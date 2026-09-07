Sydney FC merekrut prospek Manchester United James Overy saat remaja itu mengincar terobosan bersama Australia

Overy menegaskan keinginannya untuk mengamankan menit bermain yang konsisten di tim utama guna memperkuat upayanya masuk ke skuad Piala Asia tahun depan.

Dalam pernyataan resmi klub, Overy berkata: "Saya merasa ini adalah waktu yang tepat bagi saya untuk mengambil langkah berikutnya dan bermain di level senior. Sydney FC adalah klub besar dengan sejarah memenangkan trofi dan mengembangkan pemain muda Australia, jadi saya sangat antusias untuk bergabung.

"Keterlibatan saya bersama tim nasional Australia telah memberi saya gambaran tentang ke mana saya ingin melangkah. Bermain secara reguler untuk Sydney FC adalah peluang besar bagi saya untuk terus berkembang dan semoga mendapatkan lebih banyak kesempatan bersama tim nasional."