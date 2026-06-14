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Swedia kembali ke Piala Dunia setelah delapan tahun: dengan bintang Gyokeres, mereka bisa mengulangi prestasi gemilang di Rusia 2018

Sweden
World Cup

Viktor Gyokeres siap memimpin Swedia, yang kembali berlaga di Piala Dunia delapan tahun setelah penampilan gemilang mereka di Rusia.

Delapan tahun setelah penampilan terakhirnya, Swedia kembali berlaga di Piala Dunia. Tim Skandinavia ini, yang pada 2018 lolos setelah mengalahkan Italia di babak playoff, tampil di turnamen ini dengan skuad berkualitas, dipimpin oleh bintang Viktor Gyokeres—yang berperan krusial dalam babak playoff melawan Polandia—serta rekan setimnya di lini depan, Isak.

Prasyarat untuk tampil baik ada, meskipun tidak akan mudah mengulangi prestasi beberapa tahun lalu, ketika Swedia lolos sebagai juara grup di atas Meksiko, Korea Selatan, dan Jerman, mengalahkan Swiss di babak 16 besar sebelum tersingkir di perempat final seperti Inggris. Itu adalah Swedia era Forsberg, Berg, dan Lindelof, yang juga hadir tahun ini di lini pertahanan.

Kini giliran Gyokeres yang akan memimpin Swedia kembali berlaga di kompetisi sepak bola paling bergengsi ini, delapan tahun setelah partisipasi terakhir mereka di Rusia, dimulai dari laga perdana malam ini melawan Tunisia.


  • GRUP YANG SEIMBANG

    Peraturan Piala Dunia edisi ini, yang diperluas menjadi 48 negara, menetapkan bahwa dua tim teratas dari masing-masing dari 12 grup serta delapan tim peringkat ketiga terbaik akan lolos ke babak 16 besar. Dengan demikian, Swedia berpeluang lolos ke babak 16 besar, namun Grup F yang mereka tempati sama sekali tidak mudah.

    Pertandingan perdana akan melawan Tunisia, pada pukul 4 (waktu Italia) hari Minggu, 15 Juni. Kemudian, pada hari Sabtu, 20 Juni, akan menghadapi Belanda pada pukul 19.00 dan Jepang pada pukul 01.00 hari Jumat, 26 Juni.

    Tunisia, Belanda, dan Jepang adalah tiga tim nasional yang berbahaya, yang dapat menyulitkan Swedia. Swedia harus bermain baik agar tidak gagal dalam pertandingan pertama melawan tim Afrika tersebut dan berusaha memulai dengan kemenangan.

    Memulai dengan tiga poin, mengingat hanya 32 dari 48 tim yang lolos, meskipun tidak menjamin lolos ke babak 16 besar, setidaknya akan menempatkan tim nasional asuhan Graham Potter di jalur yang tepat.

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  • GYOKERES SI BINTANG

    Bintang Swedia tak diragukan lagi adalah Viktor Gyokeres. Penyerang yang baru saja menjadi juara Liga Inggris pada musim pertamanya bersama Arsenal ini menjadi andalan lini serang yang juga dapat mengandalkan kontribusi Isak, yang pindah ke Liverpool pada musim panas 2025.

    Gyokeres adalah pemain yang diandalkan Swedia dan juga menjadi andalan mereka di babak playoff: ia mencetak hat-trick untuk mengalahkan Ukraina di semifinal dan mencetak gol penentu 3-2 pada menit ke-88 di final melawan Polandia untuk membawa tim Skandinavia ini kembali ke Piala Dunia setelah bertahun-tahun.

    Arsenal membelinya seharga 75 juta dari Sporting setahun lalu dan pada musim pertamanya ia mencetak 14 gol dalam 36 pertandingan Liga Premier serta lima gol dalam 13 pertandingan Liga Champions.

    Mungkin diharapkan lebih mengingat jumlah yang dikeluarkan oleh The Gunners, tetapi kini, di Piala Dunia bersama timnasnya, dia bisa menjadi motor utama tim.

  • ISAK UNTUK PEMBALASAN

    Sementara itu, rekan setim Gyokeres Isak dituntut untuk membuktikan diri. Ia juga menjadi salah satu transfer paling ramai dibicarakan musim panas lalu, dengan Liverpool membelinya seharga 145 juta poundsterling dari Newcastle, namun performanya jelas belum sesuai dengan ekspektasi.

    Dia hanya mencetak tiga gol dalam 14 pertandingan Premier League, dan juga harus absen karena patah tulang peroneus yang membuatnya tidak bisa bermain dari akhir Desember hingga awal April.

    Setelah tahun yang sulit, dia telah pulih dari masalah fisiknya dan Piala Dunia bisa menjadi kesempatan besar baginya untuk kembali bersinar seperti saat masih di Newcastle.

  • BAGAIMANA CARA BERMAIN SWEDIA

    Selain dua penyerang kelas atas seperti Gyokeres dan Iask, Swedia juga bisa mengandalkan Hien dan Lindelof di lini belakang serta Karlstrom dari Udinese di lini tengah. Perhatikan juga Lucas Bergvall, gelandang Tottenham yang dipanggil Potter dan berpotensi menjadi salah satu kunci tim nasional Skandinavia ini, meskipun ia kemungkinan akan memulai pertandingan melawan Tunisia dari bangku cadangan.

    Potter akan mengatur timnya dengan formasi 3-4-1-2 yang sangat kompak, di mana sayap-sayap yang ditempati oleh Bernhardsson dan Gudmundsson akan bertugas menyuplai bola ke dua penyerang. Dengan Nygren bertindak sebagai penghubung antara lini tengah dan lini depan.

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