Getty Images Sport
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"Susunan pemainnya salah!" - Mantan bintang Inggris mengkritik habis-habisan Thomas Tuchel yang "sombong" setelah penampilan "mengkhawatirkan" di Piala Dunia melawan Republik Demokratik Kongo
Butt mempertanyakan keputusan Tuchel setelah kemenangan atas Inggris
Butt melontarkan kritik tajam terhadap Tuchel setelah kemenangan Inggris 2-1 yang kurang meyakinkan atas Republik Demokratik Kongo, yang memunculkan kekhawatiran terkait pendekatan taktis sang manajer maupun pemilihan skuadnya. Dalam wawancara eksklusif dengan Paddy Power, mantan gelandang timnas Inggris itu berpendapat bahwa Tuchel telah mengabaikan para pemain kreatif kunci dan menyusun skuad beranggotakan 26 orang yang tidak seimbang. Butt meyakini keputusan-keputusan tersebut berpotensi menjadi masalah besar jika Inggris mengalami kesulitan di babak-babak akhir Piala Dunia.
- Getty Images Sport
Mantan gelandang timnas Inggris menjelaskan kekhawatirannya
Butt mengatakan bahwa tekad Tuchel untuk tetap berpegang pada metodenya sendiri merupakan kekuatan sekaligus kelemahan potensial. Meskipun mengakui bahwa kemenangan akan membungkam kritik, ia mempertanyakan penolakan sang manajer untuk mempertimbangkan pendapat dari luar.
"Dia melakukan apa yang dia inginkan dalam arti bahwa dia tidak peduli dengan media maupun para penggemar. Dia hanya keras kepala dengan caranya sendiri," jelas Butt. "Jika mereka menang dengan cara seperti ini, tidak ada yang akan peduli. Dia akan dianugerahi gelar kebangsawanan, dia akan menjadi dewa. Namun, hal ini sedikit mengkhawatirkan.
"Tapi dia tampak seperti manajer yang keras kepala, arogan dalam arti bahwa dia hanya melakukan apa yang ingin dia lakukan. Itu juga hal yang baik, bukan hal yang buruk sebagai seorang manajer. Dia punya rencana dan berpegang teguh padanya, serta tidak peduli dengan keributan di sekelilingnya."
Dia juga mengkritik pemilihan skuad Inggris, dengan menegaskan bahwa Tuchel tidak memasukkan pemain-pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan yang ketat.
"Saya tidak peduli apa kata orang, susunan skuadnya salah," tambahnya. "Di lubuk hatinya, dia tidak akan pernah mengakuinya, tapi dia tahu bahwa seharusnya dia membawa Trent Alexander-Arnold, 100%. Dia pasti tahu, saat tersisa 15 menit dengan skor 0-0, dia pasti sudah melirik bangku cadangan dan berharap ada Phil Foden atau Cole Palmer di sana. Jika dia tidak menang, dia akan dikritik habis-habisan, benar-benar habis-habisan. Saya hanya tidak mengerti banyak keputusannya. Ini agak berantakan."
Pilihan pemain lini tengah juga menuai kritik
Butt juga merasa bingung dengan cara Tuchel menangani Kobbie Mainoo, dan mempertanyakan mengapa pemain muda United itu hampir tidak pernah diturunkan. Ia berpendapat bahwa memasukkan Jordan Henderson daripada Mainoo mencerminkan kurangnya kepercayaan terhadap lini pertahanan Inggris dan membatasi ambisi serangan tim.
"Hal besar yang tidak saya mengerti adalah mengapa dia tidak memasukkan Kobbie Mainoo sama sekali," kata Butt. "Saya benar-benar tidak mengerti. Dia bahkan tidak memberinya waktu tiga menit. Dia memasukkan Jordan Henderson sebelum Mainoo - ada sesuatu yang salah secara mendasar di sana.
"Sangat jelas bahwa Tuchel tidak percaya pada empat beknya, itulah mengapa dia memainkan dua pemain bertahan seperti itu. Ini gila saat menghadapi tim seperti Kongo. Menurut saya, di situlah Kobbie Mainoo seharusnya masuk dan bermain. Melawan tim-tim seperti Ghana, Panama, dan Kongo, dia seharusnya sudah dimasukkan."
Butt juga mempertanyakan duet gelandang Declan Rice dan Elliot Anderson, dengan menyatakan bahwa duet tersebut kurang kreatif. Dia mengklaim Rice belum sepenuhnya fit dan mengkritik Anderson karena bermain terlalu aman serta gagal menggerakkan bola secara efektif.
Dia menambahkan: “Thomas Tuchel menempatkan gelandang terbaik kami, mungkin salah satu yang terbaik di Eropa musim lalu, sebagai bek kanan karena itu masalah yang sangat mencolok. Terlepas dari itu, Declan Rice jelas mengalami cedera. Tidak mungkin dia dalam kondisi fit sepenuhnya, jadi saya tidak mengerti mengapa dia tidak menggantikannya saja, memberinya istirahat—dia masih punya pertandingan-pertandingan besar yang akan datang.
"Elliot Anderson belum tampil bagus dan dia juga tidak bagus saat melawan DR Kongo. Permainannya agak tersendat, dia terlalu sering mundur ke belakang, menerima bola di area yang salah, tidak cukup progresif, dan tidak cukup sering menembus lini pertahanan lawan."
- AFP
Tekanan terhadap Tuchel semakin meningkat
Inggris masih bertahan di Piala Dunia, namun sorotan akan tetap tertuju pada pemilihan susunan pemain yang dilakukan Tuchel untuk babak berikutnya. The Three Lions selanjutnya akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar di Mexico City pada hari Senin.
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