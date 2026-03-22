Swansea merasa kesal atas liputan khusus Sky Sports mengenai Wrexham, sementara direktur eksekutifnya mengonfirmasi telah mengajukan keluhan kepada EFL terkait siaran yang dibawakan oleh Ryan Reynolds dan Rob Mac
Reynolds & Mac menyiarkan komentar alternatif untuk pertandingan Wrexham melawan Swansea
Itu bukanlah satu-satunya pilihan yang ditawarkan kepada pelanggan Sky pada hari itu, karena disajikan pula siaran audio alternatif saat Reynolds dan Mac mengambil mikrofon dan bergabung dengan David Prutton di tribun komentator. Selama 90 menit, mereka kembali bertemu dengan sejumlah wajah yang sudah tidak asing lagi—termasuk Ben Tozer, Ollie Palmer, Humphrey Ker, Ben Foster, dan Steven Fletcher.
Sky Sports menyiarkan pertandingan seperti biasa di saluran lain, di mana sudut pandang yang lebih seimbang disajikan, namun Swansea keberatan dengan privilese yang dinikmati Wrexham—seiring para ketua bersama kelas atas mereka menarik banyak perhatian. The Red Dragons telah melihat popularitas mereka melonjak berkat akuisisi yang mengejutkan pada 2021.
Serial dokumenter pemenang penghargaan ‘Welcome to Wrexham’ telah membuka jendela ke dunia, dengan kesuksesan di lapangan yang menghasilkan tiga promosi berturut-turut yang bersejarah - saat tim asuhan Phil Parkinson mengincar tempat di Liga Premier.
Apa yang dikatakan Direktur Utama Swansea mengenai liputan derby oleh Sky Sports
Stasiun televisi seperti Sky memanfaatkan antusiasme para penggemar tersebut, tanpa memaksa penonton untuk menonton setiap pertandingan Wrexham, namun Swansea berpendapat bahwa persaingan menjadi sedikit tidak seimbang dan menguntungkan tim-tim yang memiliki nama besar.
Kepala eksekutif Tom Gorringe mengatakan dalam catatan programnya untuk pertandingan Swans melawan pemimpin klasemen Championship, Coventry City: “Kami kembali didatangi kamera Sky Sports, meskipun semoga liputan pertandingan ini akan lebih seimbang daripada yang kami saksikan pada pertandingan kami di Wrexham akhir pekan lalu.
“Meskipun saya yakin tidak ada yang akan membantah bahwa kami ingin terus meningkatkan profil produk EFL, cara kami melakukannya harus seimbang dan imparsial. Menurut saya, persiapan dan liputan pertandingan itu sendiri masih jauh dari memuaskan dalam hal tersebut.
“Karena produksi dilakukan oleh perusahaan produksi milik Rob dan Ryan, semua tamu dan sorotan tertuju pada tim mereka, ada perayaan bersama David Prutton – wajah liputan EFL Sky – dan iklan komentar pertandingan sama sekali tidak menyebutkan bahwa kami sedang bertanding.
“Bagi saya dan sejumlah anggota staf kami, rasanya kami hanya dianggap sebagai tambahan belaka dan bahwa tuan rumah kami diberi prioritas di setiap kesempatan, dan sebagai klub, kami sangat menyarankan agar pemikiran kritis yang lebih mendalam diberikan pada cara menangani situasi-situasi seperti ini ke depannya. Ini adalah posisi yang akan saya bahas dengan EFL minggu depan.”
Tanggapan atas tuduhan adanya perlakuan istimewa terhadap Wrexham
Sky menyebut “Live from Wrexham with Rob & Ryan” sebagai “siaran pertama dari jenisnya”. Mac mengaku menikmati kesempatan tersebut, menyebutnya sebagai “pengalaman profesional paling memuaskan sepanjang hidupku”. Para penggemar disuguhi cuplikan di balik layar tentang bagaimana Mac dan Reynolds mengatasi tekanan saat menonton Wrexham secara langsung, hingga akhirnya mereka merayakan kemenangan 2-0 dalam laga derby tersebut.
Sky Sports telah memberi tahu BBC Wales bahwa, bertentangan dengan apa yang diklaim Gorringe, siaran alternatif pertandingan Wrexham melawan Swansea diproduksi dan disiarkan oleh mereka - bukan oleh Reynolds dan Mac. Mereka juga dengan cepat menunjukkan bahwa mantan kapten Swansea, Ashley Williams, adalah bagian dari tim pakar mereka di saluran lain, sementara pelatih kepala Vitor Matos diwawancarai sebelum dan sesudah pertandingan - dengan The Swans diperlakukan tidak berbeda dengan Wrexham dan Parkinson.
Modric & Snoop Dogg: Swansea pun punya tokoh-tokoh terkenal mereka sendiri
Swansea sendiri juga telah menarik banyak perhatian sejak menyambut beberapa tokoh terkenal ke dalam jajaran pemilik klub. Legenda Real Madrid peraih Ballon d’Or, Luka Modric, yang kini bermain untuk AC Milan, menjadi bagian dari tim tersebut bersama bintang rap Amerika yang ikonik, Snoop Dogg.
