Tahun yang penuh cobaan itu sudah lama terlupakan: Bagaimana Lewis Hamilton berhasil menciptakan perubahan yang hampir tak terbayangkan di Ferrari

"Saya benar-benar merasa sudah kembali ke performa terbaik," kata Hamilton, "baik secara mental maupun fisik". Setelah awal musim yang kuat dan podium pertamanya bersama Ferrari, pembalap Inggris ini kembali menemukan kegembiraan dalam balapan Formula 1; tahun pertamanya yang penuh kesulitan bersama tim merah sudah lama terlupakan. Pada Grand Prix Jepang hari Minggu (pukul 07.00 CET), pembalap berusia 41 tahun ini ingin mengukuhkan tren positifnya.

Dia masih percaya "bahwa masih ada ruang untuk perbaikan," kata Hamilton. Dan ya, di lintasan, Scuderia saat ini hanya bisa menyulitkan dua pembalap Mercedes yang dominan, George Russell dan Kimi Antonelli, dengan start mereka yang secepat roket. Namun demikian, kata-kata juara tujuh kali ini kembali penuh dengan kepercayaan diri: "Masih ada yang lebih."