Goal.com
Live
Grafica CM Bernardo Silva Juve 2026 16.9
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Tacchinardi soal Bernardo Silva ke Juventus: "Dia pemain kelas atas. Spalletti hanya mengincar pemain sekelas itu."

Juventus benar-benar serius dalam upaya mendatangkan gelandang serang asal Portugal, Bernardo Silva, yang kontraknya dengan Manchester City akan segera berakhir, ke Turin secara gratis. Pembicaraan dengan agennya, Jorge Mendes, terus berlanjut meskipun ada tuntutan finansial yang tinggi—yang memang wajar—yang diajukan dalam negosiasi.


Namun, di luar aspek finansial, ada yang menganalisis dampak yang bisa diberikan pemain seperti ini bagi dunia Juventus. Di antaranya adalah mantan gelandang Alessio Tacchinardi yang, melalui halaman Il Bianconero, tidak hanya mendukung kemungkinan ini—"Dia adalah pemain kelas atas"—tetapi juga berharap semua rekrutan musim depan memiliki kualitas yang sama.


  • BERNARDO SILVA, PEMAIN BERKUALITAS

    Ide memang penting, tentu saja, tapi Bernardo Silva adalah pemain yang berada di level yang berbeda. Kamu bisa lihat, seperti halnya Modric tahun ini saat melawan Milan, dia memang berada di level yang berbeda. Begitu pula saat dia menguasai bola; dia tidak pernah panik, selalu memiliki pilihan permainan yang tepat, dan selalu tenang di lapangan.

  • DENGAN DIA, KITA TIDAK AKAN PERNAH BILANG, "YA, TAPI DIA HARUS BERADAPTASI DULU"

    "Jika Bernardo Silva pindah ke Juventus, kami pasti tidak akan berkata pada akhir November, 'Ah, dia masih harus beradaptasi,' karena pemain-pemain hebat itu tetap hebat di mana pun mereka bermain."

  • SPALLETTI HANYA MENGHADAPI PEMAIN BERKUALITAS

    "Dia adalah pemain yang bagus, dan karena itu saya berharap Juventus hanya merekrut pemain-pemain berkualitas."



Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS