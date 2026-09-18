Sergio Ros
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'Szczesny atau Livakovic?' Cedera memicu keputusan dramatis Barcelona soal kiper bagi Hansi Flick
Garcia mengalami cedera lutut setelah terpeleset di Camp Nou yang diguyur hujan
Menurut Marca, kiper Barcelona Joan Garcia menjalani pemeriksaan medis pada Kamis pagi setelah mengalami ketidaknyamanan pada lutut kanannya saat kemenangan atas Racing Santander pada Rabu. Penjaga gawang asal Catalunya itu mengalami masalah tersebut ketika terpeleset di lapangan basah saat mengambil bola di belakang gawangnya di tengah hujan deras.
Meski menyelesaikan babak pertama, gerakan yang canggung itu memaksanya ditarik keluar saat jeda sebagai langkah pencegahan.
Wojciech Szczesny masuk dari bangku cadangan untuk menggantikannya pada babak kedua.
- Sergio Ros
Tes medis menyingkirkan adanya kerusakan serius pada bek tengah
Pemeriksaan awal di tempat latihan membawa kelegaan bagi staf medis Barcelona setelah menyingkirkan kemungkinan cedera serius. Klub mengonfirmasi bahwa rasa tidak nyaman itu berada di lutut kanannya, bukan kaki kiri yang memerlukan tindakan operasi musim lalu.
Namun, ketersediaannya untuk laga Sabtu melawan Sevilla masih belum dapat dipastikan.
"Pemain tim utama Joan Garcia mengalami rasa tidak nyaman ringan di lutut kanannya. Ketersediaannya akan bergantung pada perkembangan cedera tersebut," demikian bunyi pernyataan resmi klub.
Flick menghadapi dilema penjaga gawang di Sanchez Pizjuan
Dengan hanya 48 jam yang memisahkan tes tersebut dengan kick-off di Ramon Sanchez Pizjuan, pelatih Hansi Flick menghadapi pilihan taktis yang rumit. Dikenal tidak pernah terburu-buru memulangkan pemain jelang jeda internasional, Flick tampaknya tidak akan mengambil risiko yang tidak perlu dengan Garcia.
Pelatih asal Jerman itu harus memutuskan apakah akan kembali mengandalkan Szczesny atau beralih kepada rekrutan musim panas Dominik Livakovic.
Kiper nomor satu Kroasia, Livakovic, masih menunggu untuk menjalani debut resminya dengan seragam Barcelona.
- Sergio Ros
Keputusan segera diambil saat jeda internasional mendekat
Barcelona akan melakukan penilaian kebugaran terakhir dalam sesi latihan penutup sebelum bertolak ke Andalusia. Jika Garcia ditahan, ia akan memiliki waktu tiga pekan penuh untuk pulih selama jeda internasional mendatang.
Szczesny tetap menjadi favorit utama untuk tampil sebagai starter setelah masuk di tengah pertandingan melawan Racing.
Flick akan menjelaskan siapa penjaga gawang starter-nya dalam sesi media prapertandingan pada Jumat.
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