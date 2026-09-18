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imago-sport-1081362947.jpgSergio Ros
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

'Szczesny atau Livakovic?' Cedera memicu keputusan dramatis Barcelona soal kiper bagi Hansi Flick

Sevilla vs Barcelona
Sevilla
Barcelona
LaLiga
J. Garcia
D. Livakovic
W. Szczesny

Barcelona menghadapi dilema besar dalam pemilihan penjaga gawang setelah Joan Garcia mengalami ketidaknyamanan pada lutut kanannya saat menang atas Racing Santander. Dengan lawatan ke Sevilla yang tinggal 48 jam lagi, Hansi Flick harus memutuskan apakah akan memberikan sarung tangan kepada Wojciech Szczesny atau memberi Dominik Livakovic debutnya.

  • Garcia mengalami cedera lutut setelah terpeleset di Camp Nou yang diguyur hujan

    Menurut Marca, kiper Barcelona Joan Garcia menjalani pemeriksaan medis pada Kamis pagi setelah mengalami ketidaknyamanan pada lutut kanannya saat kemenangan atas Racing Santander pada Rabu. Penjaga gawang asal Catalunya itu mengalami masalah tersebut ketika terpeleset di lapangan basah saat mengambil bola di belakang gawangnya di tengah hujan deras.

    Meski menyelesaikan babak pertama, gerakan yang canggung itu memaksanya ditarik keluar saat jeda sebagai langkah pencegahan.

    Wojciech Szczesny masuk dari bangku cadangan untuk menggantikannya pada babak kedua.

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  • imago-sport-1083409978.jpgSergio Ros

    Tes medis menyingkirkan adanya kerusakan serius pada bek tengah

    Pemeriksaan awal di tempat latihan membawa kelegaan bagi staf medis Barcelona setelah menyingkirkan kemungkinan cedera serius. Klub mengonfirmasi bahwa rasa tidak nyaman itu berada di lutut kanannya, bukan kaki kiri yang memerlukan tindakan operasi musim lalu.

    Namun, ketersediaannya untuk laga Sabtu melawan Sevilla masih belum dapat dipastikan.

    "Pemain tim utama Joan Garcia mengalami rasa tidak nyaman ringan di lutut kanannya. Ketersediaannya akan bergantung pada perkembangan cedera tersebut," demikian bunyi pernyataan resmi klub.

  • Flick menghadapi dilema penjaga gawang di Sanchez Pizjuan

    Dengan hanya 48 jam yang memisahkan tes tersebut dengan kick-off di Ramon Sanchez Pizjuan, pelatih Hansi Flick menghadapi pilihan taktis yang rumit. Dikenal tidak pernah terburu-buru memulangkan pemain jelang jeda internasional, Flick tampaknya tidak akan mengambil risiko yang tidak perlu dengan Garcia.

    Pelatih asal Jerman itu harus memutuskan apakah akan kembali mengandalkan Szczesny atau beralih kepada rekrutan musim panas Dominik Livakovic.

    Kiper nomor satu Kroasia, Livakovic, masih menunggu untuk menjalani debut resminya dengan seragam Barcelona.

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  • imago-sport-1083409981.jpgSergio Ros

    Keputusan segera diambil saat jeda internasional mendekat

    Barcelona akan melakukan penilaian kebugaran terakhir dalam sesi latihan penutup sebelum bertolak ke Andalusia. Jika Garcia ditahan, ia akan memiliki waktu tiga pekan penuh untuk pulih selama jeda internasional mendatang.

    Szczesny tetap menjadi favorit utama untuk tampil sebagai starter setelah masuk di tengah pertandingan melawan Racing.

    Flick akan menjelaskan siapa penjaga gawang starter-nya dalam sesi media prapertandingan pada Jumat.

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