Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Adel Taarabt(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Taarabt mengungkap semuanya tentang AC Milan: "Tangan di leher Kaká, malam-malam di Hollywood, teriakan Abate"

AC Milan
A. Taarabt

Mantan pemain AC Milan itu, yang baru saja pensiun, menceritakan pengalamannya pada 2014

Adel Taarabt, eks Milan dan Genoa yang beberapa hari lalu mengumumkan perpisahannya dari sepak bola profesional, dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport menceritakan beberapa anekdot soal pengalamannya bersama AC Milan.


Pengalaman di AC Milan, dipinjam selama enam bulan pada 2014, lalu tidak dipermanenkan

"Inzaghi tidak ingin mempertahankan saya. Sederhana. Pada periode itu saya adalah yang terbaik, dengan empat gol dan dua assist. Dan saya mengatakan ini dengan penuh hormat kepada Robinho, Kakà, dan Balotelli, yang merupakan pemain-pemain sangat kuat. Seedorf menghargai saya. Kami punya hubungan yang nyaris seperti ayah dan anak. Debut di Liga Champions melawan Atletico Madrid masih saya ingat sampai hari ini: pada leg pertama saya memainkan pertandingan yang luar biasa. Saya pikir saya akan dipertahankan, ternyata tidak, dan saya jatuh ke dalam depresi. Bersama kegagalan transfer ke PSG, itulah dua penyesalan terbesar yang terus saya bawa".


Bakat dan karakter yang sulit

"Tak seorang pun pernah melihat saya dalam latihan. Saya melakukan sombrero, elastico, step over. Saya membuat Mexes kewalahan. Balotelli bahkan membandingkan saya dengan Neymar. Lalu memang benar: saat pertandingan saya menyuruh pelatih pergi sana jika saya diganti ketika saya tidak menginginkannya. Tapi saya selalu baik dan ramah. Lalu di luar lapangan saya bersenang-senang… Restoran dan klub malam. Di Milan, setelah pertandingan hari Minggu, kami pergi ke Hollywood. Di sana kami juga bertemu semua pemain dari tim-tim lain. Itu menyenangkan".



  • Tangan di leher Kaká

    "Itu latihan, menyerang melawan bertahan. Saya tidak mengoper bola kepada Ricky dan dia mulai berteriak kepada saya selama beberapa menit. Dia tidak berhenti. Pada satu titik saya meletakkan tangan di lehernya. Saya kehilangan kendali selama sedetik. Pada akhirnya, kami saling meminta maaf".


    Teriakan Ignazio Abate

    "Dia selalu bicara. Terkadang Seedorf memainkan saya di sayap kanan dan Abate adalah bek kanan. Dia terus mengganggu saya: 'Pergi ke sini, pergi ke sana, menyerang, bertahan...'. Pada satu titik saya kehilangan kesabaran dan berkata kepadanya: 'Diam!'. Sebenarnya dia tidak punya masalah dengan saya, tetapi di lapangan dia benar-benar sangat melelahkan. Bagaimanapun, Ignazio tetap sosok yang luar biasa".


    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Europa League
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Benfica crest
Benfica
BEN