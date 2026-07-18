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England 2030 GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Susunan pemain Inggris di Piala Dunia 2030: Max Dowman dan Rio Ngumoha naik ke tim utama saat Three Lions mencari pengganti Harry Kane dan Jordan Pickford

Analysis
England
World Cup
M. Dowman
R. Ngumoha
J. Bellingham
D. Rice
B. Saka
H. Kane
J. Pickford
N. O'Reilly
M. Guehi
J. Trafford
V. Livramento
L. Hall
C. Cresswell

Dan penantian pun terus berlanjut. Kekalahan Inggris di semifinal Piala Dunia melawan Argentina pada Rabu lalu berarti upaya mereka untuk meraih trofi internasional pertama sejak 1966 akan berlanjut hingga dekade ketujuh. Harapannya, masa paceklik itu akan berakhir dua tahun lagi ketika Three Lions menjadi tuan rumah bersama Kejuaraan Eropa 2028, tetapi apakah Inggris akan pernah lagi mencapai final Piala Dunia, apalagi mengangkat trofi paling terkenal dalam olahraga ini?

Hal itu tampaknya bukan menjadi pertanyaan bagi Thomas Tuchel, mengingat kontraknya sebagai manajer hanya berlaku hingga Euro dua tahun mendatang, yang berarti kemungkinan besar akan ada sosok baru yang memimpin saat Inggris kembali berlaga di Piala Dunia. Siapa orang tersebut masih menjadi teka-teki, dengan nama-nama mulai dari Lee Carsley hingga Eddie Howe dan Pep Guardiola yang tampaknya masuk dalam pertimbangan.

Mereka juga akan memiliki banyak talenta yang patut diidamkan untuk dipilih, meskipun generasi bintang-bintang Inggris kemungkinan besar akan berganti dalam empat tahun ke depan. Sebuah kelompok inti telah memimpin tim sejak Three Lions mencapai semifinal 2018, namun masih harus dilihat berapa banyak di antara mereka yang bisa tampil di Spanyol, Portugal, dan Maroko pada 2030, sementara hampir pasti akan terjadi pergantian di antara anggota muda skuad saat ini.

Jadi, dengan mempertimbangkan semua hal tersebut, siapa saja yang akan masuk dalam susunan pemain Inggris saat mereka memulai kampanye Piala Dunia 2030? Dan siapa saja yang akan masuk dalam skuad? Di GOAL, kami telah menatap bola kristal kami untuk mencoba menemukan jawabannya...

  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    GK: James Trafford

    Prospek Inggris menjadi tuan rumah bersama Euro 2028 berarti sejumlah pemain senior tim tersebut kemungkinan besar akan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengakhiri karier internasional mereka, alih-alih melanjutkan hingga Piala Dunia dua tahun kemudian. Salah satu pemain yang kemungkinan besar akan melakukannya adalah Jordan Pickford, asalkan ia tidak digantikan sebagai kiper utama dalam waktu dekat.

    Pickford akan tercatat sebagai salah satu kiper terbaik sepanjang masa Inggris setelah menjadi kiper utama dalam enam turnamen terakhir, sehingga penggantinya akan menghadapi tantangan berat untuk mengikuti jejaknya. Namun, James Trafford telah dipersiapkan untuk hal itu selama beberapa tahun terakhir, dan seharusnya mampu menyesuaikan diri saat waktunya tiba.

    Masuknya Trafford ke dalam skuad 2026 meskipun ia hampir tidak pernah diturunkan oleh Manchester City pada musim lalu menunjukkan betapa dihargainya ia di jajaran timnas Inggris, dan saat ia bersiap meninggalkan Etihad Stadium untuk mencari kesempatan bermain reguler, diharapkan ia akan perlahan tapi pasti menunjukkan mengapa ia layak mengambil alih peran sebagai kiper utama timnas saat Pickford akhirnya pensiun.

