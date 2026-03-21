Tacconi: "Juventus, Alisson memang tidak buruk, tapi jangan mengesampingkan kemungkinan untuk mempercayai Di Gregorio"

Stefano Tacconi, mantan kiper Juventus dan tim nasional Italia, seperti yang dilansir Gazzetta.it, membahas situasi para kiper di Juventus saat ini, sekaligus menyoroti langkah-langkah transfer yang harus diambil oleh Bianconeri.





Apakah tepat untuk mencopot Di Gregorio dari posisi starter?

"Menurut saya, perlu ada masa refleksi, lalu kita lihat apa yang akan terjadi dalam jangka panjang. Di Gregorio pada awalnya tidak mengalami masalah karena tim sedang dalam performa bagus, tetapi dia kurang beruntung karena Juventus mengalami penurunan performa yang signifikan dan dia pun cukup terpengaruh oleh hal itu."





Apakah Anda berharap keadaan bisa berubah hingga akhir musim?

"Saya tidak tahu, mari kita tunggu dan lihat apakah ada perbaikan. Tentu saja, ini juga tergantung pada niat klub: saya membaca banyak nama kiper yang dikaitkan dengan Juve, tapi saya tidak yakin klub bisa mengeluarkan dana terlalu besar."



