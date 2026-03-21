Azzurri Stars Team Training Session
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Tacconi: "Juventus, Alisson memang tidak buruk, tapi jangan mengesampingkan kemungkinan untuk mempercayai Di Gregorio"

Mantan kiper Juventus itu membahas situasi terkini dan masa depan posisi penjaga gawang Juventus

Stefano Tacconi, mantan kiper Juventus dan tim nasional Italia, seperti yang dilansir Gazzetta.it, membahas situasi para kiper di Juventus saat ini, sekaligus menyoroti langkah-langkah transfer yang harus diambil oleh Bianconeri.


Apakah tepat untuk mencopot Di Gregorio dari posisi starter?

"Menurut saya, perlu ada masa refleksi, lalu kita lihat apa yang akan terjadi dalam jangka panjang. Di Gregorio pada awalnya tidak mengalami masalah karena tim sedang dalam performa bagus, tetapi dia kurang beruntung karena Juventus mengalami penurunan performa yang signifikan dan dia pun cukup terpengaruh oleh hal itu."


Apakah Anda berharap keadaan bisa berubah hingga akhir musim?

"Saya tidak tahu, mari kita tunggu dan lihat apakah ada perbaikan. Tentu saja, ini juga tergantung pada niat klub: saya membaca banyak nama kiper yang dikaitkan dengan Juve, tapi saya tidak yakin klub bisa mengeluarkan dana terlalu besar."


  • MASA DEPAN

    Di bursa transfer:

    "Siapa yang jadi favorit saya? Vicario adalah kiper yang bagus, yang masuk dalam skuad timnas. Saya sangat menyukai Carnesecchi dan menurut saya dia sudah siap untuk klub besar karena Atalanta pada dasarnya adalah klub besar. Alisson juga tidak buruk, tapi saya tidak akan menutup kemungkinan untuk kembali mempercayai Di Gregorio, karena kesalahan tidak hanya ada padanya. Terserah Spalletti untuk memutuskan apa yang ingin dia lakukan. Namun, saat ini, yang paling penting adalah mencapai posisi keempat."


