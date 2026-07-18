Susunan pemain Inggris di Piala Dunia 2030: Max Dowman dan Rio Ngumoha naik ke tim utama saat Three Lions mencari pengganti Harry Kane dan Jordan Pickford

Sekitar masa Piala Dunia 2022, salah satu kekhawatiran terbesar seputar tim Inggris berpusat pada kurangnya opsi berkualitas untuk mendampingi Rice di lini tengah. Masa kejayaan Kalvin Phillips sudah berlalu, Jordan Henderson semakin menua, dan Jude Bellingham jelas perlu bermain lebih ke depan.
Selama dua tahun berikutnya, Sir Gareth Southgate mencari alternatif sebelum akhirnya memilih Alexander-Arnold menjelang Euro 2024. Eksperimen tersebut berakhir dengan sangat buruk—dan itu masih merupakan ungkapan yang halus.
Namun, saat kita menatap tahun 2030, dapat dikatakan bahwa lini tengah akan menjadi area dengan stok pemain paling melimpah bagi Inggris, mengingat banyaknya pemain muda yang muncul dalam dua atau tiga tahun terakhir.
Elliot Anderson mengambil peran sebagai starter bersama Rice musim panas ini dan, setelah menjadi pemain Inggris termahal dalam sejarah, dipersiapkan untuk menjadi pengganti jangka panjang Rodri di Manchester City. Sementara itu, Adam Wharton dan Alex Scott sama-sama kurang beruntung karena tidak terpilih, namun keduanya memiliki karakteristik serupa dengan Anderson sebagai gelandang yang bermain di posisi lebih dalam dan mengatur tempo permainan. Ketiganya seharusnya kembali bersaing untuk mendapatkan tempat di skuad pada tahun 2030, dengan Anderson diperkirakan berusia 27 tahun saat turnamen dimulai, sedangkan Wharton dan Scott akan berusia 26 tahun.
Kobbie Mainoo, yang berusia satu tahun lebih muda, memiliki pengalaman turnamen lebih banyak daripada yang disebutkan di atas karena pernah menjadi bagian dari skuad Inggris di Euro 2024 dan Piala Dunia 2026, meskipun pemain Manchester United ini perlu memperbaiki aspek pertahanan permainannya jika ingin berkembang menjadi pemain inti potensial untuk negaranya sekali lagi.
Archie Gray, Lewis Miley, Jack Hinshelwood, dan Josh King juga telah menarik perhatian berkat penampilan mereka di Liga Premier, dan mereka pun diuntungkan oleh usia yang masih muda. Lewis-Skelly juga telah membuktikan kemampuannya di lini tengah melalui penampilannya di akhir musim bersama Arsenal, sementara Chelsea menaruh harapan besar pada duo remaja Reggie Walsh dan Reggie Watson, dengan Finley Gorman dari Man City sebagai prospek berbakat lainnya.
Namun, seiring keyakinan kami bahwa Rice mungkin akan mengambil peran yang lebih dalam begitu ia menjadi kapten, ia akan membutuhkan pemain yang memiliki stamina dan daya serang di sisinya — dan di situlah O’Reilly berperan.
Bintang muda Man City ini tampil mengesankan saat dipindahkan ke lini tengah oleh Pep Guardiola dalam beberapa pertandingan di pertengahan musim, karena ia memadukan kemampuan bertahan yang telah diasahnya sebagai bek kiri dengan energi tak terbatas serta ancaman di sepertiga akhir lapangan. O'Reilly akan berusia 25 tahun pada 2030 dan memasuki masa puncak kariernya. Oleh karena itu, Inggris sebaiknya terus mencari peran yang tepat baginya di tim, meskipun hal itu berarti pemain lain yang sama-sama berbakat harus terlewatkan.