AFP
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'Tahun terburuk dalam hidup saya' - Romelu Lukaku melontarkan tuduhan eksplosif kepada Napoli setelah kepindahannya ke Fenerbahce
Tuduhan boikot Napoli
Lukaku tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap bulan-bulan terakhirnya di Napoli, dengan menyiratkan bahwa klub secara aktif berupaya merusak reputasinya sebelum kepergiannya pada musim panas. Penyerang internasional Belgia itu, yang musim terakhirnya terganggu parah oleh cedera paha serius yang dialaminya dalam laga persahabatan pada Agustus 2025 melawan Olympiacos, sehingga memicu beberapa kekambuhan dan perbedaan pendapat tajam dengan staf medis Napoli terkait keputusannya untuk menjalani perawatan di Belgia, merasa bahwa narasi mengenai kebugarannya dimanipulasi oleh pihak-pihak di Stadio Diego Armando Maradona untuk memaksanya pergi.
Yang memperburuk keadaan, penyerang yang kini membela Fenerbahce itu mengalami tragedi pribadi yang sangat besar pada periode yang sama. Di luar perselisihan di lapangan, ia menderita kehilangan yang menghancurkan setelah ayahnya meninggal dunia pada September 2025, disertai upaya pemerasan berikutnya yang dilakukan terhadap keluarganya terkait pemulangan jenazah untuk pemakaman.
Merefleksikan periode penuh gejolak yang membuat hubungannya dengan Napoli runtuh sepenuhnya, Lukaku berbicara blak-blakan tentang keadaan di balik kepergiannya. "Itu adalah tahun terburuk [2025] dalam hidup saya," aku Lukaku kepada Het Laatste Nieuws di Belgia. "Saya memilih meninggalkan Napoli karena saya mendengar sejumlah hal dan keputusan sudah mulai dibuat... itu saja. Jika memang begitu, maka lebih baik saya pergi. Klaim bahwa saya tidak bugar sama sekali tidak benar. Mereka mungkin mengatakan itu di Italia untuk memboikot saya, tetapi saya 100 persen siap bermain."
- Getty Images Sport
Setahun penuh mimpi buruk di dalam dan di luar lapangan
Lukaku awalnya bergabung dengan Napoli pada musim panas 2024 dengan biaya €30 juta, dan langsung memberi dampak di klub tersebut. Pada musim debutnya, striker Belgia itu memainkan peran penting dalam mengantarkan Partenopei meraih gelar Serie A, sekaligus mengamankan Scudetto keempat dalam sejarah klub.
Kampanye 2025-26 tanpa diragukan lagi menjadi masa sulit bagi penyerang veteran itu di level klub. Waktu bermainnya sangat terbatas setelah mengalami cedera paha yang signifikan dalam laga pramusim melawan Olympiacos, yang membuatnya hanya mencatatkan tujuh penampilan dan satu gol untuk Napoli musim lalu. Namun, ia mampu menemukan kembali performanya di panggung internasional, tampil dalam enam pertandingan dan mencetak tiga gol untuk Belgia di Piala Dunia musim panas ini.
Awal baru di Turki bersama Fenerbahce
Setelah akhirnya menutup babak Napoli dalam kariernya, Lukaku berusaha menghidupkan kembali kariernya di bawah sorotan terang Istanbul. Penyerang 33 tahun itu pindah ke Fenerbahce dengan kontrak dua tahun dengan biaya yang dilaporkan sebesar €6 juta plus bonus terkait performa, dan ia sudah menunjukkan jejaknya untuk raksasa Turki tersebut, tampil pada Selasa dalam hasil imbang 1-1 melawan Lyon di babak play-off Liga Champions.
Berbicara soal keputusannya bergabung dengan Super Lig, Lukaku menjelaskan keinginannya untuk mendapatkan awal yang baru dan kebutuhan akan percikan kompetitif baru. "Ini adalah pengalaman baru, tetapi di level yang bagus. Saya butuh motivasi, jadi ini adalah langkah terbaik untuk saya, saya ingin terus bermain sekompetitif mungkin. Saya berada di liga yang kuat, bersaing untuk trofi, mungkin bahkan bermain di Liga Champions."
- AFP
Rencana pensiun dan masa depan Belgia
Meski kontraknya dengan Fenerbahce akan membuatnya bertahan di Turki hingga berusia 35 tahun, Lukaku sudah memiliki peta jalan yang jelas untuk akhir karier bermainnya. Ia sama sekali belum berniat gantung sepatu, tetapi sudah menetapkan tanggal kedaluwarsa yang pasti untuk waktunya di lapangan, termasuk karier internasionalnya yang memecahkan rekor bersama tim nasional Belgia.
Sang penyerang berniat kembali ke akarnya sebelum akhirnya mengakhiri karier pada akhir dekade ini. "Semoga saya bisa menuntaskan dua tahun itu, dan setelahnya saya akan pulang ke rumah," tambah Lukaku. "Saat itu saya pasti masih bugar. Saya selalu mengatakan bahwa saya ingin terus bermain sampai 2030, dan itu berarti bersama Belgia juga. Tapi setelah itu, semuanya selesai. Lihat saja, ada banyak pemain yang bisa terus bermain sampai mereka berusia 40 tahun. Jika Anda terus mendengarkan pendapat orang, Anda akan menjadi tidak bahagia. Saya menjaga diri saya dengan baik dan sekarang saya sudah kembali," pungkas penyerang tengah itu.
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