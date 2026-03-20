Tacchinardi soal Bernardo Silva ke Juventus: "Dia pemain kelas atas. Spalletti hanya mengincar pemain sekelas itu."

Juventus benar-benar serius dalam upaya mendatangkan gelandang serang asal Portugal, Bernardo Silva, yang kontraknya dengan Manchester City akan segera berakhir, ke Turin secara gratis. Pembicaraan dengan agennya, Jorge Mendes, terus berlanjut meskipun ada tuntutan finansial yang tinggi—yang memang wajar—yang diajukan dalam negosiasi.





Namun, di luar aspek finansial, ada yang menganalisis dampak yang bisa diberikan pemain seperti ini bagi dunia Juventus. Di antaranya adalah mantan gelandang Alessio Tacchinardi yang, melalui halaman Il Bianconero, tidak hanya mendukung kemungkinan ini—"Dia adalah pemain kelas atas"—tetapi juga berharap semua rekrutan musim depan memiliki kualitas yang sama.



