Diego Simeone berusaha meredakan ketegangan di ruang ganti dengan menegaskan bahwa Alvarez tetap menjadi bagian sentral dalam rencananya, meski sang penyerang secara resmi meminta transfer pada jeda musim.

Berbicara menjelang laga melawan Malaga pada Selasa, Simeone menegaskan bahwa absennya pemain Argentina itu murni karena kebugaran pertandingan, sembari mengulang bahwa ia masih menganggap Alvarez sebagai pemain terbaik dalam skuad dan berharap dia tampil melawan Villarreal pada Minggu.