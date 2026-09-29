Mantan playmaker AC Milan dan Maroko Adel Taarabt memberikan wawancara panjang kepada Gazzetta dello Sport untuk membahas pengalamannya bersama AC Milan, tim saat ini yang dilatih Ruben Amorim, serta masa lalunya bukan hanya di Italia, tetapi juga di dunia sepak bola.
Taarabt: "Balotelli membandingkan saya dengan Neymar, saya sempat mencekik leher Kaká. Inzaghilah yang tidak ingin mempertahankan saya, Amorim seperti Gasperini"
AMORIM PELATIH TOP
"Saya mengenal Amorim sejak masa-masanya di Benfica, meski kami tidak pernah bermain bersama. Dia pelatih top: punya kelas besar dan sangat blak-blakan. Jika harus mencoret seseorang dari skuad, dia akan melakukannya tanpa masalah. Dia mengatakan apa yang dipikirkannya. Sebelum dia meneken kontrak dengan Milan, saya juga sempat mendengar rumor tentang kemungkinan kembali ke Benfica. Cepat atau lambat, menurut saya, dia akan melatihnya. Saya sedikit membandingkannya dengan Gasperini, baginya kolektif lebih utama daripada individu".
MOREIRA
"Diego Moreira adalah seorang teman. Saya mengenalnya di Benfica dan dia juga bisa berbahasa Maroko, berkat pasangan ibunya. Saya sempat berbicara dengannya sebelum dia meneken kontrak dengan Milan. Saya berkata kepadanya: "Diego, kamu pergi ke klub besar. Kamu harus bermental kuat karena tekanannya sangat besar". Dia sebenarnya sudah tahu hal-hal seperti itu. Dia anak yang rendah hati, selalu tersenyum. Di waktu luang dia suka menari dan kepang kecilnya itu membuatnya unik.
Dia adalah pemain sayap kanan, punya intensitas yang luar biasa dan bisa menyisir seluruh sisi lapangan. Bersama Amorim, dia hanya bisa berkembang. Brace ke gawang Lazio itu baru sekadar gambaran awal dari apa yang akan dilihat para pendukung Milan. Dia kuat, saya jamin".
GONCALO RAMOS
"Ramos? Teman dekat lainnya. Saya belum berbicara dengannya belakangan ini, tetapi dia kuat. Meski saya tidak tahu apakah dia benar-benar seorang nomor 9. Di Benfica B dia bermain sebagai pemain sayap, menerima bola lalu melaju. Dia seperti kuda. Di Milan, menurut saya dia tampak kesulitan dalam permainan membelakangi gawang. Dia bisa bermain sebagai penyerang kedua, tetapi dia memberikan segalanya untuk tim. Melawan Juventus dia terlalu sering sendirian di kotak penalti, tetapi saya pikir seiring waktu Amorim akan berhasil memaksimalkannya".
Modric memanggil saya Zizou
"Saya bermain dengan Modric? Ya, dan dia memanggil saya ‘Zizou’. Saya berusia 18 tahun dan suatu kali Luka mengatakan kepada saya bahwa saya mirip Zidane dari cara saya bermain. Dikatakan oleh calon peraih Ballon d'Or tentu memberi kesan tersendiri".
Perpisahan dengan AC Milan
"Soal tidak dipermanenkan pada 2014? Inzaghi tidak ingin mempertahankan saya. Sederhana. Pada periode itu saya adalah yang terbaik, dengan empat gol dan dua assist. Dan saya mengatakannya dengan penuh hormat kepada Robinho, Kakà, dan Balotelli, yang merupakan pemain-pemain sangat kuat. Seedorf menghargai saya. Kami punya hubungan yang nyaris seperti ayah dan anak.
Saya masih ingat debut di Liga Champions melawan Atletico Madrid hingga hari ini: pada leg pertama saya memainkan pertandingan yang luar biasa. Saya pikir saya akan dipertahankan, tetapi ternyata tidak demikian dan saya jatuh ke dalam depresi. Bersama kegagalan transfer ke PSG, itu adalah dua penyesalan besar yang masih saya bawa hingga sekarang"
Karakter sulit?
Tidak ada yang pernah melihat saya saat latihan. Saya melakukan sombrero, elastico, stepover ganda. Saya membuat Mexes kewalahan. Balotelli bahkan membandingkan saya dengan Neymar. Lalu memang benar: saat pertandingan saya menyuruh pelatih pergi sana jika mereka mengganti saya ketika saya tidak menginginkannya. Tapi saya selalu baik dan ramah. Lalu di luar lapangan saya bersenang-senang... Restoran dan klub malam. Di Milan, setelah pertandingan hari Minggu, kami pergi ke Hollywood. Di sana kami juga bertemu semua pemain dari tim-tim lain. Itu menyenangkan
Tangan di leher Kakà dan pertengkaran dengan Abate
"Benarkah Anda pernah mencekik Kakà? Itu adalah sebuah latihan, serangan melawan pertahanan. Saya tidak mengoper bola kepada Ricky dan dia mulai berteriak kepada saya selama beberapa menit. Dia tidak berhenti. Pada satu titik saya mencekiknya. Saya kehilangan kendali selama sedetik. Pada akhirnya, kami saling meminta maaf.
Dia selalu bicara. Terkadang Seedorf memainkan saya di sayap kanan dan Abate menjadi bek kanan. Dia terus mengganggu saya: ‘Pergi ke sini, pergi ke sana, menyerang, bertahan...’. Pada satu titik saya kehilangan kesabaran dan berkata kepadanya: ‘Diam!’. Sebenarnya dia tidak punya masalah dengan saya, tetapi di lapangan dia benar-benar sangat mengganggu. Bagaimanapun, Ignazio tetap orang yang luar biasa"
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