babak 16 besar. Meskipun memiliki lini tengah kelas dunia yang diperkuat pemain-pemain seperti Bruno Fernandes, João Neves, dan Vitinha, penampilan Selecao di bawah asuhan Martinez tidak meyakinkan sepanjang turnamen. Kegagalan yang jelas ini dalam mencapai tujuan besar mereka untuk membawa pulang trofi segera mendorong manajer asal Spanyol tersebut untuk secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya.
- Getty Images Sport
Pernyataan resmi dari Martinez
Dalam konferensi pers pasca-pertandingan di Dallas, mantan pelatih timnas Belgia itu menegaskan bahwa keputusannya untuk mengakhiri masa jabatannya yang dimulai pada Januari 2023 sudah final.
Martinez menyatakan: "Saya datang ke Portugal untuk memenangkan Piala Dunia, dan menurut saya, tanpa memenangkannya, tidak ada gunanya melanjutkan. Dewan direksi dan presiden kini memiliki kesempatan untuk memilih manajer baru… kontrak saya berakhir hari ini.
"Tidak banyak lagi yang bisa saya katakan. Saya sangat bangga… Saya merasa disambut dengan sangat hangat layaknya warga Portugal lainnya. Ini merupakan suatu kebahagiaan, sumber kebanggaan, dan tanggung jawab."
Generasi emas menjadi sorotan
Kepergian Martinez telah memicu perdebatan luas di kalangan media sepak bola internasional mengenai rekam jejaknya bersama skuad-skuad yang dipenuhi bintang. Sebelum gagal memaksimalkan potensi skuad Portugal saat ini, pelatih berusia 52 tahun itu telah menuai kritik tajam karena gagal meraih gelar bersama 'generasi emas' Belgia.
Menurut laporan surat kabar Portugal A Bola, federasi kini mengincar mantan manajer Al-Nassr, Jesus, sebagai calon utama untuk memimpin proyek jangka panjang mereka berikutnya.
- AFP
Era baru di bawah kepemimpinan Yesus?
Pelatih veteran berusia 71 tahun ini dijadwalkan bertemu dengan presiden FPF, Pedro Proença, untuk menandatangani ketentuan kontrak resmi segera setelah tim kembali ke Lisbon. Tugas berat menanti Jesus, yang memikul tanggung jawab besar untuk membangun kembali mental tim menjelang siklus Euro 2028, sementara masa depan Cristiano Ronaldo di tim nasional masih belum pasti. Ke depannya, fokusnya akan tertuju pada membangun fondasi yang kokoh untuk Piala Dunia 2030, di mana Portugal akan bertindak sebagai tuan rumah bersama bersama Spanyol dan Maroko.
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