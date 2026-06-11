Susunan pemain inti yang diperkirakan untuk USMNT melawan Paraguay: Apakah Chris Richards siap menjadi starter dan apakah Sergino Dest akan memainkan peran baru?

Saat berbicara kepada wartawan di awal pemusatan latihan, manajer Timnas AS Mauricio Pochettino ditanya mengenai susunan pemain inti untuk laga pembuka Piala Dunia. Apakah dia sudah mengetahuinya? "Sebagian besar," katanya. Kapan dia memutuskannya? "Sejak Maret lalu." Dia mengatakan masih ada ruang untuk penyesuaian, tetapi secara umum, dia sudah tahu seperti apa susunan timnya saat menghadapi Paraguay.

Dalam beberapa minggu terakhir, ia merahasiakan susunan pemain inti tersebut. Masih ada beberapa posisi dalam tim yang belum sepenuhnya jelas, baik karena cedera maupun persaingan posisi yang berlangsung hingga detik-detik terakhir.

Dengan demikian, GOAL mencoba menebak bagaimana susunan pemain USMNT asuhan Pochettino pada Jumat nanti saat mereka memulai perjalanan mereka di Piala Dunia...