    Trafford akan berusia 27 tahun saat Piala Dunia 2030 dimulai, menjadikannya usia yang ideal untuk menghadapi tekanan yang menyertai status sebagai kiper nomor satu Inggris.

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  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    RB: Tino Livramento

    Posisi bek kanan Inggris memicu banyak perdebatan, baik menjelang maupun selama turnamen 2026, karena cedera yang dialami Reece James, Tino Livramento, dan Jarell Quansah (yang juga terkena skorsing) membuat keputusan Tuchel untuk tidak memanggil Trent Alexander-Arnold menjadi sorotan.

    Keempat pemain yang disebutkan tadi diperkirakan akan kembali bersaing pada tahun 2030, dengan Alexander-Arnold yang akan menjadi yang tertua di usia 31 tahun. Masa depan mantan pemain Liverpool ini, baik di level klub maupun tim nasional, masih belum jelas; Denzel Dumfries diperkirakan akan menjadi pesaingnya di Real Madrid musim ini, sementara dengan Tuchel yang masih memimpin timnas Inggris hingga 2028, apakah akan menjadi kejutan besar jika Alexander-Arnold memutuskan untuk pensiun dini dari tugas internasional dan memfokuskan energinya pada kariernya di Bernabeu?

    James juga akan menginjak usia tiga puluhan dalam empat tahun ke depan, dan mengingat masalah cedera yang dialaminya, sulit untuk memprediksi apakah ia akan cukup fit pada tahun 2030, sementara Quansah seharusnya bisa berkembang menjadi bek tengah andalan seiring dengan semakin matangnya permainannya.

    Itu menyisakan Livramento, yang memang telah menghadapi banyak masalah kebugaran selama dua musim terakhir, yang terbaru di antaranya membuatnya tersingkir dari skuad 2026 menjelang turnamen. Namun, saat berada dalam performa terbaiknya, pemain Newcastle ini adalah bek kanan paling dinamis di skuad Inggris, dengan kemampuannya yang sama baiknya di kedua ujung lapangan, dan sebagai pemain berusia 27 tahun pada tahun 2030, ia akan berada di puncak kariernya.

    Jika Anda mencari pemain yang lebih muda yang berpotensi muncul, Josh Acheampong dari Chelsea mungkin akan menjadi pesaing utama Livramento untuk posisi bek kanan dalam beberapa tahun mendatang.

  • England v Germany - UEFA European Under-21 Championship 2025 FinalGetty Images Sport

    CB: Charlie Cresswell

    Jika belum jelas, masa John Stones sebagai pilar pertahanan Inggris telah berakhir. Setelah menjadi starter di setiap pertandingan turnamen sejak awal Piala Dunia 2018 hingga laga pembuka Three Lions pada 2026 melawan Kroasia, mantan bintang Manchester City ini kemungkinan besar akan digantikan menjelang siklus turnamen berikutnya mengingat rentannya ia terhadap cedera dan usianya yang semakin bertambah.

    Ezri Konsa menggantikannya di sisi kanan lini pertahanan tengah di Amerika Utara, namun tidak selalu terlihat nyaman, dan usianya akan mendekati 33 tahun saat Piala Dunia berikutnya digelar. Oleh karena itu, jika bukan untuk Euro mendatang, Inggris hampir pasti akan mencari alternatif yang lebih muda saat mereka mempersiapkan diri menuju tahun 2030.

    Quansah, yang akan berusia 27 tahun empat tahun lagi, dan Trevoh Chalobah, yang empat tahun lebih tua dari pemain Bayer Leverkusen tersebut, sama-sama menjadi bagian dari skuad Tuchel musim panas lalu dan berharap tetap bersaing untuk memperebutkan tempat. Sementara itu, Ayden Heaven telah menarik perhatian setiap kali ia diturunkan oleh Manchester United, dan akan berusia 23 tahun saat turnamen 2030 dimulai, yang berarti ia seharusnya sudah memiliki banyak pengalaman yang bisa diandalkan.

    Namun, kami memilih seorang pemain yang baru tampil lima kali di Liga Premier sepanjang kariernya—meski hal itu tampaknya akan berubah dalam beberapa tahun ke depan.

    Charlie Cresswell lulus dari akademi Leeds United sebelum bergabung dengan Toulouse pada musim panas 2024, di mana ia telah berkembang menjadi salah satu bek muda terbaik di Ligue 1. Liverpool dan Borussia Dortmund sebelumnya dikaitkan dengan transfer pemain berusia 23 tahun ini, sementara Crystal Palace tampaknya mempertimbangkan kesepakatan pada musim panas ini, meskipun Rennes kini telah mengambil alih posisi terdepan dalam perburuan tersebut. Bagaimanapun, kepindahan kembali ke Inggris hampir pasti akan terjadi pada suatu saat nanti.

    Sebagai bek tengah yang tangguh, Cresswell telah menjadi bagian dari dua skuad Inggris U-21 yang menjuarai Euro, dengan penampilannya selama kemenangan tahun 2025 menjadi salah satu yang paling menonjol. Oleh karena itu, jika Carsley mendapatkan posisi pelatih tim senior di era pasca-Tuchel, maka Cresswell bisa dengan cepat mencatatkan namanya dalam daftar pemain inti.

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  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Marc Guehi

    Pergantian generasi yang akan segera terjadi di timnas Inggris akan menuntut munculnya para pemimpin baru, dan Marc Guehi langsung menonjol sebagai pemain yang akan menjadi andalan The Three Lions selama dekade mendatang.

    Sebagai bek yang sudah memiliki banyak pengalaman sebagai kapten selama berkarier di Crystal Palace, Guehi kini telah menjadi pemain inti Inggris di dua turnamen, dan baru akan menginjak usia 30 tahun menjelang akhir turnamen 2030, yang berarti kita akan segera menyaksikan lulusan akademi Chelsea ini menikmati masa-masa puncak kariernya.

    Hal itu bukan berarti Guehi tidak akan menghadapi persaingan untuk posisinya di sisi kiri dari dua bek tengah. Alternatif yang paling jelas adalah Levi Colwill, yang mungkin saja masuk dalam skuad 2026 jika ia tidak mengalami cedera ACL pada pramusim lalu, yang membuatnya hanya bermain dalam beberapa pertandingan menjelang akhir musim. Saat ini berusia 23 tahun, jika ia bisa terhindar dari masalah cedera lebih lanjut, Colwill seharusnya segera menjadi pemain reguler di skuad Inggris.

    Pemain lain yang absen hampir sepanjang musim 2025-26 karena cedera, Jarrad Branthwaite, juga patut dipertimbangkan dalam empat tahun ke depan, terutama jika pemain Everton ini bergabung dengan salah satu klub elit Liga Premier dalam waktu dekat dan membuktikan kemampuannya di Liga Champions.

    Sementara itu, jika Anda mencari pemain yang menjanjikan, perhatikanlah remaja Man City, Stephen Mfuni. Saat ini berusia 18 tahun, Mfuni memulai langkah pertamanya di sepak bola senior setelah bergabung dengan Watford sebagai pemain pinjaman pada Januari, dan ia langsung tampil mengesankan di level Championship sebelum cedera memaksa ia meninggalkan Vicarage Road lebih awal. Diharapkan Mfuni akan menjalani beberapa masa pinjaman lagi di luar Etihad Stadium dalam beberapa musim ke depan sambil berusaha menancapkan namanya di Liga Premier.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    LB: Lewis Hall

    Mungkin cukup mengejutkan bahwa kami belum memilih Nico O'Reilly sebagai bek kiri, mengingat pemain Manchester City itu merupakan starter utama di posisi tersebut untuk timnas Inggris pada Piala Dunia 2026, meskipun usianya baru 21 tahun. Namun, perlu diingat bahwa O'Reilly pada dasarnya adalah seorang gelandang, dan mengingat beberapa keterbatasan dalam permainan defensifnya, ada kemungkinan nyata bahwa dalam empat tahun ke depan ia akan pindah ke peran baru baik di klub maupun tim nasional.

