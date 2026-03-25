Lewis Hamilton berjalan santai bergandengan tangan dengan Kim Kardashian di Tokyo; di tengah cuaca yang terasa seperti musim semi di kota metropolitan Jepang itu, sang juara dunia berkali-kali itu menikmati sesi belanja bersama teman selebritinya. Foto-foto dari penampilan bersama mereka yang terbaru ini menimbulkan kegemparan di dunia maya, sekali lagi memicu spekulasi tentang kemungkinan hubungan antara bintang Formula 1 dan bintang reality show tersebut. Namun, Hamilton menanggapi berbagai berita utama ini dengan tenang belakangan ini; bagaimanapun, saat ini ia sedang berada di puncak kebahagiaan, tidak hanya karena kebahagiaan pribadinya.
Tahun yang penuh cobaan itu sudah lama terlupakan: Bagaimana Lewis Hamilton berhasil menciptakan perubahan yang hampir tak terbayangkan di Ferrari
"Saya benar-benar merasa sudah kembali ke performa terbaik," kata Hamilton, "baik secara mental maupun fisik". Setelah awal musim yang kuat dan podium pertamanya bersama Ferrari, pembalap Inggris ini kembali menemukan kegembiraan dalam balapan Formula 1; tahun pertamanya yang penuh kesulitan bersama tim merah sudah lama terlupakan. Pada Grand Prix Jepang hari Minggu (pukul 07.00 CET), pembalap berusia 41 tahun ini ingin mengukuhkan tren positifnya.
Dia masih percaya "bahwa masih ada ruang untuk perbaikan," kata Hamilton. Dan ya, di lintasan, Scuderia saat ini hanya bisa menyulitkan dua pembalap Mercedes yang dominan, George Russell dan Kimi Antonelli, dengan start mereka yang secepat roket. Namun demikian, kata-kata juara tujuh kali ini kembali penuh dengan kepercayaan diri: "Masih ada yang lebih."
Hamilton bertekad memecahkan rekor tunggal di Kejuaraan Dunia
Meskipun usianya kini sudah tidak muda lagi, Hamilton tetap bersemangat untuk meraih kemenangan besar di kelas utama; impiannya untuk meraih gelar ke-8 masih tetap hidup. "Latihan musim dingin ini adalah yang paling berat dan intens yang pernah saya jalani," katanya, "dan itu mungkin terkait dengan bertambahnya usia saya. Waktu pemulihan pun jadi lebih lama."
Namun, kerja keras selama jeda ini membuahkan hasil. Dan mobil-mobil yang sepenuhnya baru ini juga menguntungkan Hamilton. Duel spektakulernya dengan rekan setimnya, Charles Leclerc, di China disebutnya sebagai "balapan terbaik" yang pernah ia saksikan di Formula 1, kata Hamilton: "Rasanya seperti balapan go-kart, bolak-balik, bolak-balik."
Hamilton: "Saya sangat percaya pada semua orang di Maranello"
Namun, agar serangan ke posisi terdepan melawan Mercedes ini berhasil secara berkelanjutan, pembalap asal Inggris itu masih harus melakukan beberapa penyesuaian. "Saya yakin," kata Hamilton, "saya masih bisa memaksimalkan performa mobil ini. Saya masih terus belajar, terutama dalam hal manajemen energi."
Setelah musim perdananya yang bencana bersama Ferrari, kemenangan kini "lebih dekat dari sebelumnya," kata juara dunia rekor tersebut. Meskipun selisih poin dengan tim lamanya masih besar: "Tapi saya sangat percaya pada semua orang di Maranello dan bahwa ini bukanlah rintangan yang tak teratasi. Jadi, Forza Ferrari, kita harus terus berjuang."
Formula 1: lima balapan berikutnya
Minggu, 29 Maret, pukul 07.00 CET
GP Jepang
Minggu, 3 Mei, pukul 22.00 CET
GP Miami
Minggu, 24 Mei, pukul 22.00 CET
GP Kanada
Minggu, 7 Juni, pukul 15.00 CET
GP Monako
Minggu, 14 Juni, pukul 15.00 CET
GP Barcelona