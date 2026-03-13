Tentu saja, ini bukanlah kembalinya yang diimpikan oleh Zion Suzuki. Kiper Parma, yang tidak bermain sejak 8 November lalu (Parma vs Milan 2-2) akibat cedera tangan, kembali menjadi starter menggantikan kiper cadangan Edoardo Corvi dalam laga pembuka pekan ke-29 liga di kandang Torino, 126 hari kemudian.
Diterjemahkan oleh
Suzuki, kembalinya yang mengerikan setelah 19 hari: baru bermain 3 menit dalam laga Torino vs Parma, ia kebobolan gol yang melewati sela-sela kakinya dari Simeone
GOL YANG DITERIMA
Belum genap tiga menit di babak pertama, dan pada tembakan pertama yang dihadapi, Suzuki harus mengambil bola dari dalam gawang: Vlasic melakukan penetrasi, bola sampai ke Simeone yang mengontrolnya dengan kaki kanan dan melepaskan tendangan sambil hampir terjatuh dari posisi yang agak menyamping di dalam kotak penalti. Bola mengarah tepat ke arah kiper, namun dalam upayanya untuk menahan bola, kiper justru membiarkan bola melewati sela-sela kakinya.
Iklan