    Hal serupa tampaknya terjadi pada Myles Lewis-Skelly yang, jangan lupa, mencetak gol pertama di era Tuchel saat bermain sebagai bek kiri pada debut internasionalnya. Setelah kehilangan posisinya di tim Arsenal menyusul kedatangan Piero Hincapie di London Utara, Lewis-Skelly kembali masuk ke susunan pemain pada pekan-pekan terakhir musim ini, namun kali ini di posisi yang ia mainkan di level usia muda, yaitu gelandang.

    Dengan demikian, Inggris mungkin perlu mencari bek kiri masa depan di tempat lain, dan hal itu bisa saja membuat mereka memilih Lewis Hall. Keputusan Tuchel untuk tidak memasukkan bek Newcastle tersebut ke dalam skuad 2026-nya menimbulkan banyak pertanyaan, namun akan menjadi kejutan jika ia tidak dipanggil kembali dalam beberapa bulan mendatang, asalkan ia mempertahankan performa musim lalu hingga musim 2026-27.

    Meskipun ia juga memulai kariernya sebagai gelandang, Hall telah menunjukkan insting bertahan yang lebih baik daripada beberapa pesaingnya untuk posisi di timnas Inggris, terutama saat ia berhasil mengunci pergerakan Lamine Yamal saat Barcelona bertandang ke St. James' Park pada babak gugur Liga Champions musim lalu. Hall juga memiliki tingkat energi yang luar biasa dan kemampuan umpan silang yang kuat, menjadikannya pilihan ideal bagi timnas Inggris yang akan membutuhkan pemain dengan keterampilan yang adaptif seiring dengan variasi level lawan sepanjang turnamen.

    Masih berusia 21 tahun, Hall baru akan memasuki masa puncak kariernya saat Piala Dunia berikutnya digelar, yang berarti performa terbaiknya hampir pasti masih akan datang. Ada alasan mengapa Man Utd dilaporkan melihatnya sebagai penerus jangka panjang Luke Shaw, dan ia pun bisa saja mengisi peran serupa di panggung internasional.

    Dalam hal alternatif, ada dua remaja yang kurang dikenal namun patut diperhatikan, yaitu Christian McFarlane dari Man City dan Landon Emenalo dari Chelsea, yang keduanya telah menjadi andalan di jajaran tim muda Inggris. Namun, keduanya juga memenuhi syarat untuk membela Amerika Serikat, yang berarti Inggris mungkin perlu membuktikan bahwa ada jalur karier yang bisa mereka tempuh jika ingin menghindari kehilangan mereka ke negara yang akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kapten: Declan Rice

    Dengan asumsi ia akan bermain di Euro 2028 (dan jujur saja, hanya cedera yang bisa menghalanginya), maka Piala Dunia 2030 akan menjadi turnamen besar keenam bagi Declan Rice pada usia 31 tahun, menjadikannya salah satu anggota skuad yang paling berpengalaman. Bahkan, kemungkinan besar, gelandang Arsenal ini akan dipercaya untuk memimpin The Three Lions jika kita mengasumsikan kapten saat ini akan pensiun dalam beberapa tahun ke depan.

    Masuknya Rice ke dalam skuad dan tim sudah jelas mengingat bakat, usia, dan pengalamannya. Mungkin perdebatan yang lebih besar akan berkisar pada peran yang diminta untuk ia mainkan. Hanya sedikit pemain di seluruh Eropa yang tampil dalam jumlah pertandingan sebanyak Rice, dan dengan Arsenal yang tampaknya akan menghadapi periode di mana mereka diharapkan melaju jauh di berbagai kompetisi piala sekaligus bersaing memperebutkan gelar liga hingga akhir musim, ada kemungkinan jadwal yang padat ini akan sedikit memengaruhi kondisinya.

    Oleh karena itu, mungkin tidak akan terlalu mengejutkan jika, saat tahun 2030 tiba, Rice kembali ditempatkan sebagai perisai di depan pertahanan Inggris, alih-alih sebagai gelandang nomor 8 yang aktif bergerak dari kotak penalti ke kotak penalti lawan—seperti yang telah ia tunjukkan selama tiga tahun terakhir ini. Tidak diragukan lagi bahwa Rice berada dalam performa terbaiknya saat menjalankan peran tersebut, namun mengingat ia telah menunjukkan tanda-tanda kelelahan di Amerika Utara, mungkin akan lebih baik bagi karier jangka panjangnya jika ia sedikit membatasi perannya setelah Euro.

    Meski demikian, ia tentu saja akan tetap ditugaskan dalam situasi bola mati. Mengapa harus mencopotnya dari tugas tersebut?!

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Nico O'Reilly

    Sekitar masa Piala Dunia 2022, salah satu kekhawatiran terbesar seputar tim Inggris berpusat pada kurangnya opsi berkualitas untuk mendampingi Rice di lini tengah. Masa kejayaan Kalvin Phillips sudah berlalu, Jordan Henderson semakin menua, dan Jude Bellingham jelas perlu bermain lebih ke depan.

    Selama dua tahun berikutnya, Sir Gareth Southgate mencari alternatif sebelum akhirnya memilih Alexander-Arnold menjelang Euro 2024. Eksperimen tersebut berakhir dengan sangat buruk—dan itu masih merupakan ungkapan yang halus.

    Namun, saat kita menatap tahun 2030, dapat dikatakan bahwa lini tengah akan menjadi area dengan stok pemain paling melimpah bagi Inggris, mengingat banyaknya pemain muda yang muncul dalam dua atau tiga tahun terakhir.

    Elliot Anderson mengambil peran sebagai starter bersama Rice musim panas ini dan, setelah menjadi pemain Inggris termahal dalam sejarah, dipersiapkan untuk menjadi pengganti jangka panjang Rodri di Manchester City. Sementara itu, Adam Wharton dan Alex Scott sama-sama kurang beruntung karena tidak terpilih, namun keduanya memiliki karakteristik serupa dengan Anderson sebagai gelandang yang bermain di posisi lebih dalam dan mengatur tempo permainan. Ketiganya seharusnya kembali bersaing untuk mendapatkan tempat di skuad pada tahun 2030, dengan Anderson diperkirakan berusia 27 tahun saat turnamen dimulai, sedangkan Wharton dan Scott akan berusia 26 tahun.

    Kobbie Mainoo, yang berusia satu tahun lebih muda, memiliki pengalaman turnamen lebih banyak daripada yang disebutkan di atas karena pernah menjadi bagian dari skuad Inggris di Euro 2024 dan Piala Dunia 2026, meskipun pemain Manchester United ini perlu memperbaiki aspek pertahanan permainannya jika ingin berkembang menjadi pemain inti potensial untuk negaranya sekali lagi.

    Archie Gray, Lewis Miley, Jack Hinshelwood, dan Josh King juga telah menarik perhatian berkat penampilan mereka di Liga Premier, dan mereka pun diuntungkan oleh usia yang masih muda. Lewis-Skelly juga telah membuktikan kemampuannya di lini tengah melalui penampilannya di akhir musim bersama Arsenal, sementara Chelsea menaruh harapan besar pada duo remaja Reggie Walsh dan Reggie Watson, dengan Finley Gorman dari Man City sebagai prospek berbakat lainnya.

    Namun, seiring keyakinan kami bahwa Rice mungkin akan mengambil peran yang lebih dalam begitu ia menjadi kapten, ia akan membutuhkan pemain yang memiliki stamina dan daya serang di sisinya — dan di situlah O’Reilly berperan.

    Bintang muda Man City ini tampil mengesankan saat dipindahkan ke lini tengah oleh Pep Guardiola dalam beberapa pertandingan di pertengahan musim, karena ia memadukan kemampuan bertahan yang telah diasahnya sebagai bek kiri dengan energi tak terbatas serta ancaman di sepertiga akhir lapangan. O'Reilly akan berusia 25 tahun pada 2030 dan memasuki masa puncak kariernya. Oleh karena itu, Inggris sebaiknya terus mencari peran yang tepat baginya di tim, meskipun hal itu berarti pemain lain yang sama-sama berbakat harus terlewatkan.

  • Max Dowman England 2025Getty Images

    CAM: Max Dowman

    Istilah 'bakat generasi' memang sering digunakan secara agak sembarangan ketika para pemain muda yang menjanjikan muncul ke panggung sepak bola, tetapi mengingat apa yang telah ia raih di dunia sepak bola pada usia 16 tahun, sebutan itu terasa sangat tepat untuk Max Dowman.

    Sebagai pemain termuda yang pernah mencetak gol di Liga Premier, Dowman telah menunjukkan dalam penampilannya bersama Arsenal bahwa ia lebih dari siap menghadapi kerasnya kompetisi sepak bola senior, dan satu-satunya hal yang menghalangi jalannya tampaknya adalah fakta bahwa ia menjadi bagian dari skuad dengan kedalaman pemain terbanyak di Inggris. Kebutuhan Dowman untuk bersabar dan tidak memaksakan tubuhnya terlalu keras di usia yang masih sangat muda mungkin akan bermanfaat di masa depan, namun desakan agar ia masuk ke dalam susunan pemain The Gunners, dan selanjutnya skuad Inggris, hanya akan semakin keras dalam satu atau dua tahun ke depan.

    Meskipun tidak akan mengejutkan jika ia berhasil masuk ke skuad Inggris untuk Euro 2028 saat berusia 18 tahun, tampaknya tak terelakkan bahwa Dowman tidak hanya akan berpartisipasi dalam Piala Dunia pertamanya pada 2030, tetapi juga memiliki peluang nyata untuk menjadi starter. Pertanyaan utamanya, sebenarnya, bukanlah apakah Dowman akan menjadi starter, melainkan di posisi mana.

    Meskipun ia mampu bermain di sayap kanan, Dowman tampil terbaik saat ditempatkan di tengah, sehingga ia sebaiknya diberi peran yang lebih menyerang dalam trio gelandang Inggris, memberinya kebebasan untuk memilih umpan dan menggiring bola di ruang sempit di sepertiga akhir lapangan, dengan mengetahui bahwa ia didukung oleh pengalaman Rice dan kecepatan O’Reilly di sekitarnya untuk membantu pertahanan.

    Satu-satunya opsi lain yang kami pertimbangkan untuk peran ini adalah Cole Palmer, yang seharusnya bisa kembali masuk dalam persaingan setelah tidak dipilih untuk turnamen 2026. Namun, pemain Chelsea ini mungkin harus puas dengan peran sebagai pemain cadangan begitu Dowman berhasil mengukuhkan posisinya.

    Oh, dan jika Anda merasa kami melewatkan pemain alternatif yang jelas untuk posisi ini di lapangan, bersabarlah...

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    RW: Bukayo Saka

    Sejak ia mencatatkan musim panas yang gemilang sebagai remaja pada tahun 2021, Bukayo Saka—jika dalam kondisi fit—selalu menjadi pilihan utama untuk menjadi starter di sayap kanan lini serang Inggris. Ia baru saja menyelesaikan turnamen besar keempatnya pada usia 24 tahun, dan sulit membayangkan ada pemain lain yang mampu menggusur posisi Saka dalam waktu dekat.

    Rekan setimnya di Arsenal, Noni Madueke, yang juga berusia 24 tahun, seharusnya tetap menjadi pesaing setidaknya selama empat tahun ke depan, tetapi selama Saka terbebas dari cedera yang melumpuhkan—dan 'jika' tersebut semakin besar seiring dengan meningkatnya masalah kebugaran yang dihadapinya—maka ia kemungkinan besar akan tetap menjadi pilihan utama bagi The Three Lions.

    Selain Madueke, pesaing utama Saka bisa jadi adalah sesama lulusan Hale End, dengan Ethan Nwaneri yang kemungkinan akan mulai muncul dalam skuad senior Inggris begitu ia mulai mendapatkan menit bermain reguler di Liga Premier, baik di Arsenal maupun jika ia terpaksa pindah ke klub lain. Nwaneri telah menunjukkan selama musim 2024-25 bahwa ia lebih dari mampu menggantikan posisi Saka di sayap kanan, dan usianya baru akan menginjak 23 tahun empat tahun ke depan.

    Perhatikan juga pemain muda Chelsea, Ryan Kavuma-McQueen, yang memiliki catatan gemilang bersama tim-tim muda Inggris dan dianggap sebagai salah satu pemain sayap paling dinamis yang saat ini berada di jajaran akademi klub-klub Liga Premier. Masih berusia 17 tahun, Kavuma-McQueen berharap sudah mampu menempatkan dirinya di level senior jauh sebelum Piala Dunia berikutnya digelar. Joshua Abe dari Liverpool juga sangat diunggulkan, dan dijadwalkan akan menjalani pramusim bersama skuad senior The Reds.

  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    LW: Rio Ngumoha

    Di sayap sebelahnya, para pemain inti saat ini tampak sedikit lebih rentan kehilangan posisi mereka. Anthony Gordon memang berhasil bangkit dari awal yang lambat untuk mencatatkan penampilan yang cukup baik di turnamen ini, dan di usia 25 tahun, ia yakin masih memiliki setidaknya satu Piala Dunia lagi di depannya. Namun, ini mungkin menjadi penampilan terakhir bagi Marcus Rashford, yang akan berusia 32 tahun saat musim panas 2030 tiba.

    Baik Rashford maupun Gordon berisiko kehilangan peran mereka terutama karena begitu banyak talenta muda yang mulai mengantre di belakang mereka, dengan Rio Ngumoha berada di barisan terdepan untuk memaksa dirinya masuk dalam pertimbangan. Remaja asal Liverpool ini menciptakan beberapa momen menegangkan saat diberi kesempatan oleh Arne Slot musim lalu, dan ia tampil mengesankan dalam debut seniornya bersama timnas Inggris melawan Selandia Baru menjelang Piala Dunia musim panas ini.

    Seorang pemain serba bisa dengan insting mencetak gol yang tajam, mantan bintang akademi Chelsea ini akan mendekati ulang tahun ke-22-nya saat siklus Piala Dunia berikutnya berakhir, artinya ia seharusnya sudah memiliki banyak pengalaman pada saat itu untuk mengukuhkan posisinya baik di klub maupun tim nasional.

    Dalam hal persaingan, rekan-rekan Ngumoha yang masih remaja seperti Mikey Moore (Tottenham), Jesse Derry (Chelsea), Jeremy Monga (Man City), dan Reigan Heskey (Man City—putra Emile) semuanya sangat diunggulkan dan telah menarik perhatian di level pemuda untuk timnas Inggris. Ada juga harapan bahwa pemain seperti Jamie Gittens (Chelsea), Tyler Dibling, dan Tyrique George (keduanya dari Everton) akan kembali ke performa terbaik mereka setelah sebelumnya sempat menunjukkan sekilas kualitas mereka di level sepak bola papan atas.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    FW: Jude Bellingham

    Kamu nggak mungkin beneran berpikir kami bakal mengabaikannya, kan?!...

