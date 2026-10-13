Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
“Tak ada ancaman gol sama sekali!”: Jamie Carragher desak Florian Wirtz senilai £116 juta dicoret usai Liverpool kalah telak dari Manchester City
Manchester City menang mudah atas Liverpool yang bermain dengan 10 pemain
Tim asuhan Andoni Iraola menjalani sore yang buruk di Anfield setelah dilumat Manchester City besutan Enzo Maresca yang tampil tanpa ampun. Tim tamu meraih kemenangan telak 3-0 dengan memanfaatkan kartu merah yang diterima gelandang Liverpool, Ryan Gravenberch, tak lama setelah laga melewati menit ke-60.
Gol-gol Erling Haaland, Jeremy Doku, dan Rayan Cherki membuat tuan rumah menelan kekalahan telak di kandang. Namun, penampilan tanpa gairah dari pemain internasional Jerman, Wirtz, paling menyita perhatian dan membuatnya mendapat sorotan tajam dari Carragher, mantan bek Liverpool.
- Getty Images Sport
Carragher pertanyakan duo senilai £100 juta
Berbicara di Sky Sports, Carragher mengungkapkan frustrasinya atas kesulitan yang terus dialami Wirtz. Menurutnya, meski sang gelandang serang tampil gemilang bersama tim nasional di bawah Jurgen Klopp, performanya di klub masih menjadi kekhawatiran besar, terutama ketika penyerang andalan Alexander Isak dan Cody Gakpo absen.
“Saya ingin kembali membahas Florian Wirtz, karena saya mengkritiknya setelah pertandingan terakhir Liverpool di Bournemouth,” kata Carragher. “Saya kemudian mendapat sedikit kritik dari pendukung Liverpool karena dianggap memberi penilaian negatif. Namun, yang saya katakan adalah mungkin ini kesempatan terakhir jika Jurgen Klopp bisa merangkulnya saat ia bersama Jerman.
“Dia bermain sangat baik untuk Jerman di bawah Jurgen Klopp. Namun, dia datang ke sini hari ini. Saya melihat pertandingan ini tanpa Isak dan tanpa Gakpo, dua penyerang terbaik kami musim ini. Kami membutuhkan Bradley Barcola dan Wirtz untuk meningkatkan permainan serta membantu Victor Munoz dan Lewis Koumas di lini depan. Koumas dan Munoz tampil lebih baik daripada dua pemain senilai £100 juta itu.”
Carragher juga menegaskan bahwa Wirtz seharusnya tidak menjadi starter menggantikan Gravenberch. Ia menambahkan: “Itu tidak masuk akal. Itu tidak benar. Ketika Liverpool harus bermain dengan sepuluh pemain, keputusan itu jelas bagi semua orang di stadion. Gravenberch justru menjadi sosok yang paling menonjol. Dia memulai dengan buruk dan dikeluarkan dari tim. Tidak mungkin Wirtz dimainkan mendahului Gravenberch.”
Waktu kian menipis bagi Wirtz yang berbanderol mahal
Inti argumen Carragher adalah bahwa Wirtz sudah cukup lama berada di Merseyside, tetapi belum menunjukkan hasil yang sepadan dengan harga transfernya yang mencapai £116,5 juta. Pemain yang lebih baru datang seperti Barcola masih bisa diberi waktu untuk beradaptasi, sementara Wirtz kini sudah menjadi bagian tetap dari skuad, tetapi berulang kali gagal menunjukkan kemampuannya.
“Apa yang dilakukan Florian Wirtz untuk Liverpool saat ini belum cukup,” jelas Carragher. “Dia sudah bermain 55, 60 pertandingan untuk Liverpool. Kalau kita bicara soal Barcola, dia baru bermain empat atau lima pertandingan. Tentu Anda ingin melihat lebih banyak darinya, tetapi jangan terburu-buru. Mengkritiknya sekarang akan berlebihan, tetapi tidak demikian dengan pemain yang sudah tampil 60 kali.”
Mantan bek tengah itu akhirnya menyimpulkan bahwa, dalam kondisinya saat ini, pemain asal Jerman tersebut sama sekali tidak menunjukkan kualitas menyerang. Ia mengatakan: “Dia seharusnya tidak berada di tim Liverpool saat ini. Saya tidak ingin menghujani pemain Liverpool dengan kritik. Namun, kami mengatakan ini bukan setelah lima sampai sepuluh pertandingan, melainkan setelah 50 sampai 60 pertandingan.
“Wirtz tidak pernah terlihat akan mencetak gol. Setelah menontonnya, Anda tidak merasa dia menyia-nyiakan peluang atau memaksa kiper melakukan penyelamatan. Hari ini sama sekali tidak ada momen yang membuat Anda berpikir dia memberi umpan yang meloloskan rekan setimnya, atau nyaris mencetak gol. Sama sekali tidak ada ancaman gol darinya.”
- AFP
Iraola menghadapi dilema besar dalam memilih pemain
Iraola kini harus mencari cara untuk membangkitkan kembali lini serang Liverpool yang kekurangan pemain, sekaligus mengatasi dampak kekalahan telak di kandang. Dengan pemain penting seperti Isak dan Gakpo absen, serta Gravenberch terancam skorsing setelah menerima kartu merah, pilihan sang pelatih di lini tengah dan sepertiga akhir lapangan sangat terbatas.
Tekanan kini tertuju pada staf pelatih untuk mengeluarkan potensi Wirtz yang tak terbantahkan atau mengikuti saran Carragher dan mencadangkan bintang yang tampil di bawah harapan itu. Liverpool harus segera menemukan solusi agar kekalahan telak ini tidak menggagalkan kiprah mereka di kompetisi domestik.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami