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World Cup In Demand Kits (05.22.2026)GOAL
Marco Trombetta

Diterjemahkan oleh

Susunan pemain kemungkinan Piala Dunia 2026: Pemain inti dan susunan pemain utama yang diperkirakan dari 48 tim nasional

World Cup

Susunan pemain khas tim nasional yang akan berlaga di Piala Dunia 2026: semua pemain yang kemungkinan besar akan diturunkan sebagai starter serta formasi awal yang mungkin dipilih oleh para pelatih.

  • PEMBENTUKAN TIM ALJAZAIR YANG DIPREDIKSI

    (4-2-3-1): Zidane; Belghali, Belaid, Bensebaini, Ait-Nouri; Zerrouki, Boudaoui; Mahrez, Aouar, Chaibi, Gouiri

    Pelatih: Petkovic

    • Iklan

  • PEMBENTUKAN TIM ARAB SAUDI YANG DIPREDIKSI

    (4-3-3): Al-Aqidi; Boushal, Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi; Kanno, Al-Khaibari, N. Al-Dawsari; Mandash, Al-Buraikan, S. Al-Dawsari

    Pelatih: Donis

  • PEMBENTUKAN TIM ARGENTINA YANG DIPREDIKSI

    (4-3-3): Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; Mac Allister, Paredes, Fernandez; Messi, Alvarez, Almada

    Pelatih: Scaloni

  • PEMBENTUKAN TIM AUSTRALIA YANG DIPREDIKSI

    (5-4-1): Ryan; Italiano, Degenek, Souttar, Circati, Bos; Metcalfe, Devlin, O'Neill, Irankunda; Touré

    Pelatih: Popovic

  • PEMBENTUKAN TIM AUSTRIA YANG DIPREDIKSI

    (4-2-3-1): A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X. Schlager, Seiwald; Wimmer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic

    Pelatih: Rangnick

  • PEMBENTUKAN TIM BELGIA YANG DIPREDIKSI

    (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper; Tielemans, Onana; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere

    Pelatih: Garcia

  • PEMBENTUKAN TIM BOSNIA YANG DIPREDIKSI

    (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic; Demirovic, Dzeko

    Pelatih: Barbarez

  • PEMBENTUKAN TIM BRASIL YANG DIPREDIKSI

    (4-4-2): Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Luis Henrique, Casemiro, Bruno Guimaraes, Raphinha; Vinicius, Cunha

    Pelatih: Ancelotti

  • PEMBENTUKAN TIM KANADA YANG DIPREDIKSI

    (4-4-2): Crepeau; Sigur, Bombito, Jones, Laryea; Buchanan, Koné, Eustaquio, Davies; Oluwaseyi, David

    Pelatih: Marsch

  • PEMBENTUKAN TIM KAP VERDE YANG DIPREDIKSI

    (4-2-3-1): Voziha; Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral; Lenini, Duarte; Rodrigues, Monteiro, Cabral; Livramento

    Pelatih: Bubista

  • PEMBENTUKAN TIM KOLOMBIA YANG DIPREDIKSI

    (4-2-3-1): Montero; Muñoz, Sánchez, Mina, Mojica; Lerma, Ríos; Arias, James, Díaz, Suárez

    Pelatih: Lorenzo

  • PEMBENTUKAN TIM KOREA SELATAN YANG DIPREDIKSI

    (4-2-3-1): Kim Seung-gyu; Seol, Kim Min-jae, Lee Han-beom, Lee Tae-seok; Wang, Castrop; Lee Kang-in, Lee Jae-sung, Bae; Son

    Pelatih: Hong

  • PEMBENTUKAN TIM PERKIRAAN PÉRUSAHAN GADING

    (4-3-3): Fofana; Doué, Koussonou, Ndicka, Konan; Kessié, Sangaré, Oulai; Pepé, Guessand, Diomandé

    Pelatih: Faé

  • PEMBENTUKAN TIM CURACAO YANG DIPREDIKSI

    (4-3-3): Room; Sambo, Van Ejma, Obispo, Floranus; J. Bacuna, Comenancia, L. Bacuna; Chong, Locadia, Gorré

    Pelatih: Advocaat

  • PEMBENTUKAN TIM KROASIA YANG DIPREDIKSI

    (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Sucic, Modric; Pasalic, Kramaric, Perisic, Budimir

    Pelatih: Dalic

  • PEMBENTUKAN TIM ECUADOR YANG DIPREDIKSI

    (4-3-3): Galindez; Preciado, Ordonez, Pacho, Hincapié; Vite, Caicedo, Castillo; Yeboah, Valencia, Angulo

    Pelatih: Beccacece

  • PEMBENTUKAN TIM MESIR YANG DIPREDIKSI

    (3-4-1-2): El Shenawy; Ibrahim, Abdelmaguif, Rabia; Hany, Ateya, Lasheen, Fatouh; Ashour; Salah, Marmoush

    Pelatih: Hassan

  • PEMBENTUKAN TIM PERANCIS YANG DIPREDIKSI

    (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Rabiot, Tchouameni; Dembelé, Olise, Doué; Mbappé

    Pelatih: Deschamps

  • PEMBENTUKAN TIM JERMAN YANG DIPREDIKSI

    (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Pavlovic, Goretzka; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz

    Pelatih: Tuchel

  • PEMBENTUKAN TIM GHANA YANG DIPREDIKSI

    (3-4-3): Asare; Adjetei, Seidu, Oppong; Yirenkyi, Sibo, Partey, Mensah; Sulemana, Semenyo, Ayew

    Pelatih: Queiroz

  • PEMBENTUKAN TIM JEPANG YANG DIPREDIKSI

    (3-4-2-1): Suzuki; Tomiyasu, Taniguchi, Itakura; Doan, Endo, Tanaka, Nakamura; Kubo, Ito; Ueda

    Pelatih: Moriyasu

  • PEMBENTUKAN TIM JORDAN YANG DIPREDIKSI

    (3-4-3): Abulaila; Abu Dahab, Nasib, Al-Arab; Haddad, Al-Rawahbdeh, Al-Rashdan; Abu Taha; Tamari, Olwan, Al-Mardi

    Pelatih: Sellami

  • PEMBENTUKAN TIM HAITI YANG DIPREDIKSI

    (4-3-3): Placide; Arcus, Adé, Duverne, Expérience; Deedson, Bellegarde, Pierre; Isidor, Nazon, Providence

    Pelatih: Migné.


  • PEMBENTUKAN TIM INGGRIS YANG DIPREDIKSI

    (4-2-3-1): Pickford; James, Guehi, Konsa, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Eze; Kane

    Pelatih: Tuchel


  • PEMBENTUKAN TIM IRAN YANG DIPREDIKSI

    (4-2-3-1): Beyranvand; Yousefi, Kanaani, Khalilzadeh, Mohammadi; Ezatolahi, Ghoddos; Jahanbakhsh, Ghayedi, Mohebi; Taremi

    Pelatih: Ghalenoei


  • PEMBENTUKAN TIM IRAK YANG DIPREDIKSI

    (4-2-3-1): Hassan; Hussein Ali, Sulaka, Tahseen, Doski; Al-Ammari, Bayesh; Ali Jasim, Iqbal, Amyn; Aymen Hussein

    Pelatih: Arnold


  • PEMBENTUKAN TIM MAROKO YANG DIPREDIKSI

    (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Aguerd, Salah-Eddine; Ounahi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Saibari, Talbi; El Kaabi

    Pelatih: Ouahbi


  • PEMBENTUKAN TIM MEKSIKO YANG DIPREDIKSI

    (4-3-3): Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Pineda, Alvarez, Fidalgo; Vega, Jimenez, Quinones

    Pelatih: Aguirre

  • PRAKIRAAN SUSUNAN PEMAIN NORWEGIA

    (4-3-3): Nyland; Ryerson, Heggem, Ostigard, Wolfe; Thorstvedt, Berg, Berge; Sorloth, Haaland, Nusa

    Pelatih: Solbakken


  • PEMBENTUKAN TIM SELANDIA BARU YANG DIPREDIKSI

    (4-2-3-1): Crocombe; Payne, Bindon, Boxall, Cacace; Samenic, Bell; McCowatt, Singh, Garbett; Wood

    Pelatih: Bazele


  • PEMBENTUKAN TIM BELANDA YANG DIPREDIKSI

    (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Aké, Van de Ven; De Jong, Gravenberch; Malen, Reijnders, Gakpo; Depay

