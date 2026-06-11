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USMNT projected XIGOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Susunan pemain inti yang diperkirakan untuk USMNT melawan Paraguay: Apakah Chris Richards siap menjadi starter dan apakah Sergino Dest akan memainkan peran baru?

Analysis
USA
World Cup
FEATURES
USA vs Paraguay
Paraguay
C. Pulisic
S. Dest
F. Balogun
M. Freese
T. Adams

Peran baru Sergino Dest, kondisi kebugaran Chris Richards, dan keputusan-keputusan mendadak membuat Pochettino harus mengambil keputusan besar, sementara GOAL meramalkan susunan pemain terbaik Timnas AS untuk Piala Dunia.

Saat berbicara kepada wartawan di awal pemusatan latihan, manajer Timnas AS Mauricio Pochettino ditanya mengenai susunan pemain inti untuk laga pembuka Piala Dunia. Apakah dia sudah mengetahuinya? "Sebagian besar," katanya. Kapan dia memutuskannya? "Sejak Maret lalu." Dia mengatakan masih ada ruang untuk penyesuaian, tetapi secara umum, dia sudah tahu seperti apa susunan timnya saat menghadapi Paraguay.

Dalam beberapa minggu terakhir, ia merahasiakan susunan pemain inti tersebut. Masih ada beberapa posisi dalam tim yang belum sepenuhnya jelas, baik karena cedera maupun persaingan posisi yang berlangsung hingga detik-detik terakhir.

Dengan demikian, GOAL mencoba menebak bagaimana susunan pemain USMNT asuhan Pochettino pada Jumat nanti saat mereka memulai perjalanan mereka di Piala Dunia...

  • United States Media AvailabilityGetty Images Sport

    Penjaga Gawang: Matt Freese

    Pochettino telah membuat persaingan ini tetap terbuka, jadi tidak akan terlalu mengejutkan jika Matt Turner yang dipilih. Namun, hal itu tetap akan menjadi kejutan tersendiri, mengingat betapa banyak waktu dan tenaga yang telah dicurahkan untuk mempersiapkan Freese menghadapi momen ini.

    Sejak awal musim panas lalu, Freese telah bermain di semua pertandingan kecuali dua, dengan Turner bermain selama tiga babak di dua pertandingan tersebut. Sebagai pujian bagi Freese, dia tidak melakukan kesalahan yang membuatnya kehilangan posisinya di semua pertandingan tersebut. Dia terlihat semakin percaya diri setiap kali bermain dan, meskipun ada alasan yang sah untuk khawatir mengingat kurangnya pengalamannya, semua indikasi menunjukkan bahwa dia seharusnya bisa menjadi kiper utama yang sangat baik musim panas ini.

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  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    LB: Antonee Robinson

    Timnas AS berharap dia tidak menghabiskan semua keajaibannya dalam laga persahabatan melawan Jerman.

    Gol Robinson dalam pertandingan perpisahan itu adalah gol yang tak terlupakan. Gol itu juga menjadi momen di mana Robinson bisa membuktikan dirinya kembali, dalam arti tertentu. Selama beberapa tahun terakhir, ia dibatasi oleh cedera dan penurunan performa akibatnya. Dalam beberapa bulan terakhir, ia belum sepenuhnya kembali ke performa terbaiknya — setidaknya hingga pertandingan melawan Jerman itu.

    Jika Robinson versi 2024 turun ke lapangan musim panas ini, USMNT bisa mencapai level yang sama sekali berbeda.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    CB: Tim Ream

    Bagi para skeptis—dan jumlahnya cukup banyak—ada baiknya menonton ulang pertandingan melawan Jerman. Hitunglah berapa kali bola diteruskan kepada Ream dalam situasi panik, dan hitunglah berapa kali Ream mampu mengatasi kepanikan dan tekanan tersebut untuk menyelamatkan AS dari situasi sulit.

    Itulah nilainya. Ream tidak mudah goyah, terutama saat menguasai bola, dan kehadirannya memberikan jaring pengaman dan katup pelepas yang sangat penting bagi AS. Mungkinkah kurangnya kecepatannya menjadi masalah di beberapa titik? Hal itu tentu saja mungkin, tetapi Anda harus menerima kompromi tersebut, mengingat semua hal baik yang dapat ia lakukan.

  • Chris Richards USMNT 2026Getty Images

    CB: Chris Richards

    Inilah yang menjadi pertanyaan besar, bukan? Richards mengatakan dia sudah siap bermain, dan jika memang begitu, itu akan menjadi dorongan besar bagi USMNT.

    Secara realistis, Pochettino harus mempertimbangkan beberapa opsi di sini. Apakah Richards siap bermain atau apakah dia siap menjadi Chris Richards? Jika yang terakhir, dia harus diturunkan sebagai starter. Jika yang pertama, keputusan harus diambil dengan membandingkan kondisi fisik Richards dengan opsi lain di tim.

    Prioritasnya adalah mengembalikan Richards ke kondisi 100 persen secepat mungkin. Jika itu terjadi pada hari Jumat, AS akan menjadi tim yang jauh lebih baik.

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    RB: Alex Freeman

    Apakah Anda ingin menyebutnya sebagai bek kanan atau bek tengah ketiga, itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah peran Freeman dalam tim dan fleksibilitas yang dimilikinya.

    Apakah Freeman masih agak mentah? Ya, tapi kemampuan fisiknya membantunya mengatasi begitu banyak hal di momen-momen sulit. Bermain di posisi ini, ia tampil bagus saat melawan Senegal dan Jerman, menunjukkan bahwa ia bisa memainkan peran yang lebih defensif saat menghadapi tim-tim elit. Akibatnya, ia seharusnya mendapat kepercayaan untuk menjadi starter di pertandingan ini juga.

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    CM: Tyler Adams

    Ada beberapa kekhawatiran di sini. Adams belum tampil dalam performa terbaiknya dalam dua pertandingan terakhir ini, tetapi AS akan membutuhkan performa terbaiknya di Piala Dunia ini.

    Mengingat masalah kebugarannya di akhir musim Liga Premier, hal ini cukup masuk akal. Maka, jeda yang lebih lama antar pertandingan di fase grup ini akan menjadi keuntungan. Adams tetap sama pentingnya bagi tim ini karena ia tetap menjadi pemain yang menentukan arah permainan tim ini.

  • United States v Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    CM: Weston McKennie

    Kita harus lihat dulu peran apa yang akan dimainkan McKennie. Apakah dia akan diberi kebebasan untuk bergerak bebas dan menciptakan kekacauan, ataukah dia akan bermain berdampingan dengan sahabat lamanya sekaligus rekan setimnya di lini tengah, Adams?

    Bagaimanapun juga, McKennie akan menjadi starter dan, mengingat performanya tahun ini, dia bisa menjadi pembeda yang sesungguhnya dalam pertandingan ini.

  • Malik TillmanGetty

    CM: Malik Tillman

    Sekali lagi, kita harus melihat perannya di sini. Tillman tampil luar biasa saat melawan Jerman dalam peran yang lebih bertahan, yang memungkinkannya menguasai bola dan sedikit mengendalikan permainan. Dalam peran itu, ia juga melakukan tekanan dengan sangat agresif, yang sangat penting saat menghadapi tim Jerman yang begitu tangguh.

    Penampilannya itu menunjukkan mengapa ia layak masuk dalam starting XI ini. Secara taktis, semuanya akan bergantung pada keseimbangan, namun Tillman baru saja membuktikan bahwa ia mampu melakukannya.

  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    LW: Christian Pulisic

    Tak perlu terlalu banyak membicarakan hal ini. Pulisic akan menjadi starter dan performanya sudah kembali prima. Jika ia bisa bermain sebaik saat melawan Senegal, Paraguay pasti akan kesulitan sepanjang malam.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    ST: Folarin Balogun

    Nasib sial bagi Ricardo Pepi, yang sudah menunjukkan performa lebih dari cukup untuk menjadi starter dan kemungkinan besar akan mendapat kesempatan itu di Piala Dunia lainnya. Namun, tidak di turnamen ini. Tidak dengan performa Balogun yang sedang on fire.

    Pemain Monaco ini sedang dalam performa terbaiknya, yang tentu saja sangat bagus. Namun, bahkan ketika dia tidak dalam performa terbaiknya, dia tetap memberikan kehadiran yang mampu membuka serangan USMNT. Pepi adalah opsi pergantian yang bagus dari bangku cadangan, begitu pula Haji Wright, tetapi ini adalah saatnya Balogun untuk bersinar.

  • Sergino Dest, USMNTGOAL

    RW: Sergino Dest

    Sekali lagi, kita bisa mendiskusikan seperti apa tepatnya peran ini, tapi ini adalah peran di mana Dest memiliki kebebasan, dan Dest yang bebas memang seru untuk ditonton.

    Bermain lebih ke depan dengan Freeman di belakangnya, bek kanan PSV ini diizinkan untuk menciptakan kekacauan di lini serang. Kemampuannya untuk melewati pemain lawan melalui dribel sangat, sangat berharga, dan semakin sering Dest melakukannya, semakin baik pula permainannya setelahnya. Dengan Dest yang bermain lebih ke depan, hal ini mengurangi tekanan pada para penyerang lainnya, itulah sebabnya strategi ini umumnya berjalan dengan sangat baik.

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