Alessio Tacchinardi, mantan gelandang Juventus dan kini menjadi komentator, dalam acara Pressing di saluran Mediaset, kembali menyoroti insiden tendangan penalti yang digagalkan oleh kiper saat Manuel Locatelli mengambilnya dalam laga Juve vs Sassuolo Sabtu malam: "Jika Tacchinardi yang mengambil penalti untuk Juve, kita punya masalah. Jika Locatelli yang mengambil penalti untuk Juventus, hari ini kita punya masalah. Namun, jika Locatelli adalah penendang penalti, kita tidak bisa setiap kali ada tendangan penalti, melihat Vlahovic mengambil bola, bola ke Yildiz, bola ke Vlahovic. Locatelli yang hanya menonton dari belakang, pemain yang harus menendang penalti harus memiliki ketenangan total," lapor TuttoJuve.com.
Tacchinardi: "Drama seputar penalti ini bisa membuat Juventus kehilangan tiket ke Liga Champions"
Tacchinardi melanjutkan: "Dulu, saat saya masih bermain dan ada adu penalti, ada legenda-legenda seperti Zidane, Nedved, dan Ibrahimovic, tapi tak ada yang berani mengambil tendangan penalti karena ada Alessandro Del Piero. Kalau Vlahovic bicara dengan Yildiz, Yildiz bicara dengan Locatelli, jadi jadi kacau, hal ini harus dibicarakan sebelum pertandingan. Locatelli selalu mengambil tanggung jawab, dia melakukannya saat melawan Venezia, jadi dia tahu cara menendangnya, tapi cukup sudah dengan drama-drama ini. Spalletti harus menjelaskan sebelum pertandingan dan drama ini bisa membuat Juventus kehilangan kesempatan lolos ke Liga Champions."