Getty Images Sport
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Taiwo Awoniyi semakin dekat meninggalkan Nottingham Forest saat Coventry City yang baru promosi merampungkan kesepakatan
Coventry City bersiap untuk kembali ke kasta teratas
Menurut The Athletic, Nottingham Forest sedang menuntaskan penjualan striker Taiwo Awoniyi ke Coventry City dalam kesepakatan yang menegaskan ambisi besar tim promosi tersebut. Coventry City sedang bersiap menjalani musim pertama mereka di Premier League dalam 25 tahun dan telah mengidentifikasi penyerang berusia 29 tahun itu sebagai tambahan kunci untuk opsi lini serang mereka.
Pemain internasional Nigeria itu tiba di City Ground pada musim panas 2022, menuntaskan kepindahan senilai £17,2 juta dari Union Berlin dengan kontrak lima tahun, yang saat itu menjadi rekor transfer klub. Ia dengan cepat menjelma menjadi favorit suporter, membangun reputasi sebagai pemain yang mampu mencetak gol-gol krusial dalam laga-laga berisiko tinggi melawan klub-klub terbesar di Premier League.
- AFP
Momen-momen berkesan Awoniyi di Forest
Terlepas dari kepergiannya yang sudah di depan mata, Awoniyi meninggalkan warisan yang ditandai gol-gol krusial yang membuat Nottingham Forest tetap bertahan di kasta tertinggi. Sang striker menikmati musim debut yang berkesan, mencetak gol-gol penentu ikonik melawan Liverpool dan Arsenal untuk menutup musim 2022-23 dengan 10 gol dari 27 penampilan liga, sebuah catatan yang terbukti sangat penting dalam menjaga tim asuhan Steve Cooper tetap bertahan.
Bahkan ketika peluangnya untuk menjadi starter semakin berkurang, penyerang itu tetap menjadi pemantik andal dari bangku cadangan setiap kali dibutuhkan. Terbatas hanya pada 18 penampilan di semua kompetisi musim lalu, termasuk cuma tiga kali menjadi starter di Premier League, Awoniyi masih mampu meninggalkan jejaknya saat mendapat kesempatan. Yang paling menonjol, ia menampilkan performa penentu kemenangan dengan dua gol dan satu assist dalam kemenangan 3-1 atas Chelsea di Stamford Bridge pada Mei lalu, sebelum kembali mencetak gol dalam kemenangan penting 3-0 melawan Tottenham Hotspur yang membuat Forest menjauh dari zona degradasi.
Berkutat dengan cedera dan persaingan
Turunnya sang penyerang dalam urutan pilihan dipicu oleh kombinasi cedera yang terus-menerus dan persaingan internal yang ketat. Awoniyi mengawali musim 2023-24 dengan performa apik lewat tiga gol dalam tiga pertandingan pertamanya, tetapi dua cedera yang membuatnya absen cukup lama mengganggu momentumnya. Setelah itu, ia kesulitan merebut kembali tempat di tim inti, dan pada akhirnya berada di belakang Chris Wood dan Igor Jesus dalam hierarki lini serang Nuno Espirito Santo.
Bagi Awoniyi, kepindahan ini membuka bab terbaru dalam karier yang membawanya melanglang buana di sepakbola Eropa. Pemain Nigeria itu menghabiskan enam tahun sebagai bagian dari Liverpool tanpa mencatatkan satu pun penampilan senior, sambil menjalani serangkaian masa peminjaman, sebelum akhirnya memantapkan diri lewat kepindahan permanen ke Union Berlin pada 2021.
- Getty Images Sport
Belanja besar-besaran pemecah rekor Coventry
Coventry City telah menunjukkan ambisi di bursa transfer setelah promosi mereka, dengan memecahkan rekor transfer klub tiga kali pada musim panas ini saat mereka bersiap untuk kembali ke Premier League. Dorongan untuk mendatangkan Awoniyi datang setelah beberapa perekrutan profil tinggi yang ditujukan untuk memperkuat tim asuhan Frank Lampard. Coventry City baru-baru ini merampungkan kesepakatan yang memecahkan rekor untuk gelandang Nordsjaelland Caleb Yirenkyi, dengan nilainya melampaui £22,5 juta yang sebelumnya dikeluarkan untuk kiper Brighton Carl Rushworth pada awal jendela transfer ini.
Coventry City juga telah memperkuat lini belakang mereka pada musim panas ini, dengan mengeluarkan £17 juta untuk mendatangkan bek tengah Aurele Amenda dari Eintracht Frankfurt. Perekrutan-perekrutan besar ini datang tepat waktu, karena Coventry bersiap memulai kampanye Premier League mereka dengan lawatan berat ke markas juara bertahan Arsenal pada 21 Agustus.
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