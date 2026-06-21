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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Daniel Buse

Diterjemahkan oleh

"Tahun yang menyebalkan": Bintang Spanyol Nico Williams tak segan-segan berbicara blak-blakan saat meninjau kembali tahun ini

World Cup
Spain
N. Williams
Athletic Bilbao
LaLiga

Nico Williams dari Spanyol secara terbuka menceritakan masa-masa sulit yang harus ia lalui pada musim lalu.

"Saya baru saja melewati masa yang sangat sulit. Beberapa bulan terakhir sungguh berat, tahun yang menyebalkan," kata pemain berusia 23 tahun dari Athletic Club itu kepada surat kabar olahraga Spanyol, Marca. Padahal, musim panas lalu ia hampir pindah ke FC Barcelona dan juga sedang bernegosiasi dengan FC Bayern München, kini ia harus perlahan-lahan berjuang kembali setelah masa-masa sulit yang dialaminya. 

Meskipun Nico Williams masuk dalam skuad Spanyol untuk Piala Dunia, ia tidak masuk dalam susunan pemain inti yang dipilih pelatih Luis de la Fuente pada pertandingan pertama fase grup yang berakhir imbang 0-0 melawan Kap Verde. "Saya sangat senang, bersyukur bisa berada di sini, dan sangat bahagia bisa terus berlatih serta kembali ke performa terbaik," kata Williams, yang berharap akan mendapatkan waktu bermain yang semakin banyak seiring berjalannya turnamen. 

  • Nico Williams terus-menerus mengalami masalah pada pangkal paha sepanjang tahun lalu, sehingga ia hanya tampil dalam 25 pertandingan liga bersama tim asal Bilbao tersebut. Ia hanya mampu bermain selama lebih dari 90 menit sebanyak tiga kali. Pada bulan Mei, ia kemudian mengalami cedera paha yang pada awalnya membuat partisipasinya di Piala Dunia menjadi diragukan. "Saya bahkan tidak akan mengharapkan hal ini terjadi pada musuh terburuk saya," kata Williams mengenai masalah fisik serius yang harus ia hadapi. 

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  • Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Terutama Barcelona dan FC Bayern yang tertarik pada Nico Williams

    Nico Williams berhasil menarik perhatian banyak penonton—serta klub-klub papan atas Eropa—di Kejuaraan Eropa 2024 di Jerman, saat ia bersama Lamine Yamal membentuk duet sayap andalan juara Eropa tersebut. 

    Musim panas lalu, awalnya tampak seolah-olah ia akan hengkang dari Bilbao: FC Barcelona dilaporkan siap membayar klausul pelepasan sebesar 60 juta euro untuk Nico Williams, namun menurut laporan media, pemain sayap tersebut tidak mendapatkan jaminan dari pihak klub Catalan bahwa ia dapat didaftarkan sebagai pemain yang memenuhi syarat untuk bermain di La Liga. 

    Sementara itu, agennya juga bertemu dengan perwakilan FC Bayern di München, namun gaji yang diminta kabarnya terlalu tinggi bagi juara terbanyak Jerman tersebut. Pada akhirnya, Nico Williams memperpanjang kontraknya di Bilbao hingga tahun 2035. 

  • Statistik Nico Williams pada musim 2025/26:

    Permainan: 32
    Menit bermain: 2101
    Gol: 6
    Umpan gol: 7
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