"Tahun yang menyebalkan": Bintang Spanyol Nico Williams tak segan-segan berbicara blak-blakan saat meninjau kembali tahun ini

"Saya baru saja melewati masa yang sangat sulit. Beberapa bulan terakhir sungguh berat, tahun yang menyebalkan," kata pemain berusia 23 tahun dari Athletic Club itu kepada surat kabar olahraga Spanyol, Marca. Padahal, musim panas lalu ia hampir pindah ke FC Barcelona dan juga sedang bernegosiasi dengan FC Bayern München, kini ia harus perlahan-lahan berjuang kembali setelah masa-masa sulit yang dialaminya.

Meskipun Nico Williams masuk dalam skuad Spanyol untuk Piala Dunia, ia tidak masuk dalam susunan pemain inti yang dipilih pelatih Luis de la Fuente pada pertandingan pertama fase grup yang berakhir imbang 0-0 melawan Kap Verde. "Saya sangat senang, bersyukur bisa berada di sini, dan sangat bahagia bisa terus berlatih serta kembali ke performa terbaik," kata Williams, yang berharap akan mendapatkan waktu bermain yang semakin banyak seiring berjalannya turnamen.