    Pelatih: Koeman


  • PEMBENTUKAN TIM PANAMA YANG DIPREDIKSI

    (3-4-2-1): Mosquera; Farina, Andrade, Cordoba; Murillo, Carrasquilla, Godoy, Davis; Barcenas, Diaz; Fajardo

    Pelatih: Christiansen


  • PEMBENTUKAN TIM PARAGUAY YANG DIPREDIKSI

    (4-4-2): Gill; Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso; D. Gomez, Ojeda, Bobadilla, Almiron; Enciso, Avalos

    Pelatih: Alfaro


  • PEMBENTUKAN TIM PORTUGAL YANG DIPREDIKSI

    (4-3-3): Costa; Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix

    Pelatih: Martinez


  • PEMBENTUKAN TIM QATAR YANG DIPREDIKSI

    (4-3-3): Barsham; Al-Oui, Khoukhi, Pedro Miguel, Al-Amin; Boudiaf, Fathy, Laye; Edmilson Junior, Almoez Ali, Afif

    Pelatih: Lopetegui


  • PEMBENTUKAN TIM YANG DIPREDIKSI REPUBLIK CEKO

    (3-4-2-1): Hornicek; Chaloupek, Hranac, Krejci; Zeleny, Soucek, Darida, Coufal; Provod, Sulc; Schick

    Pelatih: Koubek


  • PEMBENTUKAN TIM YANG DIPREDIKSI: REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO

    (4-2-3-1): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Pickel, Moutoussamy; Bongonda, Kakuta, Wissa; Bakambu

    Pelatih: Desabre


  • PRAKIRAAN SUSUNAN PEMAIN SKOTLANDIA

    (4-1-4-1): Gordon; Hickey, Hanley, McKenna, Robertson; Ferguson; Gannon-Doak, Christie, McTominay, McGinn; Adams

    Pelatih: Clarke


  • PEMBENTUKAN TIM SENEGAL YANG DIPREDIKSI

    (4-2-3-1): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs; Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Mané; Jackson

    Pelatih: Thiaw


  • PEMBENTUKAN TIM SPANYOL YANG DIPREDIKSI

    (4-3-3): Simon; Llorente, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Oyarzabal, N. Williams

    Pelatih: De La Fuente


  • PEMBENTUKAN TIM AS YANG DIPREDIKSI

    (4-3-3): Freese; Freeman, Richards, Trusty, Antonee Robinson; McKennie, Berhalter, Adams; Weah, Balogun, Pulisic

    Pelatih: Pochettino


  • PEMBENTUKAN TIM AFRIKA SELATAN YANG DIPREDIKSI

    (4-2-3-1): Williams; Mudau, Sibisi, Ndamane, Modiba; Sithole, Mokoena; Apollis, Zwane, Mofokeng; Foster

    Pelatih: Bross


  • PEMBENTUKAN TIM SWEDIA YANG DIPREDIKSI

    (3-4-2-1): Nordfeldt; Starfelt, Lagerbielke, Lindelof; Svensson, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Nygren, Elanga; Gyokeres

    Pelatih: Potter


  • PEMBENTUKAN TIM SWISS YANG DIPREDIKSI

    (4-3-3): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Rieder; Ndoye, Embolo, Vargas

    Pelatih: Yakin


  • PEMBENTUKAN TIM TUNISIA YANG DIPREDIKSI

    (4-3-3): Dahmen; Valery, Bronn, Talbi, Abdi; Gharbi, Skhiri, Hannibal; Achouri, Mastouri, Tounekti

    Pelatih: Lamouchi


  • PEMBENTUKAN TIM TURKI YANG DIPREDIKSI

    (3-4-2-1): Cakir; Demiral, Kabak, Bardakci; Celik, Calhanoglu, Kokcu, Ozer; Guler, Yildiz; Akturkoglu

    Pelatih: Montella

  • PEMBENTUKAN TIM URUGUAY YANG DIPREDIKSI

    (4-3-3): Rochet; Valera, Gimenez, Araujo, Olivera; Valverde, Ugarte, Bentancur; Canobbio, Nunez, Rodriguez

    Pelatih: Bielsa


  • PEMBENTUKAN TIM UZBEKISTAN YANG DIPREDIKSI

    (3-4-2-1): Nematov; Abdullaev, Ashurmatov, Khusanov; Sayfiev, Shukurov, Khamrobekov, Nasrullaev; Ganiev, Urunov; Shomurodov

    Pelatih: Cannavaro