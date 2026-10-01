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Zinedine ZidaneGetty
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Tacchinardi: "Zidane pelatih hebat? Bahkan dengan bola ajaib pun tidak. Mancini punya racun dalam dirinya"

Juventus
France

Mantan gelandang Juventus itu berbicara tentang dua pelatih yang besok malam akan saling berhadapan dalam laga Prancis vs Italia

Alessio Tacchinardi, mantan gelandang Juventus dan Timnas Italia, berbicara tentang Zinedine Zidane, rekan setimnya pada masa di Juventus dan pelatih timnas Prancis saat ini, lawan Italia besok malam di Paris dalam Nations League: "Apakah saya menduga Zizou akan menjadi pelatih hebat? Tidak pernah, tidak pernah, sama sekali tidak, bahkan dengan bola kristal sekalipun. Dan saya menantang semua mantan rekan setim saya di Juve untuk mengatakan sebaliknya, yakni bahwa Zizou akan menjadi bukan hanya pelatih hebat, melainkan pelatih super. Sejujurnya saya berharap melihatnya di Juve tetapi dia punya kecintaan pada timnas yang membawanya menjadi pelatih kepala. Dan memiliki dia di bangku cadangan adalah sebuah nilai tambah bagi para pemain".


Tacchinardi melanjutkan: "Siapa yang saya lihat dalam dirinya di antara para pelatih yang pernah saya miliki di Turin? Saya akan bilang Ancelotti karena cara dia berada di bangku cadangan. Lippi juga tahu bagaimana membangun hubungan yang hebat dengan para pemain, tetapi, dibandingkan dengan Carlo dan Zizou, saat pertandingan dia lebih... “berapi-api”".

  • Terakhir, Tacchinardi juga berbicara soal Roberto Mancini, pelatih tim nasional Italia: "Mengapa Mancini adalah sosok yang tepat untuk membawa kami kembali ke level atas? Jujur saja, saya sempat ragu karena merasa dia sedikit sudah puas setelah pergi melatih di negara-negara tertentu. Saya berubah pikiran ketika melihatnya di Turki, di Bursa, dalam wawancara yang dilakukan tepat setelah pertandingan berakhir: ada racun dalam dirinya yang menunjukkan bahwa dia masih marah atas apa yang terjadi setelah laga melawan Belgia. Jelas terlihat bahwa dia tidak menyukai serangan yang ditujukan kepada para pemainnya. Dan pada zaman sekarang sangat penting bagi pelatih untuk bisa menularkan racun itu kepada para pemain. Selain itu saya rasa Mancini adalah sosok yang tepat karena dia selalu membuat tim-timnya bermain bagus, yang tentu saja bukan hal sepele... Tapi saya ulangi, ketika Anda masih memiliki hal itu di dalam diri, Anda masih bisa memberikan sesuatu yang besar kepada sepak bola".

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