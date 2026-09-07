Sportimage
Diterjemahkan oleh
Sydney FC merekrut prospek Manchester United James Overy saat remaja itu mengincar terobosan bersama Australia
Manchester City amankan remaja
Sydney telah mengamankan jasa bek kanan berusia 18 tahun, Overy, dari akademi United dengan kontrak tiga tahun. Finalis grand final A-League Men musim lalu itu menuntaskan kesepakatan tersebut dengan biaya yang tidak diungkapkan, dengan raksasa Premier League itu menyisipkan klausul pembelian kembali dalam perjanjian. Kepindahan ini menandai kembalinya Overy ke tanah kelahirannya setelah dua tahun mengasah kemampuannya di sistem kelompok umur Inggris.
- Getty Images Sport
Bek incar bidikan tim nasional
Overy menegaskan keinginannya untuk mengamankan menit bermain yang konsisten di tim utama guna memperkuat upayanya masuk ke skuad Piala Asia tahun depan.
Dalam pernyataan resmi klub, Overy berkata: "Saya merasa ini adalah waktu yang tepat bagi saya untuk mengambil langkah berikutnya dan bermain di level senior. Sydney FC adalah klub besar dengan sejarah memenangkan trofi dan mengembangkan pemain muda Australia, jadi saya sangat antusias untuk bergabung.
"Keterlibatan saya bersama tim nasional Australia telah memberi saya gambaran tentang ke mana saya ingin melangkah. Bermain secara reguler untuk Sydney FC adalah peluang besar bagi saya untuk terus berkembang dan semoga mendapatkan lebih banyak kesempatan bersama tim nasional."
Pathway mengikuti cetak biru yang telah terbukti
Overy akan berupaya meniru perjalanan Paul Okon-Engstler, yang menembus tim nasional senior dan mendapatkan transfer ke FC Koln setelah bersinar dengan warna Sky Blue.
Menyambut kedatangan remaja itu, pelatih kepala Sydney Patrick Kisnorbo berkata: "James adalah pemain muda Australia yang sangat menarik dan kami yakin dia memiliki masa depan yang sangat besar. Dia telah menghabiskan dua tahun penting untuk berkembang di lingkungan elite di Manchester United, dan sekarang dia membutuhkan menit bermain reguler di level senior untuk mengambil langkah berikutnya dalam kariernya.
"Dia bahkan sudah berada di sekitar Socceroos pada usia baru 18 tahun, yang menunjukkan betapa tingginya dia dihargai, dan juga betapa bagus karakternya."
Laga piala menawarkan panggung
Overy bisa langsung menjalani debut kompetitifnya saat Sydney menghadapi rival sengit Melbourne Victory di semifinal Australia Cup pada Rabu. Laga melawan lawan yang sudah familier menjadi ujian awal yang ideal untuk kesiapan fisiknya tampil di level senior. Penampilan konsisten sepanjang perjalanan di ajang piala dan liga akan sangat meningkatkan peluang bek muda itu untuk mengamankan tempat permanen di timnas Australia.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami