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"Syukurlah!" - Ryan Reynolds melontarkan respons kocak saat para penggemar AS meninggalkan Texas untuk pindah ke Wrexham
Para penggemar Amerika pindah ke Wrexham
Sepasang suami istri asal Amerika Serikat tengah bersiap pindah dari Texas ke Wrexham setelah menonton dokumenter hit Disney Plus tentang klub sepak bola tersebut. Jeff dan Janice Ivey, dari New Braunfels, telah mengunjungi kota di Wales itu tujuh kali dalam dua setengah tahun terakhir.
Jeff sudah berada di Wrexham dan aktif mencari rumah menjelang perpindahan permanen mereka. Ia memiliki kewarganegaraan Inggris melalui garis keturunan Skotlandianya, sementara Janice masih berada di Amerika Serikat untuk menjual rumah mereka dan menunggu visanya.
Serial Welcome to Wrexham, yang mendokumentasikan klub tersebut sejak pengambilalihan oleh Ryan Reynolds dan Rob Mac pada 2020, telah menghadirkan penggemar dari seluruh dunia. Setelah pertama kali tayang pada 2022, acara itu merilis musim kelimanya pada awal tahun ini dan telah diperpanjang untuk tiga edisi lagi.
Reynolds memberikan respons kocak di media sosial
Kabar tentang rencana kepindahan mereka dengan cepat menjadi viral di media sosial, menarik perhatian luas terhadap dedikasi pasangan tersebut. Salah satu pemilik Wrexham, Reynolds, mengetahui kisah yang menyentuh hati itu dan tak bisa menahan diri untuk memberikan responsnya sendiri atas relokasi tak terduga tersebut.
Menulis di X, bintang Hollywood itu dengan bercanda merujuk pada serial televisi yang jauh lebih kelam. "Syukurlah mereka tidak menonton Chernobyl," tulisnya, merujuk pada drama tahun 2019 yang berpusat pada bencana nuklir 1986 di dekat kota terbengkalai Pripyat, Ukraina.
Perubahan luar biasa dalam nasib klub
Sejak membeli klub ini bersama Rob Mac enam tahun lalu, duo selebritas tersebut telah mengawasi perubahan nasib yang luar biasa bagi Wrexham. Investasi finansial mereka yang besar dan pemasaran global telah sepenuhnya mengubah seluruh komunitas.
Wrexham secara luar biasa meraih tiga promosi beruntun untuk akhirnya mencapai Championship menjelang musim 2025. Pencapaian besar itu menandai penampilan pertama mereka di kasta kedua sepak bola Inggris dalam 43 tahun.
Tim pekerja keras asuhan Phil Parkinson kemudian finis di peringkat ketujuh musim lalu, hanya gagal lolos ke play-off dengan selisih dua poin. Kebangkitan bertahap klub di piramida sepak bola terus menarik perhatian internasional dan para pendukung setia seperti keluarga Ivey.
- Istimewa
Fokus pada kampanye liga yang baru
Saat para penghuni permanen terbaru mereka bersiap menetap, Wrexham harus segera kembali memusatkan perhatian pada urusan di lapangan. Mereka dijadwalkan memulai kampanye liga yang benar-benar baru pekan depan setelah tersingkir dari Piala Carabao oleh Middlesbrough pada Jumat. Wrexham akan bertandang ke markas rival sesama Wales, Cardiff City, pada Senin, 17 Agustus, dalam laga derby yang menjanjikan persaingan sengit.
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