    Masalah terbesar yang dihadapi Inggris dalam empat tahun ke depan adalah bagaimana mereka akan menggantikan Harry Kane. Tentu saja, kapten The Three Lions ini bisa saja terus bermain selama empat tahun lagi dan tampil di Piala Dunia keempat menjelang ulang tahunnya yang ke-37, tetapi Euro 2028 yang akan digelar di kandang sendiri kemungkinan besar akan menjadi penutup karier yang ideal bagi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris, setidaknya dalam hal karier internasionalnya.

    Inggris juga tidak memiliki banyak pilihan untuk menggantikan Kane dalam jangka panjang. Pemain cadangannya di Amerika Utara, Ollie Watkins dan Ivan Toney, akan berusia 34 tahun saat Piala Dunia berikutnya digelar, sementara Dominic Solanke dan Dominic Calvert-Lewin—yang mendapat panggilan timnas pada Maret lalu—juga akan memasuki usia 30-an dalam empat tahun ke depan.

    Dua belas bulan lalu, pilihan yang paling jelas tampaknya adalah Liam Delap, tetapi setelah musim debutnya yang sangat mengecewakan di Chelsea, ia perlu menemukan kembali performa dan kepercayaan dirinya sebelum bisa dipertimbangkan untuk dipanggil ke tim nasional.

    Ada beberapa pemain muda yang layak dipertimbangkan, termasuk Shim Mheuka dari Chelsea dan, khususnya, JJ Gabriel dari Manchester United, tetapi saat ini, semua tanda mengarah pada peran baru bagi salah satu bintang muda Inggris saat ini, Jude Bellingham.

    Mudah untuk dilupakan, tetapi periode terbaik dalam karier Bellingham sejauh ini terjadi ketika ia pertama kali bergabung dengan Real Madrid pada 2023 dan mulai memecahkan rekor-rekor gol yang sebelumnya dipegang oleh Cristiano Ronaldo. Selama periode tersebut, Bellingham bermain sebagai penyerang yang berposisi lebih ke belakang, dipercaya untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Karim Benzema di Bernabeu, di mana ia secara rutin berlari melampaui pemain sayap Madrid untuk memanfaatkan peluang.

    Bellingham mampu mengelabui para bek lawan berkat perannya yang cukup unik, dan penampilannya tersebut membawanya naik ke podium pada upacara Ballon d'Or 2024. Seandainya Inggris memenangkan final Euro 2024, ia mungkin saja telah merebut penghargaan individu terbesar dalam dunia sepak bola untuk dirinya sendiri.

    Ia menunjukkan tanda-tanda kembali menemukan performa terbaiknya selama Piala Dunia 2026, di mana pergerakan-pergerakan terlambatnya ke dalam kotak penalti membuatnya mampu berkolaborasi secara efektif dengan Kane dan menciptakan sejumlah momen penentu kemenangan. Setelah Kane pensiun, Inggris akan semakin mengandalkan Bellingham sebagai sumber inspirasi, dan perannya sebagai semacam penyerang terasa seperti evolusi alami bagi pemuda asal Birmingham ini.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Skuad Inggris untuk Piala Dunia 2030

    Itulah tim inti kami, tapi bagaimana dengan skuad secara keseluruhan? Kami telah mencoba memilih 26 pemain untuk tahun 2030 — tandai halaman ini dan kunjungi kembali dalam empat tahun untuk melihat berapa banyak prediksi kami yang tepat...

    Penjaga gawang: James Beadle, James Trafford, Oli Whatmuff.

    Bek: Josh Acheampong, Levi Colwill, Charlie Cresswell, Marc Guehi, Lewis Hall, Tino Livramento, Stephen Mfuni, Jarell Quansah.

    Gelandang: Elliot Anderson, Max Dowman, Kobbie Mainoo, Nico O'Reilly, Cole Palmer, Declan Rice (c), Alex Scott.

    Penyerang: Jude Bellingham, JJ Gabriel, Anthony Gordon, Ryan Kavuma-McQueen, Shim Mheuka, Rio Ngumoha, Ethan Nwaneri, Bukayo Saka.

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