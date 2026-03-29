Syarat-syarat klausul pelepasan Bruno Fernandes terungkap saat Man Utd mengajukan permohonan kepada kapten klub

Untuk meyakinkan Fernandes bahwa masa depannya tetap di Manchester, United mengandalkan kebangkitan mereka belakangan ini di bawah asuhan Michael Carrick. Mereka saat ini berada di jalur yang tepat untuk kembali ke Liga Champions, sebuah kompetisi di mana Fernandes anehnya kurang mendapat kesempatan bermain, dengan hanya mencatatkan 19 penampilan selama enam tahun kariernya di Old Trafford. Sumber-sumber di klub percaya bahwa membuktikan proyek ini sedang menuju ke arah yang benar adalah satu-satunya cara untuk menangkis minat dari Liga Pro Arab Saudi dan klub-klub elit Eropa lainnya.

Ada juga daya tarik emosional dari warisannya. Meskipun gelar juara mungkin lebih mudah diraih di PSG atau Bayern Munich, memenangkan trofi besar bersama United dianggap memiliki nilai pribadi yang lebih besar bagi sang kapten. Terlepas dari kecemerlangan individunya, ia hanya memiliki satu trofi Piala FA dan satu trofi Piala Liga sebagai bukti pengabdiannya selama bertahun-tahun, dan ia sangat ingin menambahkan medali Liga Premier atau Liga Champions ke dalam koleksinya itu sebelum ia memasuki masa senja kariernya.