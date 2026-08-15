Menurut The Athletic, Nottingham Forest sedang menuntaskan penjualan striker Taiwo Awoniyi ke Coventry City dalam kesepakatan yang menegaskan ambisi besar tim promosi tersebut. Coventry City sedang bersiap menjalani musim pertama mereka di Premier League dalam 25 tahun dan telah mengidentifikasi penyerang berusia 29 tahun itu sebagai tambahan kunci untuk opsi lini serang mereka.

Pemain internasional Nigeria itu tiba di City Ground pada musim panas 2022, menuntaskan kepindahan senilai £17,2 juta dari Union Berlin dengan kontrak lima tahun, yang saat itu menjadi rekor transfer klub. Ia dengan cepat menjelma menjadi favorit suporter, membangun reputasi sebagai pemain yang mampu mencetak gol-gol krusial dalam laga-laga berisiko tinggi melawan klub-klub terbesar di Premier League.