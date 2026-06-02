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Susunan pemain kemungkinan Piala Dunia 2026: Pemain inti dan susunan pemain utama yang diperkirakan dari 48 tim nasional
PEMBENTUKAN TIM ALJAZAIR YANG DIPREDIKSI
(4-2-3-1): Zidane; Belghali, Belaid, Bensebaini, Ait-Nouri; Zerrouki, Boudaoui; Mahrez, Aouar, Chaibi, Gouiri
Pelatih: Petkovic
PEMBENTUKAN TIM ARAB SAUDI YANG DIPREDIKSI
(4-3-3): Al-Aqidi; Boushal, Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi; Kanno, Al-Khaibari, N. Al-Dawsari; Mandash, Al-Buraikan, S. Al-Dawsari
Pelatih: Donis
PEMBENTUKAN TIM ARGENTINA YANG DIPREDIKSI
(4-3-3): Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; Mac Allister, Paredes, Fernandez; Messi, Alvarez, Almada
Pelatih: Scaloni
PEMBENTUKAN TIM AUSTRALIA YANG DIPREDIKSI
(5-4-1): Ryan; Italiano, Degenek, Souttar, Circati, Bos; Metcalfe, Devlin, O'Neill, Irankunda; Touré
Pelatih: Popovic
PEMBENTUKAN TIM AUSTRIA YANG DIPREDIKSI
(4-2-3-1): A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X. Schlager, Seiwald; Wimmer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic
Pelatih: Rangnick
PEMBENTUKAN TIM BELGIA YANG DIPREDIKSI
(4-2-3-1): Courtois; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper; Tielemans, Onana; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere
Pelatih: Garcia
PEMBENTUKAN TIM BOSNIA YANG DIPREDIKSI
(4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic; Demirovic, Dzeko
Pelatih: Barbarez
PEMBENTUKAN TIM BRASIL YANG DIPREDIKSI
(4-4-2): Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Luis Henrique, Casemiro, Bruno Guimaraes, Raphinha; Vinicius, Cunha
Pelatih: Ancelotti
PEMBENTUKAN TIM KANADA YANG DIPREDIKSI
(4-4-2): Crepeau; Sigur, Bombito, Jones, Laryea; Buchanan, Koné, Eustaquio, Davies; Oluwaseyi, David
Pelatih: Marsch
PEMBENTUKAN TIM KAP VERDE YANG DIPREDIKSI
(4-2-3-1): Voziha; Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral; Lenini, Duarte; Rodrigues, Monteiro, Cabral; Livramento
Pelatih: Bubista
PEMBENTUKAN TIM KOLOMBIA YANG DIPREDIKSI
(4-2-3-1): Montero; Muñoz, Sánchez, Mina, Mojica; Lerma, Ríos; Arias, James, Díaz, Suárez
Pelatih: Lorenzo
PEMBENTUKAN TIM KOREA SELATAN YANG DIPREDIKSI
(4-2-3-1): Kim Seung-gyu; Seol, Kim Min-jae, Lee Han-beom, Lee Tae-seok; Wang, Castrop; Lee Kang-in, Lee Jae-sung, Bae; Son
Pelatih: Hong
PEMBENTUKAN TIM PERKIRAAN PÉRUSAHAN GADING
(4-3-3): Fofana; Doué, Koussonou, Ndicka, Konan; Kessié, Sangaré, Oulai; Pepé, Guessand, Diomandé
Pelatih: Faé
PEMBENTUKAN TIM CURACAO YANG DIPREDIKSI
(4-3-3): Room; Sambo, Van Ejma, Obispo, Floranus; J. Bacuna, Comenancia, L. Bacuna; Chong, Locadia, Gorré
Pelatih: Advocaat
PEMBENTUKAN TIM KROASIA YANG DIPREDIKSI
(4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Sucic, Modric; Pasalic, Kramaric, Perisic, Budimir
