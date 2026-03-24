Tahun yang mengerikan di saat yang sangat tidak tepat! Impian talenta BVB pupus dengan cara yang sangat kejam

Secara teoritis, Ricken dan rekan-rekannya sebenarnya tidak perlu mencari terlalu jauh. Data internal klub menunjukkan bahwa baik Cole Campbell maupun Julien Duranville masih terikat kontrak dengan BVB hingga tahun 2028.

Kedua pemain muda yang saat ini dipinjamkan ini sangat cepat dan pandai menggiring bola. Mereka sesuai dengan profil yang dicari. Namun, Ricken tidak memikirkan mereka. Dalam kasus Duranville, hal ini sangat disayangkan, karena pemain Belgia berusia 19 tahun ini memiliki bakat yang sangat besar. Seperti Campbell, ia baru bergabung dengan klub baru pada musim dingin lalu, dan saat ini telah tampil sebelas kali bersama FC Basel.

Untuk Campbell, yang berusia 20 tahun dan terikat kontrak dengan TSG 1899 Hoffenheim hingga akhir musim, situasinya sangat berbeda. Pemain asal Amerika Serikat ini sejauh ini hanya mengumpulkan 323 menit waktu bermain sepanjang musim, yang terbagi dalam tujuh penampilan di Bundesliga, 3. Liga, dan Regionalliga West.