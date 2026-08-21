ZUMA Press Wire
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Suporter Atletico Madrid menggelar protes marah di tempat latihan terhadap Julian Alvarez yang dikaitkan dengan Barcelona
Suporter yang murka menuntut hengkang
Kemarahan di kalangan pendukung Atletico memuncak di tempat latihan klub, tempat spanduk bertuliskan "Julian Out" dan papan yang menampilkan nomor 19 miliknya yang dicoret dipasang. Reaksi keras yang terlihat itu menyusul nyanyian hinaan yang ditujukan kepada sang striker saat laga pembuka La Liga pada Rabu melawan Malaga di Estadio Metropolitano. Hubungan penyerang berusia 26 tahun itu dengan basis suporter memburuk dengan cepat setelah ia secara terbuka menyatakan keinginannya untuk hengkang ke Barcelona pada musim panas ini.
- Getty Images Sport
Pelatih meremehkan kesiapan fisik
Diego Simeone berusaha meredakan ketegangan di ruang ganti dengan menegaskan bahwa Alvarez tetap menjadi bagian sentral dalam rencananya, meski sang penyerang secara resmi meminta transfer pada jeda musim.
Berbicara menjelang laga melawan Malaga pada Selasa, Simeone menegaskan bahwa absennya pemain Argentina itu murni karena kebugaran pertandingan, sembari mengulang bahwa ia masih menganggap Alvarez sebagai pemain terbaik dalam skuad dan berharap dia tampil melawan Villarreal pada Minggu.
Raksasa Catalan menemui kendala
Sejak datang dari Manchester City pada musim panas 2024, Alvarez menjadi pusat serangan yang krusial bagi Atletico Madrid, dengan membukukan 49 gol dan 17 assist dalam 106 penampilan. Meski Atletico dilaporkan membuka peluang untuk pindah ke Arsenal, sang penyerang, yang terikat kontrak hingga Juni 2030, tetap hanya fokus untuk bergabung dengan tim asuhan Hansi Flick. Namun, penolakan tegas klub ibu kota itu untuk bernegosiasi kini mendorong raksasa Catalan tersebut menjajaki target penyerangan alternatif.
- Getty Images Sport
Sambutan penuh permusuhan menanti sang penyerang
Simeone menghadapi tugas yang rumit untuk mengintegrasikan kembali Alvarez menjelang laga kandang hari Minggu melawan Villarreal, terutama dengan sesama penyerang Alexander Sorloth yang menepi karena cedera. Staf pelatih juga harus segera mengintegrasikan rekrutan anyar di lini belakang, Cristian 'Cuti' Romero, untuk menstabilkan tim di tengah gejolak yang mulai memanas di luar lapangan. Jika Alvarez dimainkan, ujian mental berat sudah menanti di bawah sorotan tanpa ampun dari publik tuan rumah saat tenggat waktu transfer kian dekat.
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