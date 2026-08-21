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imago-sport-1080911901.jpgZUMA Press Wire
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Suporter Atletico Madrid menggelar protes marah di tempat latihan terhadap Julian Alvarez yang dikaitkan dengan Barcelona

J. Alvarez
Barcelona
Atletico Madrid
LaLiga

Para pendukung Atletico Madrid yang murka menggelar aksi protes penuh amarah di pusat latihan klub dengan menargetkan Julian Alvarez menyusul dorongannya untuk bergabung dengan Barcelona pada musim panas ini. Spanduk yang menuntut kepergian pemain Argentina itu dibentangkan setelah nyanyian bernada permusuhan menggema dalam laga pembuka La Liga mereka, membuat hubungan sang penyerang dengan basis suporter hancur berantakan.

  • Suporter yang murka menuntut hengkang

    Kemarahan di kalangan pendukung Atletico memuncak di tempat latihan klub, tempat spanduk bertuliskan "Julian Out" dan papan yang menampilkan nomor 19 miliknya yang dicoret dipasang. Reaksi keras yang terlihat itu menyusul nyanyian hinaan yang ditujukan kepada sang striker saat laga pembuka La Liga pada Rabu melawan Malaga di Estadio Metropolitano. Hubungan penyerang berusia 26 tahun itu dengan basis suporter memburuk dengan cepat setelah ia secara terbuka menyatakan keinginannya untuk hengkang ke Barcelona pada musim panas ini.


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    Pelatih meremehkan kesiapan fisik

    Diego Simeone berusaha meredakan ketegangan di ruang ganti dengan menegaskan bahwa Alvarez tetap menjadi bagian sentral dalam rencananya, meski sang penyerang secara resmi meminta transfer pada jeda musim.

    Berbicara menjelang laga melawan Malaga pada Selasa, Simeone menegaskan bahwa absennya pemain Argentina itu murni karena kebugaran pertandingan, sembari mengulang bahwa ia masih menganggap Alvarez sebagai pemain terbaik dalam skuad dan berharap dia tampil melawan Villarreal pada Minggu.

  • Raksasa Catalan menemui kendala

    Sejak datang dari Manchester City pada musim panas 2024, Alvarez menjadi pusat serangan yang krusial bagi Atletico Madrid, dengan membukukan 49 gol dan 17 assist dalam 106 penampilan. Meski Atletico dilaporkan membuka peluang untuk pindah ke Arsenal, sang penyerang, yang terikat kontrak hingga Juni 2030, tetap hanya fokus untuk bergabung dengan tim asuhan Hansi Flick. Namun, penolakan tegas klub ibu kota itu untuk bernegosiasi kini mendorong raksasa Catalan tersebut menjajaki target penyerangan alternatif.

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    Sambutan penuh permusuhan menanti sang penyerang

    Simeone menghadapi tugas yang rumit untuk mengintegrasikan kembali Alvarez menjelang laga kandang hari Minggu melawan Villarreal, terutama dengan sesama penyerang Alexander Sorloth yang menepi karena cedera. Staf pelatih juga harus segera mengintegrasikan rekrutan anyar di lini belakang, Cristian 'Cuti' Romero, untuk menstabilkan tim di tengah gejolak yang mulai memanas di luar lapangan. Jika Alvarez dimainkan, ujian mental berat sudah menanti di bawah sorotan tanpa ampun dari publik tuan rumah saat tenggat waktu transfer kian dekat.

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