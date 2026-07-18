Susunan pemain Inggris di Piala Dunia 2030: Max Dowman dan Rio Ngumoha naik ke tim utama saat Three Lions mencari pengganti Harry Kane dan Jordan Pickford

Kamu nggak mungkin beneran berpikir kami bakal mengabaikannya, kan?!...

Masalah terbesar yang dihadapi Inggris dalam empat tahun ke depan adalah bagaimana mereka akan menggantikan Harry Kane. Tentu saja, kapten The Three Lions ini bisa saja terus bermain selama empat tahun lagi dan tampil di Piala Dunia keempat menjelang ulang tahunnya yang ke-37, tetapi Euro 2028 yang akan digelar di kandang sendiri kemungkinan besar akan menjadi penutup karier yang ideal bagi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris, setidaknya dalam hal karier internasionalnya.

Inggris juga tidak memiliki banyak pilihan untuk menggantikan Kane dalam jangka panjang. Pemain cadangannya di Amerika Utara, Ollie Watkins dan Ivan Toney, akan berusia 34 tahun saat Piala Dunia berikutnya digelar, sementara Dominic Solanke dan Dominic Calvert-Lewin—yang mendapat panggilan timnas pada Maret lalu—juga akan memasuki usia 30-an dalam empat tahun ke depan.

Dua belas bulan lalu, pilihan yang paling jelas tampaknya adalah Liam Delap, tetapi setelah musim debutnya yang sangat mengecewakan di Chelsea, ia perlu menemukan kembali performa dan kepercayaan dirinya sebelum bisa dipertimbangkan untuk dipanggil ke tim nasional.

Ada beberapa pemain muda yang layak dipertimbangkan, termasuk Shim Mheuka dari Chelsea dan, khususnya, JJ Gabriel dari Manchester United, tetapi saat ini, semua tanda mengarah pada peran baru bagi salah satu bintang muda Inggris saat ini, Jude Bellingham.

Mudah untuk dilupakan, tetapi periode terbaik dalam karier Bellingham sejauh ini terjadi ketika ia pertama kali bergabung dengan Real Madrid pada 2023 dan mulai memecahkan rekor-rekor gol yang sebelumnya dipegang oleh Cristiano Ronaldo. Selama periode tersebut, Bellingham bermain sebagai penyerang yang berposisi lebih ke belakang, dipercaya untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Karim Benzema di Bernabeu, di mana ia secara rutin berlari melampaui pemain sayap Madrid untuk memanfaatkan peluang.

Bellingham mampu mengelabui para bek lawan berkat perannya yang cukup unik, dan penampilannya tersebut membawanya naik ke podium pada upacara Ballon d'Or 2024. Seandainya Inggris memenangkan final Euro 2024, ia mungkin saja telah merebut penghargaan individu terbesar dalam dunia sepak bola untuk dirinya sendiri.

Ia menunjukkan tanda-tanda kembali menemukan performa terbaiknya selama Piala Dunia 2026, di mana pergerakan-pergerakan terlambatnya ke dalam kotak penalti membuatnya mampu berkolaborasi secara efektif dengan Kane dan menciptakan sejumlah momen penentu kemenangan. Setelah Kane pensiun, Inggris akan semakin mengandalkan Bellingham sebagai sumber inspirasi, dan perannya sebagai semacam penyerang terasa seperti evolusi alami bagi pemuda asal Birmingham ini.