Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Yan DiomandeGetty Images

Diterjemahkan oleh

Surat yang menyentuh hati dari penyerang Pantai Gading, Diomandé, kepada almarhumah saudarinya: "Kamu adalah orang yang selalu percaya bahwa aku bisa menjadi Cristiano Ronaldo berikutnya, saat semua orang lain menertawakanku"

Ivory Coast
Y. Diomande
World Cup

The Players Tribune telah menerbitkan surat yang menyentuh hati dari penyerang Leipzig dan Pantai Gading, Yan Diomande, yang ditujukan kepada almarhumah saudarinya. Berikut terjemahannya.


Roxane yang terkasih,


Apakah kamu ingat saat seseorang membelikanku kaos palsu Manchester United, dan aku menulis “Ronaldo 7” di punggungnya dengan spidol hitam? Kami tidak tahu apa itu kaya atau miskin. Kami hanya tahu kebahagiaan.


"Apakah kamu ingat 25 orang yang tidur dalam satu rumah di Abidjan? Ibu ingin menonton sinetronnya. Semua orang ingin menonton film. Apakah kamu ingat bagaimana aku selalu berpura-pura tidur lalu pergi ke ruang TV setelah tengah malam? Aku menyetel TV sangat pelan. Hanya dua tingkat volume saja. Aku menonton sepak bola dalam kegelapan dan bermimpi.


Ingatkah kamu saat orang-orang dewasa melihatku bermain sepak bola di tanah dan memberiku julukan ‘Roberto Carlos’ karena kekuatan tendanganku? Dan ingatkah kamu betapa diam-diam aku sangat kesal karena hal itu, karena CR7 adalah idola ku?


Ingatkah kamu saat aku pergi bermain jauh dari rumah? Saat itu aku berusia 9 tahun. Di Inter Foot Sud Comoé, dekat perbatasan dengan Ghana. Hanya seorang bocah yang sendirian. Aku tidak tahu apakah aku pernah menceritakan kisah ini padamu, tapi aku dan anak-anak lain pergi ke desa dan mencuri kentang karena kami sangat lapar. Kami melakukan “perampokan bank”. Dua anak mengalihkan perhatian pemilik toko, dan 18 anak lainnya berlari kabur sambil membawa dua kentang. Kentangnya bahkan tidak enak. Tapi rasanya luar biasa. Hahahah. Sampai sekarang pun itu tetap hidangan favoritku. Kentang rebus dengan sedikit minyak. Itu mengingatkanku pada masa-masa itu.


Kamu ingat nggak waktu aku dapat sepatu bola asli pertamaku, dan aku tidur sambil memeluknya? Saat tumbuh besar, aku selalu main pakai sandal jepit plastik putih itu. Bahkan sekarang kalau pulang ke rumah, aku masih main pakai itu. Itu tradisi kita.


Ingatkah kamu saat aku pulang ke rumah, dan kamu berkata kepada teman-temanku di lingkungan sekitar: “Kenapa kalian berhenti berlatih? Yan tidak akan membelikan kalian mobil. Kalian harus terus berlatih.” Kamu baru berusia 10 tahun, tapi sudah menjadi agenku.


Ingatkah kamu bagaimana kita duduk bersama dan bermimpi pindah ke Prancis? Bagaimana kita akan berbelanja, memiliki apartemen sendiri, dan aku akan menjadi pemain kaya raya, dengan mobil-mobil dan rumah besar, dan kamu tidak perlu khawatir tentang apa pun. Kamu adalah orang yang selalu percaya bahwa aku bisa menjadi Cristiano berikutnya, saat semua orang lain menertawakan aku.


Ingatkah kamu saat aku pindah ke Amerika Serikat untuk sekolah menengah atas, pada usia 15 tahun, dan merasa sangat rindu rumah? Selama berbulan-bulan aku tidak mengerti apa yang dikatakan orang-orang. Aku duduk di sebelah seorang anak laki-laki asal Prancis, dan dia berusaha menerjemahkan semua yang dikatakan guru. Ingatkah kamu saat aku meneleponmu dan berkata, “Kamu tidak akan percaya, anak-anak di sini berdebat dengan guru.” Di rumah kita, kamu tahu, kita bahkan tidak berani berkedip di hadapan orang yang lebih tua.


Kamu ingat saat aku tidak percaya bahwa anak-anak merokok setelah sekolah? Kamu selalu bilang seolah-olah aku sedang berada di serial TV Amerika.”


  • "Kamu ingat waktu mereka membawaku mengikuti seleksi di Bournemouth? Di Chelsea, Rangers, Olympiacos, Crystal Palace? Eze dan Olise menghampiriku setelah latihan dan berkata, ‘Hei, Nak, kamu hebat sekali.’… tapi mereka tidak merekrutku.


    Bahkan tim-tim B di MLS pun tidak mau menerimaku. Aku bahkan tidak tahu alasannya. Mereka tidak pernah memberi tahu alasannya. Orang-orang dewasa yang mengurus semuanya. Mereka hanya membawaku berkeliling Eropa, dan semua orang terus menolakku.


    Visa saya sudah kadaluwarsa. Mimpi saya berakhir. Mereka mengirim saya kembali ke Afrika, dan kami menangis bersama. Kamu adalah satu-satunya yang tidak pernah berhenti percaya. Beberapa minggu kemudian, saya menandatangani kontrak dengan Leganés, dan kami menangis dengan air mata yang berbeda.”


    • Iklan

  • "Itu terjadi pada masa ketika aku masih bisa merasakan emosi. Sekarang, aku tidak merasakan apa-apa. Rasanya seolah-olah aku bahkan bukan manusia. Sejak kamu meninggal, aku hanyalah sebuah kekosongan.


