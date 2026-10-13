Berbicara di Sky Sports, Carragher mengungkapkan frustrasinya atas kesulitan yang terus dialami Wirtz. Menurutnya, meski sang gelandang serang tampil gemilang bersama tim nasional di bawah Jurgen Klopp, performanya di klub masih menjadi kekhawatiran besar, terutama ketika penyerang andalan Alexander Isak dan Cody Gakpo absen.

“Saya ingin kembali membahas Florian Wirtz, karena saya mengkritiknya setelah pertandingan terakhir Liverpool di Bournemouth,” kata Carragher. “Saya kemudian mendapat sedikit kritik dari pendukung Liverpool karena dianggap memberi penilaian negatif. Namun, yang saya katakan adalah mungkin ini kesempatan terakhir jika Jurgen Klopp bisa merangkulnya saat ia bersama Jerman.

“Dia bermain sangat baik untuk Jerman di bawah Jurgen Klopp. Namun, dia datang ke sini hari ini. Saya melihat pertandingan ini tanpa Isak dan tanpa Gakpo, dua penyerang terbaik kami musim ini. Kami membutuhkan Bradley Barcola dan Wirtz untuk meningkatkan permainan serta membantu Victor Munoz dan Lewis Koumas di lini depan. Koumas dan Munoz tampil lebih baik daripada dua pemain senilai £100 juta itu.”

Carragher juga menegaskan bahwa Wirtz seharusnya tidak menjadi starter menggantikan Gravenberch. Ia menambahkan: “Itu tidak masuk akal. Itu tidak benar. Ketika Liverpool harus bermain dengan sepuluh pemain, keputusan itu jelas bagi semua orang di stadion. Gravenberch justru menjadi sosok yang paling menonjol. Dia memulai dengan buruk dan dikeluarkan dari tim. Tidak mungkin Wirtz dimainkan mendahului Gravenberch.”



