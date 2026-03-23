Tacchinardi: "Drama seputar penalti ini bisa membuat Juventus kehilangan tiket ke Liga Champions"

Alessio Tacchinardi, mantan gelandang Juventus dan kini menjadi komentator, dalam acara Pressing di saluran Mediaset, kembali menyoroti insiden tendangan penalti yang digagalkan oleh kiper saat Manuel Locatelli mengambilnya dalam laga Juve vs Sassuolo Sabtu malam: "Jika Tacchinardi yang mengambil penalti untuk Juve, kita punya masalah. Jika Locatelli yang mengambil penalti untuk Juventus, hari ini kita punya masalah. Namun, jika Locatelli adalah penendang penalti, kita tidak bisa setiap kali ada tendangan penalti, melihat Vlahovic mengambil bola, bola ke Yildiz, bola ke Vlahovic. Locatelli yang hanya menonton dari belakang, pemain yang harus menendang penalti harus memiliki ketenangan total," lapor TuttoJuve.com.



