Alessio Tacchinardi, mantan gelandang Juventus dan Timnas Italia, berbicara tentang Zinedine Zidane, rekan setimnya pada masa di Juventus dan pelatih timnas Prancis saat ini, lawan Italia besok malam di Paris dalam Nations League: "Apakah saya menduga Zizou akan menjadi pelatih hebat? Tidak pernah, tidak pernah, sama sekali tidak, bahkan dengan bola kristal sekalipun. Dan saya menantang semua mantan rekan setim saya di Juve untuk mengatakan sebaliknya, yakni bahwa Zizou akan menjadi bukan hanya pelatih hebat, melainkan pelatih super. Sejujurnya saya berharap melihatnya di Juve tetapi dia punya kecintaan pada timnas yang membawanya menjadi pelatih kepala. Dan memiliki dia di bangku cadangan adalah sebuah nilai tambah bagi para pemain".





Tacchinardi melanjutkan: "Siapa yang saya lihat dalam dirinya di antara para pelatih yang pernah saya miliki di Turin? Saya akan bilang Ancelotti karena cara dia berada di bangku cadangan. Lippi juga tahu bagaimana membangun hubungan yang hebat dengan para pemain, tetapi, dibandingkan dengan Carlo dan Zizou, saat pertandingan dia lebih... “berapi-api”".