Pelatih: Dalic
PEMBENTUKAN TIM ECUADOR YANG DIPREDIKSI
(4-3-3): Galindez; Preciado, Ordonez, Pacho, Hincapié; Vite, Caicedo, Castillo; Yeboah, Valencia, Angulo
Pelatih: Beccacece
PEMBENTUKAN TIM MESIR YANG DIPREDIKSI
(3-4-1-2): El Shenawy; Ibrahim, Abdelmaguif, Rabia; Hany, Ateya, Lasheen, Fatouh; Ashour; Salah, Marmoush
Pelatih: Hassan
PEMBENTUKAN TIM PERANCIS YANG DIPREDIKSI
(4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Rabiot, Tchouameni; Dembelé, Olise, Doué; Mbappé
Pelatih: Deschamps
PEMBENTUKAN TIM JERMAN YANG DIPREDIKSI
(4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Pavlovic, Goretzka; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz
Pelatih: Tuchel
PEMBENTUKAN TIM GHANA YANG DIPREDIKSI
(3-4-3): Asare; Adjetei, Seidu, Oppong; Yirenkyi, Sibo, Partey, Mensah; Sulemana, Semenyo, Ayew
Pelatih: Queiroz
PEMBENTUKAN TIM JEPANG YANG DIPREDIKSI
(3-4-2-1): Suzuki; Tomiyasu, Taniguchi, Itakura; Doan, Endo, Tanaka, Nakamura; Kubo, Ito; Ueda
Pelatih: Moriyasu
PEMBENTUKAN TIM JORDAN YANG DIPREDIKSI
(3-4-3): Abulaila; Abu Dahab, Nasib, Al-Arab; Haddad, Al-Rawahbdeh, Al-Rashdan; Abu Taha; Tamari, Olwan, Al-Mardi
Pelatih: Sellami
PEMBENTUKAN TIM HAITI YANG DIPREDIKSI
(4-3-3): Placide; Arcus, Adé, Duverne, Expérience; Deedson, Bellegarde, Pierre; Isidor, Nazon, Providence
Pelatih: Migné.
PEMBENTUKAN TIM INGGRIS YANG DIPREDIKSI
(4-2-3-1): Pickford; James, Guehi, Konsa, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Eze; Kane
Pelatih: Tuchel
PEMBENTUKAN TIM IRAN YANG DIPREDIKSI
(4-2-3-1): Beyranvand; Yousefi, Kanaani, Khalilzadeh, Mohammadi; Ezatolahi, Ghoddos; Jahanbakhsh, Ghayedi, Mohebi; Taremi
Pelatih: Ghalenoei
PEMBENTUKAN TIM IRAK YANG DIPREDIKSI
(4-2-3-1): Hassan; Hussein Ali, Sulaka, Tahseen, Doski; Al-Ammari, Bayesh; Ali Jasim, Iqbal, Amyn; Aymen Hussein
Pelatih: Arnold
PEMBENTUKAN TIM MAROKO YANG DIPREDIKSI
(4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Aguerd, Salah-Eddine; Ounahi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Saibari, Talbi; El Kaabi
Pelatih: Ouahbi
PEMBENTUKAN TIM MEKSIKO YANG DIPREDIKSI
(4-3-3): Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Pineda, Alvarez, Fidalgo; Vega, Jimenez, Quinones
Pelatih: Aguirre
PRAKIRAAN SUSUNAN PEMAIN NORWEGIA
(4-3-3): Nyland; Ryerson, Heggem, Ostigard, Wolfe; Thorstvedt, Berg, Berge; Sorloth, Haaland, Nusa
Pelatih: Solbakken
PEMBENTUKAN TIM SELANDIA BARU YANG DIPREDIKSI
(4-2-3-1): Crocombe; Payne, Bindon, Boxall, Cacace; Samenic, Bell; McCowatt, Singh, Garbett; Wood
Pelatih: Bazele
PEMBENTUKAN TIM BELANDA YANG DIPREDIKSI
(4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Aké, Van de Ven; De Jong, Gravenberch; Malen, Reijnders, Gakpo; Depay
Pelatih: Koeman
PEMBENTUKAN TIM PANAMA YANG DIPREDIKSI
