Adel Taarabt, eks Milan dan Genoa yang beberapa hari lalu mengumumkan perpisahannya dari sepak bola profesional, dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport menceritakan beberapa anekdot soal pengalamannya bersama AC Milan.





Pengalaman di AC Milan, dipinjam selama enam bulan pada 2014, lalu tidak dipermanenkan

"Inzaghi tidak ingin mempertahankan saya. Sederhana. Pada periode itu saya adalah yang terbaik, dengan empat gol dan dua assist. Dan saya mengatakan ini dengan penuh hormat kepada Robinho, Kakà, dan Balotelli, yang merupakan pemain-pemain sangat kuat. Seedorf menghargai saya. Kami punya hubungan yang nyaris seperti ayah dan anak. Debut di Liga Champions melawan Atletico Madrid masih saya ingat sampai hari ini: pada leg pertama saya memainkan pertandingan yang luar biasa. Saya pikir saya akan dipertahankan, ternyata tidak, dan saya jatuh ke dalam depresi. Bersama kegagalan transfer ke PSG, itulah dua penyesalan terbesar yang terus saya bawa".





Bakat dan karakter yang sulit

"Tak seorang pun pernah melihat saya dalam latihan. Saya melakukan sombrero, elastico, step over. Saya membuat Mexes kewalahan. Balotelli bahkan membandingkan saya dengan Neymar. Lalu memang benar: saat pertandingan saya menyuruh pelatih pergi sana jika saya diganti ketika saya tidak menginginkannya. Tapi saya selalu baik dan ramah. Lalu di luar lapangan saya bersenang-senang… Restoran dan klub malam. Di Milan, setelah pertandingan hari Minggu, kami pergi ke Hollywood. Di sana kami juga bertemu semua pemain dari tim-tim lain. Itu menyenangkan".







