Stasiun televisi seperti Sky memanfaatkan antusiasme para penggemar tersebut, tanpa memaksa penonton untuk menonton setiap pertandingan Wrexham, namun Swansea berpendapat bahwa persaingan menjadi sedikit tidak seimbang dan menguntungkan tim-tim yang memiliki nama besar.

Kepala eksekutif Tom Gorringe mengatakan dalam catatan programnya untuk pertandingan Swans melawan pemimpin klasemen Championship, Coventry City: “Kami kembali didatangi kamera Sky Sports, meskipun semoga liputan pertandingan ini akan lebih seimbang daripada yang kami saksikan pada pertandingan kami di Wrexham akhir pekan lalu.

“Meskipun saya yakin tidak ada yang akan membantah bahwa kami ingin terus meningkatkan profil produk EFL, cara kami melakukannya harus seimbang dan imparsial. Menurut saya, persiapan dan liputan pertandingan itu sendiri masih jauh dari memuaskan dalam hal tersebut.

“Karena produksi dilakukan oleh perusahaan produksi milik Rob dan Ryan, semua tamu dan sorotan tertuju pada tim mereka, ada perayaan bersama David Prutton – wajah liputan EFL Sky – dan iklan komentar pertandingan sama sekali tidak menyebutkan bahwa kami sedang bertanding.

“Bagi saya dan sejumlah anggota staf kami, rasanya kami hanya dianggap sebagai tambahan belaka dan bahwa tuan rumah kami diberi prioritas di setiap kesempatan, dan sebagai klub, kami sangat menyarankan agar pemikiran kritis yang lebih mendalam diberikan pada cara menangani situasi-situasi seperti ini ke depannya. Ini adalah posisi yang akan saya bahas dengan EFL minggu depan.”