The Players Tribune telah menerbitkan surat yang menyentuh hati dari penyerang Leipzig dan Pantai Gading, Yan Diomande, yang ditujukan kepada almarhumah saudarinya. Berikut terjemahannya.





Roxane yang terkasih,





Apakah kamu ingat saat seseorang membelikanku kaos palsu Manchester United, dan aku menulis “Ronaldo 7” di punggungnya dengan spidol hitam? Kami tidak tahu apa itu kaya atau miskin. Kami hanya tahu kebahagiaan.





"Apakah kamu ingat 25 orang yang tidur dalam satu rumah di Abidjan? Ibu ingin menonton sinetronnya. Semua orang ingin menonton film. Apakah kamu ingat bagaimana aku selalu berpura-pura tidur lalu pergi ke ruang TV setelah tengah malam? Aku menyetel TV sangat pelan. Hanya dua tingkat volume saja. Aku menonton sepak bola dalam kegelapan dan bermimpi.





Ingatkah kamu saat orang-orang dewasa melihatku bermain sepak bola di tanah dan memberiku julukan ‘Roberto Carlos’ karena kekuatan tendanganku? Dan ingatkah kamu betapa diam-diam aku sangat kesal karena hal itu, karena CR7 adalah idola ku?





Ingatkah kamu saat aku pergi bermain jauh dari rumah? Saat itu aku berusia 9 tahun. Di Inter Foot Sud Comoé, dekat perbatasan dengan Ghana. Hanya seorang bocah yang sendirian. Aku tidak tahu apakah aku pernah menceritakan kisah ini padamu, tapi aku dan anak-anak lain pergi ke desa dan mencuri kentang karena kami sangat lapar. Kami melakukan “perampokan bank”. Dua anak mengalihkan perhatian pemilik toko, dan 18 anak lainnya berlari kabur sambil membawa dua kentang. Kentangnya bahkan tidak enak. Tapi rasanya luar biasa. Hahahah. Sampai sekarang pun itu tetap hidangan favoritku. Kentang rebus dengan sedikit minyak. Itu mengingatkanku pada masa-masa itu.





Kamu ingat nggak waktu aku dapat sepatu bola asli pertamaku, dan aku tidur sambil memeluknya? Saat tumbuh besar, aku selalu main pakai sandal jepit plastik putih itu. Bahkan sekarang kalau pulang ke rumah, aku masih main pakai itu. Itu tradisi kita.





Ingatkah kamu saat aku pulang ke rumah, dan kamu berkata kepada teman-temanku di lingkungan sekitar: “Kenapa kalian berhenti berlatih? Yan tidak akan membelikan kalian mobil. Kalian harus terus berlatih.” Kamu baru berusia 10 tahun, tapi sudah menjadi agenku.





Ingatkah kamu bagaimana kita duduk bersama dan bermimpi pindah ke Prancis? Bagaimana kita akan berbelanja, memiliki apartemen sendiri, dan aku akan menjadi pemain kaya raya, dengan mobil-mobil dan rumah besar, dan kamu tidak perlu khawatir tentang apa pun. Kamu adalah orang yang selalu percaya bahwa aku bisa menjadi Cristiano berikutnya, saat semua orang lain menertawakan aku.





Ingatkah kamu saat aku pindah ke Amerika Serikat untuk sekolah menengah atas, pada usia 15 tahun, dan merasa sangat rindu rumah? Selama berbulan-bulan aku tidak mengerti apa yang dikatakan orang-orang. Aku duduk di sebelah seorang anak laki-laki asal Prancis, dan dia berusaha menerjemahkan semua yang dikatakan guru. Ingatkah kamu saat aku meneleponmu dan berkata, “Kamu tidak akan percaya, anak-anak di sini berdebat dengan guru.” Di rumah kita, kamu tahu, kita bahkan tidak berani berkedip di hadapan orang yang lebih tua.





Kamu ingat saat aku tidak percaya bahwa anak-anak merokok setelah sekolah? Kamu selalu bilang seolah-olah aku sedang berada di serial TV Amerika.”



