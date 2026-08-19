'Tahun terburuk dalam hidup saya' - Romelu Lukaku melontarkan tuduhan eksplosif kepada Napoli setelah kepindahannya ke Fenerbahce

Lukaku tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap bulan-bulan terakhirnya di Napoli, dengan menyiratkan bahwa klub secara aktif berupaya merusak reputasinya sebelum kepergiannya pada musim panas. Penyerang internasional Belgia itu, yang musim terakhirnya terganggu parah oleh cedera paha serius yang dialaminya dalam laga persahabatan pada Agustus 2025 melawan Olympiacos, sehingga memicu beberapa kekambuhan dan perbedaan pendapat tajam dengan staf medis Napoli terkait keputusannya untuk menjalani perawatan di Belgia, merasa bahwa narasi mengenai kebugarannya dimanipulasi oleh pihak-pihak di Stadio Diego Armando Maradona untuk memaksanya pergi.

Yang memperburuk keadaan, penyerang yang kini membela Fenerbahce itu mengalami tragedi pribadi yang sangat besar pada periode yang sama. Di luar perselisihan di lapangan, ia menderita kehilangan yang menghancurkan setelah ayahnya meninggal dunia pada September 2025, disertai upaya pemerasan berikutnya yang dilakukan terhadap keluarganya terkait pemulangan jenazah untuk pemakaman.

Merefleksikan periode penuh gejolak yang membuat hubungannya dengan Napoli runtuh sepenuhnya, Lukaku berbicara blak-blakan tentang keadaan di balik kepergiannya. "Itu adalah tahun terburuk [2025] dalam hidup saya," aku Lukaku kepada Het Laatste Nieuws di Belgia. "Saya memilih meninggalkan Napoli karena saya mendengar sejumlah hal dan keputusan sudah mulai dibuat... itu saja. Jika memang begitu, maka lebih baik saya pergi. Klaim bahwa saya tidak bugar sama sekali tidak benar. Mereka mungkin mengatakan itu di Italia untuk memboikot saya, tetapi saya 100 persen siap bermain."