Syarat-syarat klausul pelepasan Bruno Fernandes terungkap saat Man Utd mengajukan permohonan kepada kapten klub
Seruan putus asa Setan Merah kepada kapten mereka
Dalam beberapa pekan terakhir, petinggi Manchester United telah melakukan pembicaraan langsung dengan pemain internasional Portugal tersebut untuk menegaskan bahwa mereka ingin dia tetap menjadi poros utama tim, menurut Manchester Evening News. Hal ini menandai perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, ketika Fernandes menyiratkan dalam sebuah wawancara bahwa klub "ingin saya pergi," sebuah pernyataan yang saat itu tidak dibantah oleh semua pihak di Old Trafford. Gelandang berusia 32 tahun ini sedang dalam performa yang luar biasa, dengan mencatatkan 16 assist di Liga Premier musim ini. Saat ini, ia hanya berjarak empat assist dari rekor assist terbanyak dalam satu musim yang dipegang bersama oleh Thierry Henry dan Kevin De Bruyne.
Jalur pelarian ke luar negeri senilai £57 juta
Meskipun sikap United tegas, Fernandes memegang kartu penting dalam negosiasi. Terungkap bahwa kontraknya memuat klausul pelepasan sebesar sekitar £57 juta ($75,9 juta), meskipun klausul ini hanya berlaku bagi klub-klub dari luar negeri. Detail ini membuat klub-klub besar Eropa seperti Paris Saint-Germain waspada, terutama karena raksasa Prancis tersebut sebelumnya pernah berusaha memboyongnya ke Ligue 1 pada musim panas 2024. Ia diperkirakan akan mempertimbangkan semua opsi yang dimilikinya secara menyeluruh setelah Piala Dunia.
Liga Champions adalah kunci
Untuk meyakinkan Fernandes bahwa masa depannya tetap di Manchester, United mengandalkan kebangkitan mereka belakangan ini di bawah asuhan Michael Carrick. Mereka saat ini berada di jalur yang tepat untuk kembali ke Liga Champions, sebuah kompetisi di mana Fernandes anehnya kurang mendapat kesempatan bermain, dengan hanya mencatatkan 19 penampilan selama enam tahun kariernya di Old Trafford. Sumber-sumber di klub percaya bahwa membuktikan proyek ini sedang menuju ke arah yang benar adalah satu-satunya cara untuk menangkis minat dari Liga Pro Arab Saudi dan klub-klub elit Eropa lainnya.
Ada juga daya tarik emosional dari warisannya. Meskipun gelar juara mungkin lebih mudah diraih di PSG atau Bayern Munich, memenangkan trofi besar bersama United dianggap memiliki nilai pribadi yang lebih besar bagi sang kapten. Terlepas dari kecemerlangan individunya, ia hanya memiliki satu trofi Piala FA dan satu trofi Piala Liga sebagai bukti pengabdiannya selama bertahun-tahun, dan ia sangat ingin menambahkan medali Liga Premier atau Liga Champions ke dalam koleksinya itu sebelum ia memasuki masa senja kariernya.
Rencana darurat dan calon pengganti
Jika hal yang tak terduga itu terjadi dan Fernandes memutuskan untuk hengkang, Manchester United sudah dikaitkan dengan beberapa nama besar sebagai pengganti untuk mengisi kekosongan di lini tengah. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Cole Palmer semakin kecewa di Chelsea dan bisa jadi menjadi target utama tim perekrutan baru Setan Merah.