    Aku rasa aku bahkan tidak meneteskan air mata sedikit pun pada hari ketika mereka memberitahuku bahwa kamu telah pergi. Aku hanya dalam keadaan syok.


    Itu terjadi beberapa minggu setelah debutku bersama Leganés. Siapa yang debut pada usia 18 tahun melawan Real Madrid? Itu gila. Itu seperti mimpi… lalu berubah menjadi mimpi buruk. Seseorang terus meneleponku dari rumah. Aku kesal. Aku tidak mengerti mengapa mereka terus-menerus meneleponku.


    Aku mengangkat telepon, dan mereka bahkan tidak berusaha meredam kabar buruk itu. Kamu tahu bagaimana suasana di rumah kami. Tanpa emosi. Hanya…


    “Kakakmu sudah pergi.”


    “Apa?”


    “Dia meninggal.”


    "Apa yang kamu bicarakan?"


    "Ada yang mencampurkan sesuatu ke minumannya di sebuah pesta, dan dia tidak pernah bangun lagi. Dia sudah pergi."


    Saat itu kamu berusia 15 tahun.


    Aku tak pernah mendapat jawaban apa pun. Aku tak tahu apakah aku ingin tahu alasannya. Mungkin itu karena iri hati. Mungkin itu hanya sesuatu yang biasa terjadi di negara kita. Mungkin aku bisa melindungimu. Aku tak tahu.


    Aku berusaha mempercayai rencana Tuhan. Itu satu-satunya yang bisa kulakukan. Aku tidak berusaha melupakannya, karena aku tahu aku tidak akan pernah melupakannya. Yang bisa kulakukan hanyalah menggunakan rasa sakit ini untuk bekerja lebih keras, dan mewujudkan semua yang pernah kita impikan.


    Aku menulis ini karena aku tidak bisa membicarakannya. Aku menulis ini karena aku ingin kamu tahu bahwa aku akan memastikan kamu tetap hidup. Aku akan memastikan semua orang mengenal namamu. Seluruh dunia.


    Segala yang aku lakukan di lapangan sepak bola ini adalah untukmu.


    Banyak sekali hal yang terjadi sejak terakhir kali aku melihatmu… Kamu tidak akan percaya. Aku sendiri pun tidak yakin apakah aku percaya.


    Tahukah kamu apa yang gila? Setelah debutku melawan Madrid, aku benar-benar bertukar jersey dengan Mbappé. Ingatkah kamu saat kita menontonnya di TV, dan kamu berkata: “Mbappé? Ya, dia bagus. Tapi kakakku lebih hebat.”



  • "Aku salah dalam satu hal. Aku tidak ingin menjadi kaya. Saya melihat apa yang terjadi pada orang-orang, bahkan pada keluarga. Ketika saya masih di Leganés, semua penghasilan saya kirimkan ke rumah. Sampai pada titik di mana saya tidak ingin lagi uang. Itu hanya menjadi beban. Mereka tidak pernah berhenti meminta. Saya rasa mereka mengira saya sudah menjadi jutawan. Saya bahkan tidak punya apartemen. Saya tinggal di pusat latihan, di sebuah kamar tanpa TV. Hanya sepak bola dan tidur, sepak bola dan tidur.


    Aku tidak menginginkan rumah besar. Aku tidak menginginkan mobil. Aku hanya ingin mencurahkan segalanya untuk sepak bola. Semuanya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kakak perempuanku benar…


    Ah… kamu pasti bakal ngakak dengar ini.


    Ketika aku pindah untuk bermain di RB Leipzig, aku selalu terlambat. Yah, tidak benar-benar terlambat. Tapi aku datang tepat waktu, yang di Jerman berarti kamu sangat terlambat.


    Jadi kamu pasti sudah tahu apa yang aku lakukan setelah itu. Aku mulai datang 90 menit lebih awal untuk segala hal. Aku selalu datang begitu awal sampai-sampai teman-teman mulai memanggilku “Si Jerman”.


    Aku selalu berlebihan dalam segala hal. Aku tidak punya keseimbangan. Kamu selalu bilang begitu. Lapangan adalah satu-satunya tempat di mana aku masih merasa di rumah. Di situlah aku merasa tenang, dan di situlah aku bisa berbicara denganmu. Aku hanya berharap kamu masih di sini agar aku bisa memberitahumu… Kita berhasil.


    Semua yang kamu katakan telah terwujud.


    Besok kita berangkat ke Piala Dunia. Benar-benar. Saudaramu akan bermain untuk Pantai Gading, seperti Drogba, seperti Yaya, seperti Gervinho.


    Aku bahkan tidak melihatnya sebagai sebuah pertandingan. Aku melihatnya sebagai panggung. Ini adalah kesempatanku untuk menunjukkan kepada seluruh dunia apa yang kamu lihat dalam diriku. Setiap kali aku mencetak gol, aku akan memastikan semua orang tahu namamu. Aku akan memastikan mereka tidak melupakanmu.


    Kamu selalu bilang bahwa aku bisa lebih baik dari Cristiano. Kalau aku melihatnya di sana, aku akan menyapanya untukmu.


    Aku akan mewujudkan apa yang kamu ramalkan, aku bersumpah. Bahkan sebelum aku punya sepatu bola yang sesungguhnya, kamu sudah bilang ke semua orang: “Adikku akan menjadi yang terbaik di dunia.”


    Aku akan membuktikan bahwa kamu benar, atau aku akan mati dalam upaya itu.”


    Saudaramu,


    Yan



World Cup
Germany crest
Germany
GER
Ivory Coast crest
Ivory Coast
CIV