(3-4-2-1): Mosquera; Farina, Andrade, Cordoba; Murillo, Carrasquilla, Godoy, Davis; Barcenas, Diaz; Fajardo
Pelatih: Christiansen
PEMBENTUKAN TIM PARAGUAY YANG DIPREDIKSI
(4-4-2): Gill; Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso; D. Gomez, Ojeda, Bobadilla, Almiron; Enciso, Avalos
Pelatih: Alfaro
PEMBENTUKAN TIM PORTUGAL YANG DIPREDIKSI
(4-3-3): Costa; Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix
Pelatih: Martinez
PEMBENTUKAN TIM QATAR YANG DIPREDIKSI
(4-3-3): Barsham; Al-Oui, Khoukhi, Pedro Miguel, Al-Amin; Boudiaf, Fathy, Laye; Edmilson Junior, Almoez Ali, Afif
Pelatih: Lopetegui
PEMBENTUKAN TIM YANG DIPREDIKSI REPUBLIK CEKO
(3-4-2-1): Hornicek; Chaloupek, Hranac, Krejci; Zeleny, Soucek, Darida, Coufal; Provod, Sulc; Schick
Pelatih: Koubek
PEMBENTUKAN TIM YANG DIPREDIKSI: REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO
(4-2-3-1): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Pickel, Moutoussamy; Bongonda, Kakuta, Wissa; Bakambu
Pelatih: Desabre
PRAKIRAAN SUSUNAN PEMAIN SKOTLANDIA
(4-1-4-1): Gordon; Hickey, Hanley, McKenna, Robertson; Ferguson; Gannon-Doak, Christie, McTominay, McGinn; Adams
Pelatih: Clarke
PEMBENTUKAN TIM SENEGAL YANG DIPREDIKSI
(4-2-3-1): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs; Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Mané; Jackson
Pelatih: Thiaw
PEMBENTUKAN TIM SPANYOL YANG DIPREDIKSI
(4-3-3): Simon; Llorente, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Oyarzabal, N. Williams
Pelatih: De La Fuente
PEMBENTUKAN TIM AS YANG DIPREDIKSI
(4-3-3): Freese; Freeman, Richards, Trusty, Antonee Robinson; McKennie, Berhalter, Adams; Weah, Balogun, Pulisic
Pelatih: Pochettino
PEMBENTUKAN TIM AFRIKA SELATAN YANG DIPREDIKSI
(4-2-3-1): Williams; Mudau, Sibisi, Ndamane, Modiba; Sithole, Mokoena; Apollis, Zwane, Mofokeng; Foster
Pelatih: Bross
PEMBENTUKAN TIM SWEDIA YANG DIPREDIKSI
(3-4-2-1): Nordfeldt; Starfelt, Lagerbielke, Lindelof; Svensson, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Nygren, Elanga; Gyokeres
Pelatih: Potter
PEMBENTUKAN TIM SWISS YANG DIPREDIKSI
(4-3-3): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Rieder; Ndoye, Embolo, Vargas
Pelatih: Yakin
PEMBENTUKAN TIM TUNISIA YANG DIPREDIKSI
(4-3-3): Dahmen; Valery, Bronn, Talbi, Abdi; Gharbi, Skhiri, Hannibal; Achouri, Mastouri, Tounekti
Pelatih: Lamouchi
PEMBENTUKAN TIM TURKI YANG DIPREDIKSI
(3-4-2-1): Cakir; Demiral, Kabak, Bardakci; Celik, Calhanoglu, Kokcu, Ozer; Guler, Yildiz; Akturkoglu
Pelatih: Montella
PEMBENTUKAN TIM URUGUAY YANG DIPREDIKSI
(4-3-3): Rochet; Valera, Gimenez, Araujo, Olivera; Valverde, Ugarte, Bentancur; Canobbio, Nunez, Rodriguez
Pelatih: Bielsa
PEMBENTUKAN TIM UZBEKISTAN YANG DIPREDIKSI
(3-4-2-1): Nematov; Abdullaev, Ashurmatov, Khusanov; Sayfiev, Shukurov, Khamrobekov, Nasrullaev; Ganiev, Urunov; Shomurodov
Pelatih: Cannavaro