"Susunan pemainnya salah!" - Mantan bintang Inggris mengkritik habis-habisan Thomas Tuchel yang "sombong" setelah penampilan "mengkhawatirkan" di Piala Dunia melawan Republik Demokratik Kongo

Butt mengatakan bahwa tekad Tuchel untuk tetap berpegang pada metodenya sendiri merupakan kekuatan sekaligus kelemahan potensial. Meskipun mengakui bahwa kemenangan akan membungkam kritik, ia mempertanyakan penolakan sang manajer untuk mempertimbangkan pendapat dari luar.

"Dia melakukan apa yang dia inginkan dalam arti bahwa dia tidak peduli dengan media maupun para penggemar. Dia hanya keras kepala dengan caranya sendiri," jelas Butt. "Jika mereka menang dengan cara seperti ini, tidak ada yang akan peduli. Dia akan dianugerahi gelar kebangsawanan, dia akan menjadi dewa. Namun, hal ini sedikit mengkhawatirkan.

"Tapi dia tampak seperti manajer yang keras kepala, arogan dalam arti bahwa dia hanya melakukan apa yang ingin dia lakukan. Itu juga hal yang baik, bukan hal yang buruk sebagai seorang manajer. Dia punya rencana dan berpegang teguh padanya, serta tidak peduli dengan keributan di sekelilingnya."

Dia juga mengkritik pemilihan skuad Inggris, dengan menegaskan bahwa Tuchel tidak memasukkan pemain-pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan yang ketat.

"Saya tidak peduli apa kata orang, susunan skuadnya salah," tambahnya. "Di lubuk hatinya, dia tidak akan pernah mengakuinya, tapi dia tahu bahwa seharusnya dia membawa Trent Alexander-Arnold, 100%. Dia pasti tahu, saat tersisa 15 menit dengan skor 0-0, dia pasti sudah melirik bangku cadangan dan berharap ada Phil Foden atau Cole Palmer di sana. Jika dia tidak menang, dia akan dikritik habis-habisan, benar-benar habis-habisan. Saya hanya tidak mengerti banyak keputusannya. Ini agak berantakan."