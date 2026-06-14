Swedia kembali ke Piala Dunia setelah delapan tahun: dengan bintang Gyokeres, mereka bisa mengulangi prestasi gemilang di Rusia 2018

Delapan tahun setelah penampilan terakhirnya, Swedia kembali berlaga di Piala Dunia. Tim Skandinavia ini, yang pada 2018 lolos setelah mengalahkan Italia di babak playoff, tampil di turnamen ini dengan skuad berkualitas, dipimpin oleh bintang Viktor Gyokeres—yang berperan krusial dalam babak playoff melawan Polandia—serta rekan setimnya di lini depan, Isak.

Prasyarat untuk tampil baik ada, meskipun tidak akan mudah mengulangi prestasi beberapa tahun lalu, ketika Swedia lolos sebagai juara grup di atas Meksiko, Korea Selatan, dan Jerman, mengalahkan Swiss di babak 16 besar sebelum tersingkir di perempat final seperti Inggris. Itu adalah Swedia era Forsberg, Berg, dan Lindelof, yang juga hadir tahun ini di lini pertahanan.

Kini giliran Gyokeres yang akan memimpin Swedia kembali berlaga di kompetisi sepak bola paling bergengsi ini, delapan tahun setelah partisipasi terakhir mereka di Rusia, dimulai dari laga perdana malam ini melawan Tunisia.



