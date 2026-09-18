Menurut Marca, kiper Barcelona Joan Garcia menjalani pemeriksaan medis pada Kamis pagi setelah mengalami ketidaknyamanan pada lutut kanannya saat kemenangan atas Racing Santander pada Rabu. Penjaga gawang asal Catalunya itu mengalami masalah tersebut ketika terpeleset di lapangan basah saat mengambil bola di belakang gawangnya di tengah hujan deras.

Meski menyelesaikan babak pertama, gerakan yang canggung itu memaksanya ditarik keluar saat jeda sebagai langkah pencegahan.

Wojciech Szczesny masuk dari bangku cadangan untuk menggantikannya pada babak kedua.