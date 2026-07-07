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Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Diterjemahkan oleh

Swiss, kabar buruk bagi Manzambi: sang bintang mengalami cedera dan harus absen di babak 16 besar melawan Kolombia

Switzerland
Switzerland vs Colombia
Colombia
World Cup

Kabar buruk bagi Swiss menjelang babak 16 besar Piala Dunia. Johan Manzambi tidak akan bisa diturunkan dalam laga melawan Kolombia akibat cedera yang dialaminya saat sesi latihan terakhir di Vancouver.


Menurut Blik, gelandang kelahiran 2005, Manzambi, dilaporkan mengalami masalah pada lututnya saat mengikuti pertandingan latihan lima lawan lima, tanpa adanya kontak yang jelas dengan lawan.

Belum diketahui secara pasti seberapa parah cedera tersebut dan apakah Manzambi dapat kembali bermain jika Swiss lolos ke perempat final.

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