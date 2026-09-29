"Diego Moreira adalah seorang teman. Saya mengenalnya di Benfica dan dia juga bisa berbahasa Maroko, berkat pasangan ibunya. Saya sempat berbicara dengannya sebelum dia meneken kontrak dengan Milan. Saya berkata kepadanya: "Diego, kamu pergi ke klub besar. Kamu harus bermental kuat karena tekanannya sangat besar". Dia sebenarnya sudah tahu hal-hal seperti itu. Dia anak yang rendah hati, selalu tersenyum. Di waktu luang dia suka menari dan kepang kecilnya itu membuatnya unik.

Dia adalah pemain sayap kanan, punya intensitas yang luar biasa dan bisa menyisir seluruh sisi lapangan. Bersama Amorim, dia hanya bisa berkembang. Brace ke gawang Lazio itu baru sekadar gambaran awal dari apa yang akan dilihat para pendukung Milan. Dia kuat, saya jamin".