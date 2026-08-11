Sepasang suami istri asal Amerika Serikat tengah bersiap pindah dari Texas ke Wrexham setelah menonton dokumenter hit Disney Plus tentang klub sepak bola tersebut. Jeff dan Janice Ivey, dari New Braunfels, telah mengunjungi kota di Wales itu tujuh kali dalam dua setengah tahun terakhir.

Jeff sudah berada di Wrexham dan aktif mencari rumah menjelang perpindahan permanen mereka. Ia memiliki kewarganegaraan Inggris melalui garis keturunan Skotlandianya, sementara Janice masih berada di Amerika Serikat untuk menjual rumah mereka dan menunggu visanya.

Serial Welcome to Wrexham, yang mendokumentasikan klub tersebut sejak pengambilalihan oleh Ryan Reynolds dan Rob Mac pada 2020, telah menghadirkan penggemar dari seluruh dunia. Setelah pertama kali tayang pada 2022, acara itu merilis musim kelimanya pada awal tahun ini dan telah diperpanjang untuk tiga edisi lagi.